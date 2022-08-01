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Çevrimiçi ortamda pazar yeri işleten ve gerek bu pazar yerlerinde gerek kendi internet sitelerinde satış yapan kişiler yönünden çok önemli yükümlülükler getiren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikler ("Kanun Değişikliği") 7 Temmuz 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlandı.

Bu değişikliklerden müvekkillerimiz için önemli olanları aşağıda A. Yönetici Özeti ve B. Detaylı Açıklamalar bölümleri altında sizler için özetledik.

A. Yönetici Özeti

Kanun Değişikliği ile elektronik ticaret pazaryeri işleten elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ("Pazaryeri İşletmecisi") ve elektronik ticaret pazaryeri aracılığıyla mal satan ya da hizmet sağlayan elektronik hizmet sağlayıcılar ("Satıcı /Sağlayıcı") için kademeli olarak, oldukça önemli yükümlülükler getirilmiştir. Bu yükümlülüklere ilişkin başlıklar aşağıda listelenmiş olup ilgili başlığa tıklayarak detaylarını inceleyebilirsiniz:

A.1. Pazaryeri İşletmecisi için geçerli yükümlülükler

a) Genel Yükümlülükler

Satıcı/Sağlayıcı tarafından sunulan hukuka aykırı içerikler, Pazaryeri İşletmecisi tarafından kaldırılmalı ve gerekli bildirimler yapılmalıdır.

Kanun kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler 10 yıl süre ile saklanmalıdır.

Aracılık sözleşmeleri Kanun Değişikliği'ne uygun olarak düzenlenmelidir.

Haksız ticari uygulamalar yasaklanmış ve bu uygulamalar ilişkin örnekler belirlenmiştir.

Belirli eşikleri aşan Pazaryeri İşletmecisi'ne E-Ticaret Lisansı alma yükümlülüğü getirilmiştir.

Ekonomik bütünlük tanımı yapılmış ve bu bağlamda Pazaryerleri İşletmecisi ile "ekonomik bütünlük" içerisinde olduğu kişilere de bazı yükümlülükler getirilmiştir.

Net İşlem hacmi tanımlanmış, net işlem hacmi ve işlem sayısı dikkate alınarak Pazaryeri İşletmecisi'ne birtakım ilave yükümlülükler getirilmiştir.

b) Herhangi bir eşik gözetilmeksizin kapsamdaki Pazaryeri İşletmecisi için geçerli yükümlülükler

Pazaryeri İşletmecisi'nin aracılık sunduğu e-ticaret pazar yerlerinde kendi ya da ekonomik bütünlük içerisinde bulunduğu kişilerin ürünlerini satışa sunması ve bu ürünlerin satışına aracılık etmesi yasaklanmıştır.

E-ticaret pazar yerlerinde Vergi Usul Kanunu kapsamındaki bilgilere yer verilmelidir.

Pazaryeri İşletmecisi'nin önceden yazılı ya da elektronik ortamda alınmış onayı olmadan, bunun tescilli markalarının tanıtımı yapılmamalıdır.

Pazaryeri İşletmecisi, Satıcı/Sağlayıcı'nın bilgilerini doğrulamakla yükümlüdür.

c) Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 10 milyar TL'nin üzerinde olan Pazaryeri İşletmecisi için ek yükümlülükler

Pazaryeri İşletmecisi, Satıcı/Sağlayıcı'dan edindiği verileri, Satıcı/Sağlayıcı ile rekabet ederken kullanmamalıdır.

Bu değerlendirmeye, Pazaryeri İşletmecisi'nin ekonomik bütünlük içerisinde bulunduğu kişiler de dahildir.

Bu değerlendirmeye, Pazaryeri İşletmecisi'nin ekonomik bütünlük içerisinde bulunduğu kişiler de dahildir. Pazaryeri İşletmecisi, Satıcı/Sağlayıcı'dan edindiği verilerin bedelsiz taşınması ve Satıcı/Sağlayıcı'nın işlenmiş verilere erişimi için teknik imkanlar sağlamalıdır.

Pazaryeri İşletmecisi kendi elektronik ticari ortamları arasında erişim sunmamalı ve bu ortamlarda birbirinin tanıtımını yapmamalıdır.

Bu değerlendirmeye, Pazaryeri İşletmecisinin ekonomik bütünlük içerisinde bulunduğu kişiler de dahildir.

Bu değerlendirmeye, Pazaryeri İşletmecisinin ekonomik bütünlük içerisinde bulunduğu kişiler de dahildir. Pazaryeri İşletmecisi, şirket ortaklarının %5 ve katlarına ulaşan pay devir veya edinimleri Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") bildirmelidir.

Pazaryeri İşletmecisi, şirket kurması, kurulmuş şirketin paylarını devralması veya bu payları devretmesi hâlinde; bunları Bakanlığa bildirilmelidir.

Bağımsız denetim kurulu raporu Bakanlığa gönderilmelidir.

Mevzuata aykırılıklara ilişkin rapor Bakanlığa gönderilmelidir.

d) Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 30 milyar TL'nin ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan Pazaryeri İşletmecisi için yukarıdakilere ek yükümlülükler

Reklam, promosyon, ödül, puan, kupon, hediye çeki vb. imkanlara ilişkin bütçelere kısıtlama getirilmiştir.

Pazaryeri İşletmecisi'nin, Satıcı/Sağlayıcı'nın mal veya hizmet sunmasını ve reklam yapmasını kısıtlaması yasaklanmıştır.

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