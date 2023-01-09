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Kurumlar Vergisi Kanunu'nun “Diğer İndirimler” başlıklı 10. maddesinde “Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'si.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm gereğince, nakdi sermaye artışındaki faiz indiriminde, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" olarak “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan)(Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)(Akım Veri,%)” faiz oranı esas alınmaktadır.

TCMB internet sitesinde yer alan verilere göre, en son 30.12.2022 tarihinde açıklanan bu oran %13,54 olarak görülmektedir.

Buna göre 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kurum kazancının tespitinde nakdi sermaye artışındaki faiz indiriminde dikkate alınacak oran %13,54 olacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

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