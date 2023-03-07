Danistay Dokuzunca Dairesi, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayili Damga Vergisi Kanunu'na ekli 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayili Kanun'un 7. maddesiyle degistirilen (1) sayili Tablo 'nun "II. Kararlar ve mazbatalar" baslikli bölümünün 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayili Kanun'un 10. maddesiyle degistirilen (2) numarali fikrasina 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayili Kanun'un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hükmün ikinci cümlesinin Anayasa'nin 2., 13., 35. ve 73. maddelerine aykiri oldugu ileri sürerek iptali için Anayasa Mahkemesi'ne basvuruda bulunmustur.

IPTALI ISTENEN KANUN HÜKMÜ

Kanun'a ekli itiraz konusu kuralin da yer aldigi (1) sayili Tablo'nun "II. Kararlar ve mazbatalar" baslikli bölümünün (2) numarali fikrasi:

"2. (Degisik: 4/6/2008-5766/10 md.) Ihale Kanunlarina tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kisiligini haiz kurumlarin her türlü ihale kararlari (Ek hüküm: 15/7/2016-6728/28 md.) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu kapsamindaki kurum ve kuruluslara sikâyet veya Kamu Ihale Kurumuna itirazen sikâyet ya da yargi karari üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararinin hükmünden yararlanilmayan kismina isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözlesmenin düzenlenmis olmasi durumunda sözlesmeye iliskin damga vergisi ret ve iade edilmez.)"

ANAYASA MAHKEMESI'NIN DEGERLENDIRMESI

Danistay Dokuzuncu Dairesi basvurusunda özetle; damga vergisinin konusunun kisiler arasinda yapilan hukuki islemleri ispat ve belli etmek için düzenlenen ve 488 sayili Kanun'da belirtilen kâgitlar oldugu, düzenlenen sözlesmelerin hüküm ifade edebilmesi için ihale sürecinin bütün asamalarinin sonuçlanmasi gerektigi, anilan Kanun uyarinca da sözlesmelerin ispat edici niteliginin yani sira hükmünden yararlanma imkâninin da bulunmasinin zorunlu oldugu, ihalenin iptali durumunda sözlesmenin uygulanmayan kismi için hükmünden yararlanma imkâninin ortadan kalktigi, itiraz konusu kuralla mülkiyet hakkina getirilen sinirlamanin orantili olmadigi, belirlilik ve öngörülebilirlik içermedigi belirtilerek kuralin Anayasa'nin 2., 13., 35. ve 73. maddelerine aykiri oldugunu ileri sürmüstür.

Anayasa Mahkemesi itiraza konu kuralin, kamu ihale sözlesmesinin imzalanmasinin ardindan ihalenin iptal edilmesi veya ihale üzerine birakilan isteklinin degismesi nedeniyle sözlesmenin uygulanamaz hâle gelmesi durumunda dahi sözlesmeye iliskin damga vergisi ret ve iade edilmeyecegini öngörmek suretiyle borçlunun mal varliginda azalmaya sebep oldugundan mülkiyet hakkina yönelik bir müdahale teskil ettigini belirtmistir.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nin 35. maddesinin ikinci fikrasinda mülkiyet hakkinin ancak kanunla ve mülkiyet hakkina sinirlama getirilirken temel hak ve özgürlüklerin sinirlanmasina iliskin genel ilkeleri düzenleyen Anayasa'nin 13. maddesinin de gözönünde bulundurulmasi gerektigini kararinda vurgulamistir.

Itiraz konusu kuralda kamu ihale sözlesmesinin imzalanmasinin ardindan ihalenin iptal edilmesi veya ihale üzerine birakilan isteklinin degismesi nedeniyle sözlesmenin uygulanamaz hâle gelmesi durumunda dahi sözlesmeye iliskin damga vergisi ret ve iade edilmeyecegi hüküm altina alindigi ve itiraz konusu kuralda hangi asama sonrasinda, hangi hâllerde, hangi verginin ret ve iade olunmayacaginin herhangi bir tereddüde yer vermeyecek biçimde açik ve net olarak düzenlendigi gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince kuralin belirli, ulasilabilir ve öngörülebilir nitelikte oldugu ve kanunilik sartini tasidigi belirtilmistir.

Anayasa Mahkemesi kararinda Devletin egemenlik hakkindan dogan vergilendirme yetkisine dayanarak kamu hizmetlerinin finansmani amaciyla kisilere mali yükümlülükler getirmesinde kamu yararinin bulundugunu ve bu baglamda Anayasa'ya aykiriligi iddia olunan kuralla sözlesmeye iliskin damga vergisinin ret ve iade edilmesinin mümkün olmadiginin öngörülmesinin kamu yararina dayali mesru bir amaca yönelik oldugu sonucuna ulasmistir. Anayasa Mahkemesince kuralin Anayasa'ya aykiri olmadiginin söylenebilmesi için getirilen sinirlamanin ölçülü olmasi gerektigi de vurgulanmistir.

Yüksek Mahkeme, Anayasa'nin 13. maddesinde güvence altina alinan ölçülülük ilkesinin elverislilik, gereklilik, orantililik olmak üzere üç alt ilkeden olustugunu ve söz konusu kuralin ölçülülük ilkesine uygun olup olmadiginin, bu üç alt ana ilkenin gereklerini karsilayip karsilamadiginin incelenmesi sonucunda ulasilacagini belirtmistir.

Anayasa Mahkemesi kararinda kamu alacagi kavraminin, kamu hizmetlerinin finansmani amaciyla devletin egemenlik gücüne dayanarak koydugu mali yükümlülüklerden dogan alacaklari ettigini belirterek yazilip imzalanmak suretiyle bir hususu ispat edebilecek nitelige sahip olmasinin yani sira ihale üzerine birakilan istekliye saglanan avantajin da bir göstergesi olan ihale sözlesmeleri üzerinden hesaplanan damga vergilerinin kamu alacagi oldugu sonucuna varmis olup iptali istenen kuralla sözlesmeden kaynakli damga vergisinin ret ve iade edilmesine izin verilmemesinin kamu alacaginin korunmasi amaci bakimindan elverisli ve gerekli bir araç olmadiginin söylenemeyecegini belirtmistir.

Yüksek Mahkeme, 4734 sayili Kanun'a göre ihale sürecinin tamamlanmasinin sözlesmenin imzalanmasina baglanmasina bagli oldugunu, ihale karari üzerine taraflarca sözlesme imzalanmasinin ihale konusu isle ilgili taraflarin hak ve yükümlülüklerinin yani sira ihale edilen is sebebiyle istekliye saglanan avantaji ortaya koydugunu belirtmistir.

Mahkemece ihale üzerine birakilan isteklinin, ihalenin iptali veya tesis edilen islem nedeniyle ihale disi kalmasi sonucunda hem sözlesmenin hükmünden kismen veya tamamen yararlanamaz hâle gelerek saglanan avantajdan mahrum kaldigi hem de imzalanan sözlesmenin tümü üzerinden ödemis oldugu damga vergisini iade alamadigi kararda belirtilmistir.

Ayrica Mahkemece ihalenin iptal edilmesi durumunda ihale kararinin hükmünden yararlanilmayan kismina isabet eden damga vergisinin ret ve iade edilmesine imkân taninmisken, ihalenin iptali veya ihale üzerine birakilan isteklinin degismesi nedeniyle sözlesmenin uygulanma kabiliyetinin kalmadigi durumlarda sözlesmenin hükmünden yararlanilmayan kismina isabet eden damga vergisinin ret ve iade edilmesine imkân taninmamasinin çeliskili bir uygulamaya sebebiyet verecegi ve ayrica ayni is sebebiyle yeniden alinacak ihale kararlarinin ve yapilacak yeni veya isin devami niteligindeki sözlesmelerin de damga vergisine tabi olacaginin kuskusuz oldugu belirtilmistir.

Anayasa Mahkemesince isbu sebeplerle ihale sonucu imzalanan sözlesmenin ihalenin iptali veya ihale üzerine birakilan isteklinin degismesi nedeniyle uygulanamaz hâle gelmesi durumunda sözlesmenin hükmünden faydalanilmayan dönemlere yönelik damga vergisinin ret ve iade edilmemesinin kisilere asiri külfet yükledigi ve kuralin orantili olmadigi belirtilmistir.

SONUÇ

Bu üç alt ilkenin gereklerinin kuralda yerine getirilip getirilmedigi degerlendirilmek suretiyle, kuralin mülkiyet hakkina ölçüsüz bir sinirlama getirdigi sonucuna ulasilmis Mahkemece itiraz konusu kuralin iptaline karar verilmistir.

KARSI OY

Karsi oy uyarinca, öncelikle vergiyi doguran olayin irdelenmesi gerektigi üyelerce öne sürülmüstür. Buna sebep olarak; vergilendirme sürecini ya da vergilendirme islemlerini baslatan temel olay olmasi ve verginin konusu ile mükellefi arasinda kanunun aradigi sartlarin ve iliskinin meydana gelmis olmasi halini ifade etmesi gösterilmistir.

Ilgili mevzuat degerlendirildiginde damga vergisinde vergiyi doguran olayin belgelerin düzenlenmesi yani islemlerin kâgida dökülmesi ile bu kâgida imza veya imza yerine geçecek bir isaretin konulmasi ile gerçeklesmis oldugu tespit edilmistir. Bu baglamda damga vergisinin hukuken tekemmül ettigi, yani taraflarinca imzalandigi tarihte dogmus oldugu belirtilmistir.

Itiraza basvuran Danistay 9. Dairesi'nin elindeki davada ise ihale kararinin mahkeme karari ile iptal edilmek suretiyle sona eren bir sözlesme söz konusu oldugu belirtilmistir. Ayrica itiraza konu kuralin da hukuka uygun olarak geçerli bir sekilde kurulmus, hüküm ve sonuçlarini dogurmus, ancak sonradan içeriginin ifasi hukuken imkânsiz hale gelen sözlesmeler için getirilmis oldugu tespit edilmistir.

Geçerli olarak kurulmus olan sözlesmenin bastan itibaren geçersizligi yalnizca butlan sebeplerinin varligi halinde mümkün olacagi belirtilmis ve itiraz konusu kurala konu sözlesmelerde ise söz konusu sebeplerden herhangi birinin mevcut olmadiginin üstünde durularak taraflarin ortak iradeleri ile hukuka uygun olarak kurulmus olan sözlesmenin kesin hükümsüz sayilmasinin ve geçmise dönük olarak hüküm ve sonuçlarinin ortadan kaldirilmasinin, hiç imzalanmamis sayilmasinin mümkün olmadigi ifade edilmistir.

Ilaveten, imzalanmak suretiyle tekemmül edip verginin konusuna girmis bulunan bir sözlesmenin daha sonra hükmünden yararlanilmamasi veya kismen yararlanilmis olmasi, o sözlesmenin geçmiste kazanmis oldugu bir hususu ispat veya belli edebilecek belge olma niteligini ortadan kaldirmadigi, geçmiste gerçeklesmis olan damga vergisini doguran olayi hiç gerçeklesmemis hale getirmedigi ifade edilmistir.

Sonuç olarak, damga vergisi, sözlesmenin hukuken tekemmül ettigi, yani, taraflarinca imzalandigi tarihte dogmus oldugu, ilgililerce imzalanan bir sözlesmenin damga vergisine tabi olabilmesi için ayrica bir hususu ispat ve belli etmek için ibraz edilebilme niteligine de sahip bulunmasi gerekmekte ise de sözlesmenin bu niteligi kazanabilmesi, kullanilmasi veya ibraz edilmesi veya hükmünden yararlanilmasi kosuluna bagli olmadigi belirtilmistir. Bu niteligin, sözlesmenin hukuken tekemmül ettigi, yani imzalandigi anda esasen mevcut oldugu, bu bakimdan; taraflarinca imzalandigi tarihte hukuken tekemmül eden sözlesme nedeniyle dogan damga vergisinin dogmasindan sonra, sözlesmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, yine sözlesme hükümleri uyarinca söz konusu sözlesmenin feshinin, vergiyi doguran olayi ortadan kaldirmasina hukuken olanak bulunmadigi sonucuna varilmistir.

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