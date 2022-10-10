Yapilmasina Dair Yönetmelik ("Degisiklik Yönetmeligi") 23 Agustos 2022 tarihli ve 31932 sayili Resmî Gazete'de yayimlandi. Böylelikle, 20237 sayili Mesafeli Sözlesmeler Yönetmeligi'nde ("Yönetmelik") tüketicileri, saticilari, saglayicilari ve araci hizmet saglayicilarini yakindan ilgilendiren esasli degisiklikler yapildi.

Degisiklik Yönetmeligi; satici, saglayici ve araci hizmet saglayicisinin tüketiciye karsi ön bilgilendirme yükümlülügünü, tüketicinin cayma hakkini kullanabilecegi hâlleri ve cayma hakkinin kullanilmasina iliskin istisnalari düzenlemeyi amaçlamaktadir. Bununla birlikte, Degisiklik Yönetmeligi kapsamina "elektronik haberlesme hizmetleri" eklenmis olup, "araci hizmet saglayici" ve "platform" kavramlari da tanimlanmistir.

Buna göre araci hizmet saglayici, olusturdugu platform vasitasiyla satici ve saglayici adina mesafeli sözlesme kurulmasina aracilik eden tüzel veya gerçek kisiyi ifade eder. Araci hizmet saglayicilara gerek münferit gerek ise satici veya saglayici ile birlikte müsterek olacak sekilde yükümlülükler getirilmistir.

Bu kapsamda platform üzerinden kurulan mesafeli sözlesmelerde;

(1) Araci hizmet saglayicinin asagidaki konularda münferit olarak sorumlulugu bulunmaktadir:

Tüketicinin cayma formunu doldurabilmesi veya cayma beyanini gönderebilmesi için platform üzerinde gerekli sistemin kurulmasi ve tüketicilerin iletmis oldugu cayma beyanlarinin kendisine ve satici veya saglayiciya ulastigina iliskin teyit bilgisinin tüketiciye derhal iletilmesi,

Malin tesliminden önce cayma hakkinin kullanilmasi durumunda cayma hakkinin kullanildigina iliskin bildirimin kendisine ulastigi tarihten itibaren 14 gün içinde, varsa malin tüketiciye teslim masraflari da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemelerin tüketiciye iadesi,

Hizmet ifasina iliskin sözlesmelerde cayma hakkinin kullanilmasi durumunda cayma hakkinin kullanildigina iliskin bildirimin kendisine ulastigi tarihten itibaren 14 gün içinde tahsil edilen tüm ödemelerin tüketiciye iadesi,

Ön bilgilendirmede veri girisinin araci hizmet saglayici tarafindan yapildigi durumlarda bulunulmasi zorunlu hususlarda eksikliklerin ortaya çikmasi,

Cayma beyanlarinin ulastigina iliskin teyit bilgisinin tüketiciye derhal iletilmesi,

Tüketicinin satici veya saglayicilar ile yaptiklari islemlere iliskin kayitlarin asgari süre olan üç yil boyunca tutulmamasi ve istenilmesi hâlinde bu bilgilerin ilgili kurum ve kuruluslar ile tüketicilere verilmesi,

Satici veya saglayici ile yaptigi aracilik hizmetine iliskin sözlesmeye aykiri uygulamalari nedeniyle satici ve saglayicinin yönetmelik hükümlerine aykiri davranmasina sebep olunmasi,

Satici veya saglayicinin onayi olmaksizin düzenlenen kampanyali, promosyonlu veya indirimli satislara iliskin olarak kampanya ve benzeri taahhütlerin karsilanamamasinin neden oldugu sözlesmenin hiç ya da geregi gibi ifa edilmesi,

Satisa sunulan mal veya hizmete iliskin platform üzerinden yapilan reklam ve tanitimlarda taahhüt edilen bilgiler ile ön bilgilendirmede bulunmasi zorunlu hususlarin uyumlu olmasi ve ispati.

(2) Araci hizmet saglayicinin asagidaki konularda satici ve saglayici ile birlikte müsterek olarak sorumlulugu bulunmaktadir:

Teslim sonrasi bedelin saticiya aktarildigi durum hariç olmak üzere, cayma hakkina konu malin, iade için ön bilgilendirmede belirtilen tasiyiciya teslim edildigi tarihten itibaren 14 gün içinde (tüketicinin mali, iade için öngörülenin haricinde bir tasiyici ile iade etmesi durumunda söz konusu yükümlülük malin saticiya ulastigi tarihten itibaren baslar), varsa malin tüketiciye teslim masraflari da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemelerin tüketiciye iadesi,

Satici veya saglayici adina bedel tahsil edilmesi halinde, mal veya hizmetin tüketiciye teslim veya ifasi sonrasi bedelin saticiya veya saglayiciya aktarildigi durumlar hariç olmak üzere, iade yükümlülügünün tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yerine getirilmesi,

Ön bilgilendirmenin yapilmasi ve teyit edilmesi,

Platform üzerinden kurulan mesafeli sözlesmelerde, satici veya saglayici, tüketicinin cayma hakkini kullandigina iliskin kendisine ulasan bildirimi araci hizmet saglayiciya derhal ulastirmakla yükümlü olacaktir.

Degisiklik Yönetmeligi'nin "ön bilgilendirme" baslikli 5. Maddesi kapsaminda satici veya saglayici, malin saticinin iade için öngördügü tasiyici kanaliyla iadesi hâlinde (aksi takdirde iade masrafini tüketici karsilayacaktir) (i) iade masraf tutarini, (ii) bu tutarin hangi tarafça karsilanacagini ve (iii) ticari reklam/tanitimlarinda taahhüt edilen süre ile uyumlu teslim veya ifa süresini mesafeli sözlesme kurulmadan veya teklif kabul edilmeden önce tüketiciye bildirmekle yükümlüdür. Platform üzerinden kurulan mesafeli sözlesmelerde ise bu bilgilere ön bilgilendirmede yer verilmemesi ya da belirtilen tasiyicinin tüketicinin bulundugu yerde subesinin olmamasi araci hizmet saglayicidan kaynaklaniyorsa söz konusu masraf ve yükümlülükler araci hizmet saglayici tarafindan karsilanmak zorundadir.

Sesli iletisim araçlari veya siparise iliskin bilgilerin sinirli bir alanda / zamanda sunuldugu bir ortam yoluyla mesafeli sözlesme kurulmasi hâlinde zorunlu olarak bildirilmesi gereken bilgiler yazili olarak gönderilebilecegi gibi kalici veri saklayicisi vasitasiyla da tüketiciyle paylasilabilir.

Degisiklik Yönetmeligi madde 12'deki genel kurala göre satici, cayma hakkina konu olan malin tasiyiciya teslim edildigi tarihten itibaren 14 gün içinde tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Malin tesliminden önce veya hizmet ifasina iliskin sözlesmelerde cayma hakkinin kullanilmasi durumunda ise cayma hakkinin kullanildigina iliskin bildirimin ulastigi tarihten itibaren hesaplama yapilir. Ödemenin kredi kartiyla yapilmis olma hâli de ayrica düzenlenmistir. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulama alani bulacak bu hüküm uyarinca, kart çikaran kuruluslarin; satici, saglayici veya araci hizmet saglayici tarafindan aktarilan tutari, kart hamilinin kullanilabilir limitine tek seferde transfer etmesi gerekmektedir.

Tüketici, ön bilgilendirmede kararlastirilmasi ve saticinin öngördügü tasiyici ile iadesinde tutarina yer verilmesi hâlinde teslim masraflarini geçmemek üzere iade masrafinin karsilanmasindan sorumludur. Ancak bu durumun istisnasi, 6502 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun madde 8 anlaminda malin ayipli sayilmasidir.

Degisiklik Yönetmeligi ile cayma hakki kullanimina yeni istisnalar getirilmistir. Bu kapsamda, asagida listelenen sözlesmeler bakimindan tüketicinin cayma hakki bulunmamaktadir: Tescili zorunlu olan tasinirlar ile kayit veya tescil zorunlulugu bulunan insansiz hava araçlarina iliskin sözlesmeler, Tüketiciye teslimi yapilmis olan cep telefonu, akilli saat, tablet ve bilgisayarlara iliskin sözlesmeler, Canli müzayede seklinde açik artirma yoluyla akdedilen sözlesmeler, Tanitma ve kullanma kilavuzunda satici veya yetkili servis tarafindan kurulum veya montajinin yapilacagi belirtilen mallardan kurulum ya da montaji yapilanlara iliskin sözlesmeler.



Buradaki önemli degisiklik, özellikle iktisadi verimlilik ve bazi tüketici ürünlerinin imalat ve arzindaki özelliklerin mesafeli satislardaki genel tüketiciyi koruma ilkesine göre gerçekçi bir bakisla öncelenmesi bakimindan dikkat çekicidir.

Son olarak, satici veya saglayici, tüketicinin siparisinin kendisine ulastigi tarihten itibaren taahhüt ettigi süre içinde ancak en geç 30 gün içinde edimini yerine getirmek zorundadir. Bu zorunluluk, tüketicinin istegi veya kisisel ihtiyaçlari dogrultusunda hazirlanan mallara iliskin sözlesmeler bakimindan geçerli olmayacaktir.

Türk Tüketici Hukuku adina önemli yenilikler getiren bu Degisiklik Yönetmeligi 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren yürürlüge girecektir. Ancak, degisiklik Yönetmeligi'nin 3. maddesi ile degistirilen 5 inci maddenin birinci fikrasinin (g) bendi, 9. maddesi, 10. maddesi ile eklenen 12/A maddesinin yedinci fikrasinin (b) bendi, 11 inci maddesi ve cayma hakkinin istisnalarini düzenleyen 13. maddesi 1/1/2024 tarihinde yürürlüge girecektir.

Degisiklik Yönetmeligi'nin tam metnine bu baglantidan ulasabilirsiniz.

Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir.

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