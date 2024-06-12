29 Mayıs 2024 tarihli ve 32560 sayılı Resmi Gazete'de 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Değişiklik Kanunu") yayımlanmış olup, bu kapsamda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") çeşitli maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin 24 Kasım 2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda anonim şirketler için asgari sermaye tutarı 250.000 (iki yüz elli bin) Türk Lirası, limited şirketler için 100.000 (yüz bin) Türk Lirası ve halka açık olmayan anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemi için asgari sermaye tutarı 500.000 (beş yüz bin) Türk lirası olarak belirlenmişti. Değişiklik Kanunu ile asgari sermaye yeterliliğini sağlayamayan anonim şirketlerin ve limited şirketlerin sermayelerini 31 Aralık 2026 tarihine kadar belirtilen asgari tutarlara yükseltmeleri gerektiği düzenlenmiştir. Belirtilen tarihe kadar gerekli sermaye artışı gerçekleştirilmediği takdirde, ilgili şirketler doğrudan infisah etmiş sayılacaktır. Halka açık olmayan anonim şirketler ise başlangıç sermayeleri ile çıkarılmış sermayelerini anılan tarihe kadar 500.000 (beş yüz bin) Türk lirasına yükseltmedikleri takdirde, bu sistemden çıkmış sayılırlar. Ticaret Bakanlığı, bu tarihi en çok 2 (iki) kez olmak üzere her seferinde 1 (bir) yıl uzatma yetkisine sahiptir.

Değişiklik Kanunu'ndan önce müdürler ve imza yetkisini haiz bulunanların atama ve görevden alınmaları münhasıran yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilebilmekteydi. Ancak Değişiklik Kanunuyla şube müdürlerinin ve imza yetkisine sahip kişilerin atama ve görevden alınmaları bu kapsamdan çıkarılmıştır. Buna göre, yönetim kurulunun bu münhasır yetkisi yönetim kurulu üyelerine veya üçüncü kişilere devredilebilecektir.

Değişiklik Kanunu ile yönetim kurulu başkanı ve vekilinin her yıl görev dağılımı kararı alınarak yeniden seçilme zorunluluğu kaldırılmıştır. Böylelikle, yönetim kurulu başkanı ve vekilinin görev süreleri, yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile paralel olarak belirlenebilecektir ve böylelikle yönetim kurulu her yıl görev dağılımı kararı almak zorunda kalmayacaktır.

Değişiklik Kanunu'ndan önce yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı tarafından toplantıya çağrılabiliyordu. Her yönetim kurulu üyesi de başkandan yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebiliyordu. Ancak başkanın bu talebi yerine getirmemesi durumunda nasıl bir yol izleneceği açık olarak belirtilmemişti. Değişiklik Kanunuyla, başkan, çoğunluğu sağlayan yönetim kurulu üyelerinin yazılı toplantı talebini, talep tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yerine getirmek zorundadır. Bu süre içinde yönetim kurulu toplantıya çağrılmadığı veya yönetim kurulu üyeleri, toplantı talebini başkana veya vekile ulaştıramadıkları durumlarda ise bu çağrıyı kendileri yapabileceklerdir. Yönetim kurulunun toplantıya çağırılmasına ilişkin farklı bir usul belirlenmek istenirse bu husus esas sözleşmede düzenlenebilecektir.

Önceden, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından sicilden terkin edilen şirket ve kooperatiflerle ilgili ihya davalarında, davalı olarak yer alan ticaret sicil müdürlüklerine karşı yargılama giderlerine ve vekalet ücretine hükmedilebilmekteydi. Ancak Değişiklik Kanunu ile, yargılama giderlerinin müdürlükler üzerinde bırakılamayacağı ve müdürlükler aleyhine vekalet ücretine hükmedilemeyeceği düzenlenmiştir.

Değişiklik Kanunu yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir ve TTK'nın ilgili hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunları ve belirsizlikleri ele almış olup söz konusu süreçlerin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılan değişiklikleri içermektedir.

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