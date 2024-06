ARTICLE Filmlerin Kayıt Tescil Belgesi Alınması Ile Tamamlanmış Sayılacağına İlişkin Yargıtay Kararı G+ Gun + Partners More Contributor Gün + Partners is a full-service institutional law firm with a strategic international vision, providing transactional, advisory and dispute resolution services since 1986. The Firm is based in Istanbul, with working offices Ankara and Izmir. The Firm advises in life sciences, energy, construction & real estate, technology, media and telecoms, automotive, FMCG, chemicals and the defence industries.” Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, taraflar arasında imzalanmış olan ortak film yapım sözleşmesinden doğan bir uyuşmazlık kapsamında; sözleşmede filmin ne zaman tamamlanmış sayılacağına ilişkin açık belirleme...

