ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Tüketici sözleşmelerinin temelini, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunun birinci maddesinde düzenlendiği üzere tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamaları oluşturur. Müteşebbislerin bilgilendirme yükümlülüğü Sözleşmenin zayıf tarafını oluşturan tüketiciyi koruma amaçlıdır. Bu bağlamda tüketiciye yapılacak ön bilgilendirmenin eksiksiz bir şekilde hangi hususları içermesi gerektiğini açıklayan Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasındaki (b), (c), (ç), (f) bentleri; "b) Satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcının adı veya unvanı, MERSİS numarası veya vergi kimlik numarası, c) Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren açık adres, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi, ç) Satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi, f) Ödeme, ticari reklam ve tanıtımlarında taahhüt edilen süre ile uyumlu teslim veya ifa süresi, teslimat ve ifaya ilişkin diğer bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri," şeklinde düzenlenerek aracı hizmet sağlayıcıları da hüküm kapsamına alınmıştır.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Corporate/Commercial Law from Turkey

GBCI 2021: Managing Rules, Regulations And Penalties When Expanding Across Borders TMF Group BV Managing and maintaining entities across borders can be an endless source of disruption, uncertainty and risk, especially if you are looking to expand into unfamiliar jurisdictions.

Liability Limitation Clauses – A Sharp Lesson Shepherd and Wedderburn LLP The Inner House provides a sharp lesson in Benkert UK Ltd v Paint Dispensing Ltd and demonstrates that; where one party is found liable for causing damage, it does not necessarily follow...

The Global Business Complexity Index 2021 TMF Group BV Bringing clarity to the complexities of doing business across borders.

Local Rules Still Drive Complexity For Business Expansion In 2019 TMF Group BV With new and varying legalisation coming into effect in many jurisdictions, companies need to report more information, more frequently.

GBCI 2022: The 10 Least Complex Jurisdictions TMF Group BV TMF Group's Global Business Complexity Index 2022 explores 292 different indicators relating to business complexity, to provide in-depth analysis of the global and local challenges that impact...