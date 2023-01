ARTICLE

Yönetmelik ile teknolojide yasanan gelismelerle her geçen gün büyüyen elektronik ticaret sektöründe ihtiyaç duyulan uyum süreci gerçeklestirilmistir. Nitekim Yönetmelik ile sektörel önem arz eden tanimlamalara detayli bir sekilde yer verilmis, haksiz rekabetin önüne geçilebilmesi için haksiz ticari uygulama sayilabilecek haller sayilmis, son yillarda sayilari oldukça artan fikri ve sinai hak ihlallerinin de önüne geçmek amaciyla gerekli önlemlere yer verilmistir. Yönetmelik'te ETAHS ve ETHS'lerin uymasi gereken yükümlülüklere detaylica yer verilmis olmasi, ilerleyen günlerde bu yükümlülüklere uyulup uyulmamasi noktasinda yogun takip ve denetimi de beraberinde getirebilecektir. Yönetmekte belirtilen yükümlülüklere, Bakanligi yaniltmaya yönelik is ve islemlerle aykiri davranilmasi halinde 6563 sayili Kanun'unda düzenlenmis olan idari para cezalari gündeme gelebilecektir. 6563 sayili Kanun'un 12/5 bendine atifla söz konusu idari para cezalarina iliskin fiillerin, Bakanlik'i yaniltmaya yönelik is ve islemlerle gerçeklestirilmesi hâlinde ise cezalarin on kati uygulanabilecegi hususu da unutulmamalidir. Bu nedenle hem yürürlüge giren hem de önümüzdeki günlerde yürürlüge girecek olan düzenlemeler açisindan, tüm ETAHS ve ETHS'lerin yukarida özetlenen düzenlemeler dahilinde uyum süreçlerini eksiksiz olarak tamamlamalari ve Yönetmelik tarafindan öngörülen hukuki yükümlülükleri yerine getirmeleri önem arz etmektedir.

Yönetmelik'in 30. maddesinde bir takvim yilindaki net islem hacmi on milyar Türk lirasinin üzerinde ve iptal ve iadeler hariç islem sayisi yüz bin adedin üzerinde olan ETAHS, büyük ölçekli ve çok büyük ölçekli ETAHS ile orta, büyük ve çok büyük ölçekli olup toplam satis hasilatinin yarisindan fazlasini elektronik ticaret satislarindan elde eden ETHS, faaliyetine devam edebilmek için Bakanlik'tan lisans almak veya lisansini yenilemek zorundadir. Lisans alma ve yenileme basvurusu her takvim yilinin mart ayi içinde ETBIS üzerinden yapilir ve basvurular on bes gün içinde sonuçlandirilir.

Yönetmelik'in 17. maddesinde aracilik hizmetinin kisitlanmasi, askiya alinmasi ve sonlandirilmasi halleri düzenlenmistir. Bu madde uyarinca ETAHS, aracilik sözlesmesinde yer verilen nesnel ölçütler hariç olmak üzere aracilik hizmetini kisitlayamaz, askiya alamaz veya sonlandiramaz. ETAHS, mevzuattan kaynaklanan, kamu düzenini ilgilendiren veya gecikmesinde sakinca bulunan, dolandiricilik, veri ihlali veya siber güvenlik riski içeren durumlarda gerekçesini ETHS'ye gecikmeksizin bildirerek verdigi aracilik hizmetini derhal kisitlayabilir, askiya alabilir veya sonlandirabilir. Bunun disinda kalan hususlar için ETAHS'in ETHS'den açiklama talep etmesi ve bu açiklamalar için üç is günü süre vermesi gerekir. Bu süre zarfinda açiklama yapilmamasi ya da yapilan açiklamalarin yeterli olmamasi durumlarinda ETAHS aracilik hizmetini kisitlayabilir, askiya alabilir veya sonlandirabilir. ETAHS bu durumda kararini, ETHS'nin açiklamasinin kendisine ulastigi tarihten itibaren yedi is günü içinde veya açiklama sunulmamasi halinde açiklama için verilen üç is gününün sonunda ETHS'ye bildirir.

