Bu hatırlatma, hesap dönemi Ocak-Aralık olan şirketlerin, Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") uyarınca yapması gereken yıl sonu tasdikine ilişkindir.

İlgili Tebliğ'e göre bu defterler, Yönetim Kurulu /Müdürler Kurulu Karar Defteri , Genel Kurul toplantı ve müzakere defteri ve pay defteridir . Tutulması zorunlu olan mali defterler hakkında muhasebe departmanı veya muhasebeci ile ayrıca görüşülmesi gerekmektedir.

1. Hangi defterler yıl sonu tasdikine tabidir?

Tebliğ'in 13. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, anonim şirketlerde yönetim kurulu karar defterinin ve limited şirketler de müdürler kurulu karar defterinin açılış onaylarının her hesap dönemi için yapılması zorunludur.

de açılış onaylarının yapılması zorunludur. Bu açılış onayı, şirket merkezinin bulunduğu ildeki herhangi bir noterde yapılabilir. Notere gitmeden önce MERSİS sistemi üzerinden Şirketinize ait "sicil tasdiknamesi" almanız ve söz konusu tasdiknameyi noterde ibraz etmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri, defterde yeterli yaprak bulunması kaydıyla, izleyen hesap dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Diğer bir ifadeyle, bu defterlerin yeterli sayfası varsa, herhangi bir tasdik işlemi yapılmasına gerek yoktur.

2. Bu tasdik ne zaman yapılmalıdır?

Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu karar defterinde:

yeterli sayfa yoksa; yeni bir yönetim kurulu/müdürler kurulu karar defteri edinmeniz ve yeni defter ile en geç 31 Aralık 2023 tarihine kadar notere giderek, yeni deftere " açılış tasdiki " yaptırmanız gerekecektir. Bu durumda, şirketin halihazırda kullanmakta olduğu eski defterin ise " kapanış tasdiki" yapılmalıdır; söz konusu kapanış tasdikini ise 1 Ocak 2024 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında notere giderek yaptırmanız gerekmektedir.

ve yeni defter ile en geç tarihine kadar notere giderek, yeni deftere " " yaptırmanız gerekecektir. Bu durumda, şirketin halihazırda kullanmakta olduğu eski defterin ise " yapılmalıdır; söz konusu kapanış tasdikini ise – tarihleri arasında notere giderek yaptırmanız gerekmektedir. yeterli sayfa varsa; 1 Ocak 2024 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında notere giderek, yönetim kurulu/ müdürler kurulu karar defterinize 2024 yılında kullanılmak üzere "devam tasdiki" yaptırmanız gerekmektedir.

Not: 2024 yılının Ocak ayı içerisinde almak istediğiniz bir yönetim kurulu/müdürler kurulu kararını deftere yapıştırmadan önce, defterinizin yukarıda belirtildiği şekilde tasdik edildiğinden emin olunuz.

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