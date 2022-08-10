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MGC Legal ekibi nin hazirladigi isbu "Sirket Avukati Nedir? " baslikli makaleyi okumaniza sunariz. Sirket Avukati Kimdir? Sirket Avukati Ne Is Yapar?

Sirket avukati, sirketlerde hukuki danismanlik hizmeti veren hukukçu ya da avukattir. Sirketler arasinda "hukuk müsaviri" olarak da bilinir. Sirket avukatlarinin, hukuki gelismelere hâkim olmasi ve hukuki konulara yenilikçi bir çerçevede bakabilmesi beklenir. Analitik düsünme yetenegine sahip olmasi da hukuk müsavirlerinde aranan özelliklerdir.

Sirket ve is hukuku gibi ticaret hukukuna iliskin konularda kendini gelistirmis avukatlar, sirketlerde kolaylikla istihdam edilebilir. Peki, sirket avukati ne kadar maas alir? Sirket avukati ne kadar kazanir? Anonim, limited ve komandit sirketlere hukuki destek saglayan sirket avukati nedir? Sirket avukati ne is yapar? Sirket avukati nasil seçilir? Iste en merak edilen sorularin cevaplari.

Sirket Avukati Ne Is Yapar?

Sirketler, kuruluslarindan itibaren bir takim hukuki konularla karsilasir. Bu hukuki prosedürlerin takip edilmesi ve gerektiginde hukuk çerçevesinde birtakim adimlarin atilmasi gerekir. Bu noktada sirket avukati ne is yapar? Sorusunun cevabi verilebilir.

Sirket avukati, hukuki prosedürler için sirketlerin hukuki danismanidir. Sirketlere yol gösteren sirket avukati, sirket yetkililerine her türlü hukuki bilgiyi verir. Sermaye artirimi ve sermaye azaltma gibi islemlerde aktif rol alan hukuk müsaviri, sirket adina sözlesme hazirlanmasi ve mevcut sözlesmelerin incelenmesi gibi konularda da sirketin ilgili birimlerine hukuki destek saglar.

Sirket Avukatinin Görev ve Sorumluluklari Nelerdir?

Sirket avukatinin görevleri ve sorumluluklarioldukça genistir. Hukuki her konuda sirketlerin danismani olansirket avukatinin genel görevi ve sorumluluk alani, sirketlerin hukuki is ve islemleridir.

Sirket avukati görevleri söyle siralanabilir:

Sirketin taraf oldugu davalarda, sirketin tüzel kisiliginin haklarini korumak, sirket avukatinin asli görevleri arasinda yer alir.

Sirket adina dava açmak ve ve sirkete aleyhine açilmis olan davalari takip etmek, sirket avukatinin önemli görevleri arasindadir.

Sirketlerin kurulusundan itibaren hukuksal tüm islemlerde yol göstericidir.

Sirketin tüm sözlesmeleri ile ilgilenen sirket avukatlari, sözlesmelerin son kontrol ve onaylarini yapar.

Sirketlerin icra islemlerinin takibi ve yürütülmesi, sirket avukatinin görev ve sorumluluklari arasindadir.

Sirketin sermayesine iliskin hukuki destek saglayan sirket avukati, sermaye artirimi ve sermaye azaltma islemleri için hukuksal bir çerçeve çizer.

Sirketin vergi süreçleri sirket avukatlari tarafindan takip edilir ve gerektiginde hukuksal islemleri yerine getirirler. Vergi uyusmazliklarinda gerekli hukuki islemleri yürütürler.

Sirketin icra takip islemleri de sirket avukatinin sorumlulugundadir.

Isveren ile isçi arasindaki is hukuku süreçlerini yürüten sirket avukati, muhtemel anlasmazliklarda isveren ve isçi haklarini korumak için gerekli adimlari atar.

Sirkete gelen ihtarname, ihbarname ve tebligat gibi evraklarin takibi ve bu evraklarin geldigi kurum ya da makamlara gerekli cevaplari vermek desirket avukati görev ve sorumluluklariarasinda yer alir.

Sirket Avukati Nasil Olunur?

Sirket avukati olmak için bazi sartlari tasimak gerekir. Çünkü; sirket avukatlari, herhangi bir ticari olusumun kurulusundan baslayarak faaliyeti boyunca sermayeden güvenlige, davalardan icraya kadar birçok hukuk alaninda hizmet verir. Bu alanlar, oldukça mesleki ve sektörel bilgi gerektirir.

Hukuk müsaviri ya da sirket avukati, sirketteki her türlü hukuki islemden sorumludur. Bu islemler, marka algisina ve prestijine olumlu ya da olumsuz etki edebilir. Bu sebeple, sirket avukatlarinin alaninda uzman ve deneyimli olmasi beklenir. Sirketlerin hukuki islemlerinde deneyimlerini kullanan sirket avukatlari, asli görevleri çerçevesinde sirketin sürekliligine dogrudan ya da dolayli olarak katki sunar.

Sirket avukati olmak için hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlik belgesi almak gerekir. Ayrica, ticari hukuk alaninda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmasi beklenir. Bu çerçevede,sirket avukati nasil olunur?Sorusuna cevap olarak su temel sartlar sayilabilir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandasi olmak,

Hukuk fakültesi mezunu olmak,

Sirket ile ayni ilde ikamet etmek.

Bu sartlar, sirketi avukati olmak için temel sartlardir. Bunun yaninda, hukuk müsaviri olarak görev yapmak için sirketlerin aradigi bazi özellikler de vardir. Örnegin; sirket hukuku alaninda mevzuata hâkim olmak, is hukukuna iliskin kanun ve yönetmelikleri takip etmek, is davalarina iliskin karar ve içtihatlari takip ederek, bu karar ve içtihatlara göre sirketin durumunu degerlendirmek gibi yetkinlikler de sirket avukati olmak için önemli kriterlerdir.

Sirket Avukati Nasil Seçilir?

Sirketler, ticari faaliyetlerini sürdürmek ve is süreçlerinde karsilastiklari hukuki konulardaki sorunlara çözüm bulmak üzere avukatlik ya da hukuki danismanlik hizmetlerine ihtiyaç duyar. Bu sebeple sirketler, hukuki destek alacaklari avukatlarin ya da hukuk bürolarinin seçiminde hassasiyet göstermektedir.

Peki, sirket avukati nasil seçilir? Sirket avukatlari, sirketlere is hukuku ve ticaret hukuku alanlarinda hukuki danismanlik hizmetleri saglar. Hukukun her alaninda danismanlik hizmetine ihtiyaç duyan sirketler, bazi konulardaki ihtilaflarda taraf olabilir. Bu sebeple, is ve ticareti ilgilendiren hukuki konularda profesyonel hukuki danismanligi almak önemlidir. Hukukun farkli dallarinda hizmet verebilecek bir sirket avukati seçmek için farkli hukuk dallarinda uzman avukatlar barindiran hukuk bürolari tercih edilmesi mantikli bir seçim olacaktir.

Sirket Avukati Hangi Davalara Bakar?

Sirketler hukukunda uzman olan sirket avukati, ticaret ve is hukukuna giren alanlardaki davalara bakar. Sirket avukatinin ilgilendigi davalar sunlardir:

Mutlak ticari davalar,

Sirket acenteliklerine iliskin uyusmazlik davalari,

Limited sirketlere iliskin uyusmazlik davalari,

Anonim sirketlere iliskin uyusmazlik davalari,

Bono, poliçe ve çeklere iliskin uyusmazlik davalari,

Yolcu ve esya tasimaya iliskin uyusmazlik davalari,

Kooperatiflere iliskin uyusmazlik davalari,

Finansal kiralamalara iliskin uyusmazlik davalari,

Iflasa iliskin davalar,

Oda ve borsa üyeliklerine iliskin disiplin cezasi davalari,

Adi ortakliklara iliskin uyusmazlik davalari,

Tüzel kisiligi olan tacirlere iliskin davalari davalar.

Sirketlerde Avukat Bulundurma Zorunlulugu Var midir?

Zorunlu sirket avukatligi ile ilgili esaslar 1136 sayili Avukatlik Kanunu 'nda ve Türk Ticaret Kanunu 'nda (TTK) açiklanmistir. Buna göre, esas sermayesi 250 bin lira ve daha fazla olan sirketler, sözlesmeli avukat bulundurmak zorundadir. Buna göre, anonim sirketler ve kooperatifler sirket avukati bulundurmak zorundadir. Sirket avukati bulundurmayan anonim sirketlere, sözlesmeli avukat tayin edilmeyen her ay için iki aylik brüt asgari ücret kadar idari para cezasi uygulanir.

Cumhuriyet Savciligi, avukat sözlesmesi ve sirket avukatligina iliskin belgeler ibraz edemezse sirket hakkinda suç duyurusunda bulunur. Anonim sirketler, sirket avukati zorunlulugu çerçevesinde savcilik yapilan sorusturmalarda; sirket avukati sözlesmesi, avukatlik serbest meslek makbuzu ve makbuzlar ile ilgili ödeme dekontunu ibraz etmek zorundadir. Bu sebeple, sadece anonim sirket avukatligi sözlesmesi yeterli degildir. Limited sirketlerin ise, sermayeden bagimsiz olarak sirketi avukat bulundurma zorunlulugu bulunmamaktadir.

MGC Legal'in Sundugu Sirket Avukatligi Hizmetleri Nelerdir?

MGC Legal, sirket avukati bulundurma zorunlulugu olan sirketlerin Is Hukuku, Ticaret Hukuku, Icra ve Iflas Hukuku gibi alanlarda ihtiyaç duyduklari sirket avukati veya hukuk müsaviri için profesyonel avukatlarla hizmet veriyor.

Alaninda uzmanlik avukatlar la sirketlerin avukatlik, hukuk müsavirligi ve danismanlik hizmetleri için ihtiyaçlarina uygun çözümler sunan MGC Legal, zorunlu sirket avukatligi kapsaminda sirketlerin hukuki beklentilerini mevzuat çerçevesinde karsiliyor.

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