Isbu makalemizde Türkiye'de sirket kurulus sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedilecektir. Sirket kurulus sürecinden dikkat edilmesi gereken hususlar denildiginde birçok konu siralanabilir. Sirket kurmak kendi içerisinde çesitli dinamitler içermektedir. Sirket kurulusu; hazirlik asamasindan, kurus sonrasi islemlerin tamamlanmasina kadar geçen süreyi kapsamaktadir.

Peki, sirket türleri nelerdir? Sirket kurulusu öncesi ve sonrasi nelere dikkat edilmelidir? Bu sorularin cevaplarini ve daha fazlasini makalemizde derledik. Iste sirket kurarken yapilmasi gereken hususlar.

Sirket Türleri Nelerdir?

Sirket türleri, Türk Borçlar Kanunu ("TBK") ve Türk Ticaret Kanunu'nda ("TTK") düzenlenme altina alinmaktadir. Sirketler, bu kanunlarda "adi sirket" ve "ticaret sirketi" olarak iki grupta ele alinir. Adi sirket, TBK'da düzenlenirken; ticaret sirketleri TTK'da düzenlenmektedir. Sirket kurarken dikkat edilmesi gerekenler arasinda ilk sirada yer alan sirket türleri nelerdir sorusunun cevabina bakalim.

Adi Sirket : Ticari islemlerde kullanilmak üzere kurulabilecek en basit sirket türüdür. TBK'da düzenlenen adi sirket ya da adi ortaklik, iki ya da daha fazla gerçek veya tüzel kisi tarafindan kurulabilir. Bu sirket türünde, ortaklar, ortak bir amaca dayali eylemler gerçeklestirmeyi veya kazanimlar elde etmeyi amaçlar. Ortaklar, bu amaç dogrultusunda mal ve emeklerini ortaya koyar. Adi ortakligin ticaret sirketlerinden en büyük farki tüzel kisiliginin olmamasidir.

: Ticari islemlerde kullanilmak üzere kurulabilecek en basit sirket türüdür. TBK'da düzenlenen adi sirket ya da adi ortaklik, iki ya da daha fazla gerçek veya tüzel kisi tarafindan kurulabilir. Bu sirket türünde, ortaklar, ortak bir amaca dayali eylemler gerçeklestirmeyi veya kazanimlar elde etmeyi amaçlar. Ortaklar, bu amaç dogrultusunda mal ve emeklerini ortaya koyar. Adi ortakligin ticaret sirketlerinden en büyük farki tüzel kisiliginin olmamasidir. Anonim Sirket : Ticari sirket türü olan anonim sirket, sermayesi belirli olan ve paylara bölünen, bir ya da daha fazla gerçek veya tüzel kisi tarafindan kurulabilen sirket türüdür. Anonim sirket pay sahipleri, üçüncü sahislara (kamu alacagi disinda) karsi sirkete koymayi taahhüt ettikleri sermaye miktari ile orantili olarak sorumludur. Anonim sirketlerde asgari sermaye tutari 50.000 (elli bin) TL'dir. Esas sermaye paylarinin itibarî degerleri en az 1 (bir) kurus veya katlari olarak belirlenmelidir. Nakdi olarak taahhüt edilen sermayenin en az dörtte birinin tescilden önce ödenmesi zorunludur. Geri kalan sermaye bedeli sirketin tescilini izleyen 24 (yirmi dört) ay içerisinde ödenir.

: Ticari sirket türü olan anonim sirket, sermayesi belirli olan ve paylara bölünen, bir ya da daha fazla gerçek veya tüzel kisi tarafindan kurulabilen sirket türüdür. Anonim sirket pay sahipleri, üçüncü sahislara (kamu alacagi disinda) karsi sirkete koymayi taahhüt ettikleri sermaye miktari ile orantili olarak sorumludur. Anonim sirketlerde asgari sermaye tutari 50.000 (elli bin) TL'dir. Esas sermaye paylarinin itibarî degerleri en az 1 (bir) kurus veya katlari olarak belirlenmelidir. Nakdi olarak taahhüt edilen sermayenin en az dörtte birinin tescilden önce ödenmesi zorunludur. Geri kalan sermaye bedeli sirketin tescilini izleyen 24 (yirmi dört) ay içerisinde ödenir. Limited Sirket: Bir diger ticari sirket türü olan limited sirket; bir ya da daha fazla gerçek veya tüzel kisi tarafindan kurulabilmektedir. Limited sirketlerin esas sermayesi en az 10.000 (on bin) TL'dir Esas sermaye paylarinin itibarî degerleri en az 25 (yirmi bes) TL veya katlari olarak belirlenmelidir. Nakdi olarak getirilen sermayenin tamaminin sirketin tescilinden sonraki 24 (yirmi dört) ay içinde ödenmesi mümkündür. Limited sirketlerde ortak sayisi 50 (elli)'yi geçemez.

Yukaridakilere ek olarak, "sermaye sirketi" olarak uygulamada pek rastlanmayan;

Kollektif Sirket,

Sermayesi Paylara Bölünmüs Komandit Sirket,

Kooperatif Sirket.

Yapilanmasi da bulunmaktadir.

Sirket Kurulusu Öncesi Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Sirket kurarken dikkat edilmesi gerekenler konusunda arastirma yapanlar, ilk olarak sirket kurulusu öncesi dikkat edilecek hususlari arastirmaya baslar. Sirket kurulusu öncesi; kurulus maliyetleri, kurulus belgeleri ve is plani gibi hususlar, bir sirket kurmanin ilk adimlaridir. Peki, sirket kurulusu öncesi dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ilk Maliyetler : Bir sirket kurmadan önce ofis kiralari, hangi sirket türü dogrultusunda faaliyet gösterilecegi ve rakip analizi gibi hususlar dikkate alinmalidir. Kira kontrati, ticaret unvani ve kurulus yeri gibi konularda ön çalisma yapilmalidir.

: Bir sirket kurmadan önce ofis kiralari, hangi sirket türü dogrultusunda faaliyet gösterilecegi ve rakip analizi gibi hususlar dikkate alinmalidir. Kira kontrati, ticaret unvani ve kurulus yeri gibi konularda ön çalisma yapilmalidir. Vergi ve Cezalar : Sirket kurarken dikkat edilmesi gerekenler arasinda sirket ortaklarinin sorumlu oldugu borçlar, vergiler ve cezalar da vardir. Bazi sirketlerin tüzel kisiliginden vergi, ceza veya faiz alinmaz. Bunlar ilk olarak sirketin kendisinden tahsil edilir. Sirket türüne bagli olarak yöneticiler, müdürler ve ortaklar bu giderlerden sorumludur. Bu sebeple, sirket kurmadan önce bu tür detaylar hakkinda bilgi sahibi olmak önemlidir.

: Sirket kurarken dikkat edilmesi gerekenler arasinda sirket ortaklarinin sorumlu oldugu borçlar, vergiler ve cezalar da vardir. Bazi sirketlerin tüzel kisiliginden vergi, ceza veya faiz alinmaz. Bunlar ilk olarak sirketin kendisinden tahsil edilir. Sirket türüne bagli olarak yöneticiler, müdürler ve ortaklar bu giderlerden sorumludur. Bu sebeple, sirket kurmadan önce bu tür detaylar hakkinda bilgi sahibi olmak önemlidir. Yasal Statü : Sirket kurulusu, yasal bir statü kazanmak anlamina gelir. Bu statü, ayni zamanda sirketin resmiyet kazanmasidir. Bu statüyü kazanmadan fazla harcama yapmayin; çünkü yasal statü kazanamadan yapilan harcamalar belli bir tutarin üstündeyse o yil içinde vergiden düsme imkani olmayabilir.

: Sirket kurulusu, yasal bir statü kazanmak anlamina gelir. Bu statü, ayni zamanda sirketin resmiyet kazanmasidir. Bu statüyü kazanmadan fazla harcama yapmayin; çünkü yasal statü kazanamadan yapilan harcamalar belli bir tutarin üstündeyse o yil içinde vergiden düsme imkani olmayabilir. Sözlesmeler : Bir sirket kurmak kolay olabilir; ancak asil is sirket kurduktan sonradir. Sirketin mali islemlerini yürütmek için mali müsavire, hukuki süreçler için de bir avukata ihtiyaciniz olacaktir. Bu sebeple, bir mali müsavir ve bir avukatla anlasarak sözlesme yapin. Örnegin; esas sermayesi 250.000 (iki yüz elli bin) TL veya üzeri olan anonim sirketlerde avukat bulundurma zorunlulugu vardir. Bununla birlikte; her sirket için sirketi avukati ihtiyaci olacaktir.

: Bir sirket kurmak kolay olabilir; ancak asil is sirket kurduktan sonradir. Sirketin mali islemlerini yürütmek için mali müsavire, hukuki süreçler için de bir avukata ihtiyaciniz olacaktir. Bu sebeple, bir mali müsavir ve bir avukatla anlasarak sözlesme yapin. Örnegin; esas sermayesi 250.000 (iki yüz elli bin) TL veya üzeri olan anonim sirketlerde avukat bulundurma zorunlulugu vardir. Bununla birlikte; her sirket için sirketi avukati ihtiyaci olacaktir. Sirket Unvani: Sirketin ticaret unvanini; Merkezi Sicil Kayit Sistemi'nden ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi'nin web portalindaki "Ticaret Sicili Gazetesi" kategorisinden sorgulatilmalidir. Sirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydiyla ticaret unvani serbestçe belirlenebilir.

Sirketin ticaret unvanini; Merkezi Sicil Kayit Sistemi'nden ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi'nin web portalindaki "Ticaret Sicili Gazetesi" kategorisinden sorgulatilmalidir. Sirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydiyla ticaret unvani serbestçe belirlenebilir. Ana Sözlesme : Sirket kurulus islemleri, MERSIS üzerinden yapilmaktadir. Sirket unvani, sermayesi, amaci, konusu ve ortaklik yapisi gibi konulari içeren ana sözlesme MERSIS'ten olusturulmalidir. Isbu ana sözlesme metni randevu tarihi öncesinde Ticaret Sicil Müdürlügü'nde kontrol edilmektedir.

: Sirket kurulus islemleri, MERSIS üzerinden yapilmaktadir. Sirket unvani, sermayesi, amaci, konusu ve ortaklik yapisi gibi konulari içeren ana sözlesme MERSIS'ten olusturulmalidir. Isbu ana sözlesme metni randevu tarihi öncesinde Ticaret Sicil Müdürlügü'nde kontrol edilmektedir. Tesvikler: Sirket'in faaliyet konusu, hizmet ifasi çesitli tesviklere konu olabilir, bu hususta arastirma ve önceden hizmet almakta fayda bulunmaktadir.

Sirket Kurulusu Masraflari Nelerdir?

Sirket kurarken dikkat edilmesi gerekenler arasinda sirket kurulusu masraflari önemli bir yer tutmaktadir. Sirket kurulus maliyetleri, sirket türü ve sirketin kuruldugu il gibi faktörlere göre degisiklik gösterebilir. Örnegin; mali müsavirlik ücretleri kentlere göre farklidir. Ayrica, ticaret odalarina ödenmesi gereken sirket kurulusu masraflari da farklilik gösterebilmektedir. Sirket kurulus ücretleri, mali yila göre de degismektedir.

Temel olarak dikkate alinmasi gereken sirket kurulus masraflari sunlardir;

Islemler vekaleten yapilacak ise noter masraflari,

Ortak/imza yetkilisi yabanci olacak ise tercüme/tercüman masraflari,

Ticaret Odasi'na ödenen Rekabet Kurulu harci,

Mali müsavir ve muhasebe masrafi,

Ticaret Odasi'na ödenen tescil ve ilan ücreti,

Kase masrafi.

Sirket Kurulusu Sonrasi Yapilmasi Gerekenler Nelerdir?

Sirket kurarken dikkat edilmesi gerekenler arasinda sirket kurulusu sonrasi yapilmasi gerekenler de vardir. Sirket kurulusu sonrasi dikkat edilecekler söyle siralanabilir;

Sirketin imza sirküleri çikarilmalidir,

Vergi levhasi alinmalidir,

Banka hesabi açilmalidir,

Faaliyet konusu dikkate alinarak is yeri açma ruhsati alinmalidir,

Sirket faaliyetine bagli olarak gerekmesi haline ek lisans/ruhsat alinmalidir,

Sirketin muhasebe islemlerinin takip edilmesi adina mali müsavir ile çalisilmalidir,

SGK, vergilendirme ve vergi beyannameleri süreçleri takip edilmelidir.

Sirket kurarken dikkat edilmesi gerekenler konusunda derledigimiz bilgilerin, sirket kurma yolculugunda size rehberlik edecegini temenni etmekteyiz.

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