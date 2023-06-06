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Karara Konu Olayın Özeti

İlgili kişinin veri sorumlusu bir giyim mağazası tarafından satışa çıkarılan ürünlerin tanıtımlarının ve görsellerinin veri sorumlusuna ait internet sayfasında paylaşıldığı, kendisinin bünyesinde katalog modeli olarak çalıştığı veri sorumlusu ile iş ilişkisinin sona ermesine rağmen fotoğraflarının açık rızası olmaksızın veri sorumlusuna ait internet adreslerinde yayınlanmaya devam edildiği ve fotoğrafların kaldırılması talebiyle veri sorumlusuna başvuruda bulunmasına rağmen fotoğrafların yayınlanmasına devam edildiği yönündeki iddialarını içerir şikayeti üzerine başlatılan inceleme çerçevesinde Kurul tarafından veri sorumlusunun savunması istenmiştir.

Veri sorumlusunun savunması kapsamında (i) ilgili kişinin tarafları ile fotomodellik yapmayı üstlendiği bir eser sözleşmesinin mevcut olduğu ve bu sözleşmenin doğası gereği ilgili kişinin fotoğraflarının çekildiği ve tanıtım amacıyla sergilenen ürünler stoklarda bitene kadar bu fotoğrafların sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı, (ii) ilgili kişinin bu verilerinin paylaşılmasına açık rızasının olduğu, fotoğraflarının belirsiz süreli bir sözleşme kapsamında çekildiği, ürünleri iyi görünecek şekilde taşımayı ve fotoğraflanmayı kabul ve taahhüt ettiği ve fotoğraflarının kullanılması karşılığında ilgili kişiye ödeme yapıldığı, (iii) açık rızanın rıza veren kişinin olumlu irade beyanını içermesi gerektiği ve diğer mevzuattaki düzenlemeler saklı kalmak üzere açık rızanın yazılı şekilde alınmasına gerek olmadığı ve ilgili kişinin rızası olmaksızın modellik yaparak fotoğraflarının çekilmesinin mümkün olmadığı, (iv) ilgili kişinin bir eser sahibi olması sebebiyle kendisine yapılan ödemeler ile eserin umuma arz edilmesine ve yayımlanmasına yönelik haklarının devredildiği, (v) bu işlemin hukuki ilişkiden kaynaklı olarak yapıldığı, fotoğrafların yalnızca ürünlerin tanıtımı amacıyla sınırlı bir zaman diliminde kullanıldığı ve stokların sona ermesi ile fotoğrafların ilgili mecralardan kaldırıldığı,(vi) ilgili kişinin KVKK kapsamındaki başvurusunda modellik yaptığı fotoğrafların kaldırılması talebinin bulunmadığı ve ihtarname ile fotoğrafların kullanımı için ilgili kişinin tek taraflı olarak belirlediği miktarın ödenmesinin talep edildiği ve (vii) ilgili kişinin fotoğraflarının hukuki ve ticari ilişki kapsamında açık rızasıyla çekildiği ve paylaşıldığı, ilgili kişi ile yazılı bir fotomodellik sözleşmesinin akdedilmediği ve taraflar arasında sözlü olarak devam eden uzun süreli ticari ilişkinin karşılıklı güven esasına dayanan bir çalışma modelinin mevcut olduğu ifade edilmiştir.

Kurul Kararı ve Yaptırımı

Kurul tarafından gerçekleştirilen inceleme kapsamında (i) ilgili kişinin şikayet dilekçesinde yer verdiği linklerin incelenmesinden her bir linkin veri sorumlusu şirketin internet sitesinin ana sayfasına yönlendirildiğinin ve dolayısıyla söz konusu linklerin açılmadığının görüldüğü ve (ii) ilgili kişinin fotoğraflarının ilgili kişi ile veri sorumlusu arasındaki sözleşmeye istinaden “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” şartı çerçevesinde internet sitesinde yayınlanmak suretiyle işlendiği kanaatine varıldığı değerlendirmelerinde bulunulmuştur.

Söz konusu değerlendirmeler ışığında;

ilgili kişinin iş ilişkisinin sona ermesi nedeniyle fotoğraflarının veri sorumlusu şirketin internet sayfasından kaldırılması talebi ile ilgili olarak, veri sorumlusunun kıyafetlerin stoklarının bitene kadar paylaşıldığı beyanı ve ilgili kişinin fotoğraflarının ilgili kişi ile veri sorumlusu arasındaki sözleşmeye istinaden KVKK'nın 5. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi çerçevesinde internet sitesinde yayınlamak suretiyle işlendiği dikkate alındığında veri sorumlusu şirket hakkında KVKK kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına

karar verilmiştir.

Söz konusu kararın tam metnine Buradan ulaşabilirsiniz.

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