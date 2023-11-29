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6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 332. ve 580. Maddesinde belirlenen anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarları, 24 Kasım 2023 Tarihli ve 7887 sayılı Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") ile değiştirilmiştir. Karar, 25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Değişiklikler ne getiriyor?

Karar uyarınca anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Anonim şirketler için 50.000 Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı 250.000 Türk Lirası'na,

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketler için 100.000 Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı 500.000 Türk Lirası'na,

Limited şirketler için 10.000 Türk Lirası olarak öngörülen en az sermaye tutarı 50.000 Türk Lirası'na yükseltilmiştir.

Mevcut şirketlerin durumu

Ticaret Bakanlığı, Karar'ın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 26 Kasım 2023 tarihinde bir açıklama yapmış ve söz konusu tutarların 1 Ocak 2024 tarihinden sonra kurulacak anonim ve limited şirketler bakımından uygulanacağını belirtmiştir.

Sermayesi belirtilen tutarların altında kalan mevcut şirketler bakımından ise bu aşamada sermaye artırımı yapma zorunluluğu bulunmadığını açıklamış; ancak söz konusu şirketlerin özkaynak yapılarını güçlendirmeleri bakımından sermayelerini en az anılan tutarlara artırmalarını önermiştir.

Sonuç

Karar 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek olup, bu kapsamda, şirketlerin mevcut sermaye tutarlarının güncel en az sermaye tutarları ile uyumlu olup olmadığının tespit edilmesi, sermayeleri en az sermaye tutarlarının altında kalan şirketlerin öz kaynak yapılarını güçlendirmek amacıyla bu sermayelerini güncel en az sermaye tutarlarına yükseltmesi değerlendirilmelidir. Söz konusu güncel en az sermaye tutarlarının, gerçekleştirilmesi planlanan şirket kuruluşu ile sermaye azaltımı başta olmak üzere ilgili işlemlerde de dikkate alınması önem arz etmektedir.

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