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31 Ekim 2023 tarihli ve 32355 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ("Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ") ile 15 Eylül 2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in ("Tebliğ") geçici 1 inci maddesinde yer alan "1/1/2024" ibaresi "1/1/2025" olarak değiştirilmiştir.

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile geçici 1. maddede kavramsal bir değişiklik yapılmamış olup sadece bir süre uzatımına gidilmiştir.

Böylelikle, 1/1/2025 tarihine kadar anonim ve limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapacakları hesaplamalarda:

henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile

2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının dikkate alınmayabileceği düzenlenmiştir.

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