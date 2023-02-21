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Turkey: Kamusal Alanda Yer Alan Sanat Eserleri Ve Bu Eserler Üzerindeki Fikri Mülkiyet Korumasına Ilişkin Röportaj

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"Zıtlar Mecmuası" isimli kültür, sanat dergisinde, seramik sanatçısı ve sanat tarihçisi (BA, MA Hacettepe Üniversitesi) Sn.Özgür Ceren Can, büromuz kurucu ortağı N.Berkay KIRCI ile " Kamusal alanda yer alan sanat eserleri ve bu eserler üzerindeki fikri mülkiyet koruması "na ilişkin bir röportaj gerçekleştirmiştir.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu anlamında eser kavramı, kamusal alanda yer alan eserlerin niteliği, bu eserler üzerindeki hak sahipliği, eser sahibinin haklarının neler olduğu, olası tecavüz durumunda eser sahibinin alabileceği önlemler ve benzeri konular, önceki dönemde yaşanmış örnekler üzerinden ve soru-cevap şeklinde ele alınmaya çalışılmıştır.

Röportaja aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

https://zitlarmecmuasi.com/sanat-sokaga-ciktiginda-her-turlu-saldiriya-acik-midir-kamusal-sanatin-hukuki-haklari/

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