6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 127/1 hükmünde , ticaret şirketlerine hangi unsurların sermaye olarak konulabileceği sayılmaktadır. Buna göre; "(1) Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye olarak; a) Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar, b) Fikrî mülkiyet hakları, c) Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz, d) Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları, e) Kişisel emek, f) Ticari itibar, g) Ticari işletmeler, h) Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler, i) Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar, j) Devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer, konabilir. (2) Kanunun 307 nci maddesinin ikinci, 342 nci maddesinin birinci ve 581 inci maddesinin birinci fıkra hükümleri saklıdır." Bu sayılan unsurlar, numerus clausus nitelik taşımayıp, sayısı artırılabilmektedir. İşbu madde kapsamında sayılan unsurların, ticaret şirketine sermaye olarak konulabilmesi için, kanunda aksine hüküm bulunmamalıdır. Örneğin, Türk Ticaret Kanunu'nun 127/1. maddesinin e ve f bentlerinde her ne kadar kişisel emek ve ticari itibar unsurları bulunsa da yine Türk Ticaret Kanunu 342. maddesinde; "Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz." ifadesi bulunmakta ve ayni sermaye olarak kişisel emek ve ticari itibar unsurlarının konulamayacağı hüküm altına alınmaktadır.

