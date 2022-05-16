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GİRİŞ

Ticari amaçlı şarj ağ işletmeciliği hakkında 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa Ek-5. Maddesi eklenmiş ve 25.12.2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonra ise, 02.04.2022 tarihinde, Şarj Hizmet Yönetmeliği ve Şarj Ağı İşletmeci Lisans işlemleri ile Başvurularına dair usul ve esaslara yönelik EPDK kararları yayımlanmıştır. Söz konusu mevzuat hükümleri uyarınca, ticari amaçlı şarj ağ işletmecisine başta lisans alma olmak üzere birçok hak ve yükümlülük getirilmiştir.

LİSANS SÜRECİ HAKKINDA

6446 sayılı Kanunun Ek-5/1. Maddesinde, (ticari amaçlı) şarj ağı işletmeci lisansı sahibi, lisansında belirlenen bölgede veya ülke genelinde oluşturduğu veya oluşturacağı şarj ağına bağlı şarj istasyonu kurulması veya işletilmesi, düzenlediği sertifikalar kapsamında şarj istasyonu kurdurulması veya işlettirilmesi ile elektrikli araç kullanıcıları ile sadakat sözleşmesi yapabilme hak ve yetkisine sahip olacağı düzenlenmiştir. Yine, Şarj Hizmetleri Yönetmeliğinin 4/1. Maddesinde de, (ticari amaçlı) şarj ağı işletmeciliği Kurumdan alınan şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında yürütüleceği belirtilmiştir.

Lisans Başvuruları, EPDK elektronik başvuru sistemi üzerinden başvuru yetkilisi eliyle yapılacak olup, 18.04.2022 tarihi itibariyle müracaatlar alınmaya başlamıştır. Lisans başvurusunda sadece tüzel kişiler başvurabilecek olup, Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olması, kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan başvurular hariç, asgari sermayesinin (EPDK kararı uyarınca) 4.500.000TL'den az olmaması, anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkarmaması zorunludur. Lisans süresi en fazla 49 yıl olup, lisans bitiminden en erken 9 ay, en geç 3 ay önce lisans tadil başvurusuyla lisans uzatım talebinde bulunulabilme imkanı bulunmaktadır. 6446 sayılı Kanunundaki lisans hak ve yükümlülüklerine tabi olunmaksızın, lisans değerlendirme süreçleri, lisans bedelleri, lisans tadil veya sona erme şartları gibi tüm hususlar Şarj Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari amaçlı şarj ağ işletmecisine, lisans yükümlülüğü dışında, anılan mevzuat hükümleri ile birçok yükümlülük getirilmiştir. Şarj ağı işletmecisi, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde en az elli adet şarj ünitesinden ve en az beş farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturması gerekmektedir. Şarj istasyonlarının oluşturulması esnasında taşınmaz temini sağlanması adına 6446 sayılı Kanunun 19. Maddesi hükümleri de uygulanabileceği ilgili kanunda düzenlenmiştir. Ayrıca, şarj ağ işletmecisi, (istisnaslar saklı kalmak kaydıyla) kaliteli, kesintisiz, eşit, her türlü elektrikli araça uygun şekilde şarj hizmeti sunmak zorunda olup, şarj ağı işletmecisi, Kurumun erişimine sunulan ve Kuruma gönderilen tüm bilgilerin gizliliğinden, bütünlüğünden, erişilebilirliğinden, doğruluğundan ve güvenliğinden sorumludur. (İlgili mevzuatta, tüm hak ve yükümlülüklere ilişkin detaylara ulaşılabilecektir.)

YAPTIRIMLAR

6446 sayılı Kanunun Ek-5/4-5. Maddesinde, Kurumun, Ek-5. Maddeye ve ikincil mevzuata aykırı olarak faaliyette bulunanlara 6446 sayılı Kanunun 16. Maddesi kapsamında işlem tesis edeceği ifade edilmiştir. Şarj Hizmet Yönetmeliğinin 32. Maddesinde ise, Kurum, şarj ağı işletmecileri ile şarj istasyonu işletmecilerini kendi personeli eliyle veya gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli eliyle denetime tabi tutabileceği, şarj ağının oluşturulması ve işletilmesi, şarj istasyonunun kurulumu ve işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasında bu Yönetmelik ve ilgili mevzuattaki hükümlere uyulmadığının tespit edilmesi halinde 28/1/2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli işlemler tesis edileceği, lisans iptalini gerektiren koşulların tespiti halinde Kurum, hizmetin aksamaması için gerekli tedbirleri alacağı, şarj ağına bağlı olmadan şarj istasyonundan elektrikli araçlara ticari amaçlı olarak elektrik enerjisi temin edilmesi, 30/5/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında değerlendirilerek, ilgili şebeke işletmecisi tarafından yetkili idare ile vergi dairesi başkanlığına ihbarda bulunulacağı, lisansın iptal edilmesi halinde şarj ağı işletmecisince düzenlenen sertifikalar da kendiliğinden geçerliliğini yitireceği hususları düzenlenmiştir.

UYUM SÜRECİ

6446 sayılı Kanuna eklenen geçici 30. Maddesinde, şarj hizmetine ilişkin yönetmelik ve düzenlemelerin, ek 5 inci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yürürlüğe konacağı, belirtilen sürenin hitamından itibaren dört ay içerisinde ise şarj hizmeti sağlayan kişilerin durumlarını bu Kanuna uygun hale getireceği hüküm altına alınmıştır. Şarj Hizmet Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesinde de, hali hazırda işletilmekte olan istasyonların 02.02.2022 tarihinden itibaren 4 ay içerisinde mevzuata uygun hale getirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Uyum sürecinde, öncelikle lisans süreçlerinin yürütülmesi gerekecektir. Ancak, salt lisans sürecinin takibi yeterli olamayacaktır. Anılan mevzuat hükümlerine göre, şarj ağ işletmecisinin bir çok yükümlülüğü bulunmakta olup, bu yükümlülükler özelinde de bir uyum sürecinin işletilmesi zarururidir. Ayrıca, uyum sürecinde konu sadece mevzuat yönüyle dikkate alınmamalı, aksine hukukun diğer disiplinleri çerçevesinde değerlendirilerek, başta sözleşme hukuku olmak üzere rekabet hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, tüketici hukuku gibi bir çok alandaki düzenlemelerin de bu uyum sürecinde göz önüne alınması gerekecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.