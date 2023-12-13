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Turkey: Anonim Ve Limited Şirketler İçin Öngörülen En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Bülten

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25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 24.11.2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile anonim ve limited şirketler için öngörülen en az sermaye tutarları artırılmıştır ("Karar").

Bu Karar ile:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 332 nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen anonim şirketler için 50 bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarının 250 bin Türk Lirasına,

için 50 bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarının Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100 bin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarının 500 bin Türk Lirasına ,

100 bin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarının , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 580 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen limited şirketler için öngörülmüş olan en az sermaye tutarı olan 10 bin Türk Lirasının, 50 bin Türk Lirasına yükseltilmesine karar verilmiştir.

Karar 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek olup bu tarihten itibaren kurulacak limited ve anonim şirketlerin bu yükseltilmiş tutarları esas almaları gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı'nın söz konusu değişiklik hakkındaki duyurusuna takip eden linkten https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7134482523060908032/ulaşabilirsiniz.

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