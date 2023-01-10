Ocak 2023 – Kurul tarafindan 30 Aralik 2022 tarihli 2022/74 sayili bültende yayinlanan 77/1900 sayili karar ile sermaye piyasasi mevzuatinda düzenlenen tutarlar 2023 yili için yeniden degerlemeye tabi edilerek belirlendi. Uyulmasi gereken yeni esiklerden bazilari, paylarin halka arzlarinda tasimasi gereken sartlari da kapsamakta.

Yeniden degerlendirilen esikler uyarinca:

Paylari ilk defa halka arz edilecek ortakliklarin, ek satis harici halka arz edilecek paylarinin piyasa degeri 231.903.989 TL'nin altinda olursa, bu paylarin nominal degerinin %25'ine tekabül eden paylarin da ortaklarin yeni pay alma haklari tamamen kisitlanarak satisa hazir bir sekilde bekletilmesi gerekli.

Kayitli sermaye sistemine geçmek isteyen ortakliklarin asgari 30.000.000 TL'lik sermayeye sahip olmasi gerekli.

Paylari ilk defa halka arz edilecek ortakligin, ek satis hariç halka arz edilecek paylarinin piyasa degerinin; 000.000 TL'nin altinda olmasi durumunda satilamayan paylarin tamami için, 000.000 TL ile 250.000.000 TL arasinda olmasi durumunda ise, satilamayan paylarin 150.000.000 TL'ye kadar olan kisminin tamami, asan kisminin ise yarisi için.



araci kuruluslarin halka arz fiyati üzerinden bu paylari satin alacagina iliskin olarak ortakliga karsi yüklenimde bulunmasi ve yüklenim sözlesmesini Kurul'a göndermesi gerekli, ve.

Paylari ilk defa halka arz edilecek olan ortakliklarin özel bagimsiz denetimden geçmis finansal tablolarinin: Aktif toplami 2021 yili için 270.000 000 TL'den ve 2022 yili için 450.000.000 TL'den az veya, Net satis hasilatinin 2021 yili için 180.000.000 TL'den ve 2022 yili için 300.000.000 TL'den az olmamasi gereklidir.



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