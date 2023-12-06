6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 332. maddesinin birinci fıkrası ile 580. maddesinin ikinci fıkrası gereğince alınan 7887 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile Anonim ve Limited şirketler özelinde en az sermaye tutarlarında gerçekleştirilen değişiklikler:

7887 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı, 25 Kasım 2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup ayrıca 26 Kasım 2023 tarihli ve 32381 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltme ile işbu karar revize edilmiştir. Söz konusu kararı ve düzeltmeyi aşağıda dikkatinize sunmaktayız.

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN EN AZ SERMAYE TUTARLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

Anonim Şirketler

TTK' nın 332. maddesinin birinci fıkrasında anonim şirketler için 50.000 Türk Lirası olarak öngörülen en az sermaye tutarı 250.000 Türk Lirası 'na yükseltilmiştir.

'na yükseltilmiştir. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100.000 Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı 500.000 Türk Lirası'na yükseltilmiştir.

Limited Şirketler

TTK'nın 580. maddesinin birinci fıkrasında limited şirketler için 10.000 Türk Lirası olarak öngörülen en az sermaye tutarı 50.000 Türk Lirası'na yükseltilmiştir.

Anonim şirketler Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketler Limited şirketler Güncel En Az Sermaye 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle Güncel En Az Sermaye 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle Güncel En Az Sermaye 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 50.000 TL 250.000 TL 100.000 TL 500.000 TL 10.000 TL 50.000 TL



25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 24/11/2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki niteliğindeki kararın 2. maddesi düzeltilmiştir, bu kapsamda 25/11/2023 tarihli işbu karar 01/01/2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

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