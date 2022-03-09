Ticari isletmenin devri sözlesmesiyle birlikte isletmenin aktif ve pasifiyle tüm malvarligi devralana geçmektedir. Ticari isletme devredildiginde borçlardan kimin, ne miktarla, hangi süreyle ve ne zamandan itibaren sorumlu olacagi konulari akillara takilmakta ve taraflar arasinda sikça uyusmazlik konusu olmaktadir. Bu soru ve sorunlara isik tutmak adina bu yazimizda bir tür borç devri olan "ticari isletme devrinde borçlarin devri" konusuna odaklandik.

1. Ticari Isletme Devri Nasil Gerçeklesir?

Ticari isletmenin devri, devredenle devaralan arasinda yapilan bir devir sözlesmesi ile gerçeklesmektedir. Hukuki niteligi borçlandirici bir islem olan sözlesmeyle, devreden, devralana isletmenin aktiflerini devir borcu altina girer.

6102 sayili Türk Ticaret Kanunu'nun 11. maddesinde düzenlenen bütünlük ilkesi geregi, aksi öngörülmemisse, devir sözlesmesinin duran malvarligini, isletme degerini, kiracilik hakkini, ticaret unvani ile diger fikrî mülkiyet haklarini ve sürekli olarak isletmeye özgülenen malvarligi unsurlarini içerdigi kabul olunur. Taraflar arasinda akdedilen sözlesmede aksi öngörülmedigi için, devir sözlesmesinin davali ile dava disi kiralayan arasindaki kira sözlesmesinden dogan kiracilik hakkinin davaciya devrini de kapsadiginin kabulü gerekir."1

Taraflar bazi aktifleri ya da pasifleri devir sözlesmesinin disinda tutabilirler. Ancak bunun bir sinirlamasi vardir. Buradaki ölçü, isletmenin devredilen halinin "isletme yetenegine" sahip olmasi, yani faaliyetine devam edebilecek elverislilikte olmasidir. Ticari isletmenin etkinliklerinin devami, devralinan durumuyla mümkün olmalidir. Ticari isletme devriyle ilgili daha detayli bilgi için; https://www.solmazlaw.com/ticari-isletme-devri-ve-devre-baglanan-hukuki-sonuclar/

2. Ticari Isletme Devrinde Borçlarin Devralana Geçisi

Ticari isletme devrinde borçlarin geçisi konusu TBK'da düzenlenmistir. isletme devri sözlesmesi yapildiktan sonra, bu devir isleminin alacaklilara ihbar veya ilan edilmesiyle, isletme borçlari kanun geregi (kendiliginden) devralana geçer. Borçlarin devralana geçmesi için isletmenin her bir alacaklisi ile isletme sahibinin teker teker ve ayri ayri bir borcun devri sözlesmesine yapmasina gerek yoktur. Olagan sartlarda bir kisinin borcunu bir baskasinin devralmasi, alacakliyla yapilacak bir sözlesme ile mümkündür. Ancak kanun koyucu ticari isletme devrini kolaylastirmak ve islem sayisini azaltmak adina böyle bir istisna öngörmüs durumdadir.

TBK madde 202'ye göre, "Bir malvarligini veya bir isletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte devralan, bunu alacaklilara bildirdigi veya ticari isletmeler için Ticaret Sicili Gazetesinde, digerleri için Türkiye genelinde dagitimi yapilan gazetelerden birinde yayimlanacak ilanla duyurdugu tarihten baslayarak, onlara karsi malvarligindaki veya isletmedeki borçlardan sorumlu olur.

3. Bazi Borçlarin Devir Kapsami Disinda Birakilmasi Mümkün müdür?

Isletmenin devriyle isletme borçlarinin da devri kanun hükmü geregi kendiliginden gerçeklesmektedir. Bu hükmün emredici, yani taraflar arasinda aksi kararlastirilamayan bir hüküm olup olmadigi konusu tartismalidir. Genel kabule göre, ticari isletmeye dahil bazi unsurlarin devri, devrin kapsami disinda birakabilir. Buradan haraketle, isletmeye ait bazi borçlarin devralana devredilmemesinin de kararlastirilabilecegi söylenebilir. Ancak doktrindeki hakim görüse göre, borçlardan bazilarinin devredilmemesi veya borç miktarindan hangi miktarla sorumlu olunacagina iliskin sözlesmeler, sadece devredenle devralan arasinda geçerli olacaktir. Alacaklilar bakimindan bu sinirlamalar geçerli kabul edilmez ve onlara karsi ileri sürülemez.

Bir baska görüse göre ise bazi borçlardan sorumluluk sinirlandirilabilir ve bu sinirlandirmanin alacaklilara bildirilmesi ve duyurulmasiyla onlara karsi da ileri sürülebilir hale gelir.

Bir diger sorun da devralanin devir sirasinda bilmedigi, beklenmeyen ve öngöremedigi borçlardan da sorumlu tutulup tutulmayacagi noktasinda çikmaktadir. Güven ilkesi geregi, devralanin bu tür borçlardan sorumlu tutulmamasi gerektigi düsünülmektedir.

4. Borçlardan Devredenle Devralanin Birlikte Sorumlulugu Ilkesi

TBK 202'nin devaminda ticari isletme devri sonucunda devredenin de devralanla birlikte bu borçlardan iki yil süreyle müteselsilen sorumlu olarak kalmaya devam edecegi düzenlenmistir. Daha açik anlatimla, isletmenin halihazirda mevcut borçlarindan artik asli sorumlu kisi isletmeyi devralan yeni sahibidir. Ancak devreden kisinin de devralanala birlikte 2 yil süreyle sorumlu tutulmasi uygun görülmüstür. Bu durum, kötüniyetli devirlerin önüne geçmek maksadi gütmektedir. Alacakli bu 2 yillik sürede ticari isletmeden olan alacagini dilerse eski alacaklidan dilerse yenisinden, dilerse her ikisinden birden isteyebilir. Bunlardan herhangi birinin borcu tamamen ödemesiyle alacakli tatmin edilmis olabilecegi gibi, borcu ortaklasa ödemeleri de mümkündür. bu tamemen iç iliskide devredenle devralanin kendi arasindaki problemlerdir. Alacakli için hem devreden hem de devralan tüm borçtan tamamiyla sorumludur ve haliyle kimin ödeme yaptiginin alacakli için bir önemi yoktur.

Kanunda düzenlenen 2 yillik süre bir hak düsürücü süredir. 2 yilin sonunda artik alacaklilar devredene borçlarini ödemesi için basvuramazlar. Artik isletmeyi devralan kisi tek basina bu borçlardan sorumlu hale gelir.

5. Devredenin Iki Yillik Sorumluluk Süresinin Baslangici

Sürenin baslangici muaccel hale gelmis borçlar için bildirme veya duyuru tarihinden baslar. Muaccel olmayan borçlar içinse bu süre borcun muaccel oldugu tarihten itibaren baslayacaktir. Son fikrada, devralanin bildirim veya duyuruyu yapmamasi halinde bu sürenin islemeyecegi belirtilmistir.

Bir borcun ne zaman muaccel olacagi konusu Kanun'da düzenlenmis degildir. Muaccel hale gelmis borç demek, alacaklisi tarafindan talep ve dava edilebilen borç demektir.alacagin muaccel olacagi an, kural olarak borcun dogum anidir. Yani bir borç dogar dogmaz, alacaklisini onun ödenmesini isteme yetkisi vardir. Kural bu olmakla birlikte, taraflarin anlasmasiyla veya bir kanun hükmü ya da isin özelligi geregi, borcun muaccel olacagi an belirlenmis olabilir. Böyle durumlarda alacak ancak o tarihte muaccel olur. Önegin vedeli bir borç vade tarihi geldiginde, sarta bagli bir borç ise sart gerçeklestiginde muaccel hale gelir.

Iki yillik birlikte sorumluluk ilkesi, ticari isletmenin alacaklilarini korumaya yönelik bir hükümdür. Çünkü devir sirasinda alacaklilarin devre izni veya onayi aranmamaktadir. Yepyeni bir borçluyla karsi karsiya kalacak olan alacaklilarin hem devredene hem de devralana basvurmasi saglanmak istenmistir.

6. Alacaklilari Zarara Sokmak Amaciyla Yapilan Hileli Devirlerde Borçlardan Sorumluluk

Hukukta muvazaa olarak da adlandirilan karsilikli anlasmayla üçüncü bir kisiye görünürde bir hukuki islem yapilmis gibi gösterilme durumu genelde o üçüncü kisiden para veya mal kaçirma amaci güder. Muvazaali islemlerle ilgili daha ayrintili bilgi için; https://www.solmazlaw.com/mirascidan-mal-kacirmak-amaciyla-yapilan-hileli-islemlermuris-muvazaasi/

Muvazaali devirler yapilarak, yani aslinda bir ticari isletme devri söz konusu olmamasina ragmen sirf sirket borçlarindan kurtularak alacaklilarini zarara sokmak isteyen davalilar hakkinda verilen asagidaki karari Yargitay hukuka uygun bularak onamistir:

"..borçlu sirket ile davali sirketin kötü niyetli oldugunu, borçlu sirketin alacaklarindan mal kaçirmak amaci ile sadece unvan degistirdigini, yapilan devirlerin muvazali oldugunu, Ticaret Sicil Gazetesi'nden de anlasilacagi üzere davali sirketin 04.06.2014 tarihinde kuruldugunu ve o tarihte borçlu sirketin de ayni adreste olup 17.07.2014 tarihinde yaklasik 1,5 ay sonra adres degisikligi yaptigini, bu hali ile sirketler arasinda yapilan islemlerin tamami müvekkillerinin hak ve alacaklarini semeresiz birakmak amaciyla yapilan muvazali islemler oldugunu, sirket çalisanlarinin çogunlugunun ayni oldugunu ileri sürerek fazlaya iliskin haklari sakli kalmak kaydi ile 80.000.- TL'nin dava tarihinden itibaren isleyecek yasal faiziyle tahsilini talep ve dava etmistir...davali sirketin, S.Ö. Saglik Hiz. Ins. Gida San. Tic. Ltd. Sti.'nin isletmis oldugu Ö.S.Tip Merkezi adindaki isletmeyi ve bu isletmeye ait isletme hakkinin tamamini tüm demirbaslari ve isletmedeki bütün tibbi üniteleri 10.000.- TL bedel karsiliginda 27.06.2014 tarihli Suruç Noterliginin 4874 yevmiye nolu isletme hakki devir sözlesmesi ile devraldigi, bu kapsamda dosyadaki SGK kayitlari ve diger kayit ve belgeler incelenmesinde borçlu Suruç Özel Saglik Hiz. Ins. Gida San. Tic. Ltd. Sti.'nin birçok çalisanin da davali sirkete isletme devrinden sonra geçis yaptigi ve ayni zamanda Suruç Özel Tip Merkezinin de davali sirkete devrinin yapildigi, isletme devrinin yapildigi tarih itibariyle yürürlükte bulunan 6098 sayili TBK'nin 202. maddesi uyarinca taraflar arasindaki isletme devri protokolü kapsaminda Özel Suruç Tip Merkezine ait isletmeyi ve bu isletmeye ait hak ve demirbaslarin tamaminin devranildigi sabit oldugu, her iki sirketin faaliyet konularinin ayni olugu, davali sirketin hissedari olan S.A'nin ayni zamanda takip borçlusu sirketin çalisani oldugu, bu kapsamda her ne kadar kayden iki ayri tüzel kisilik devam ediyor gözüküyor ise de iki siketin de ayni hastanede ticari isletmelerini sürdürdükleri ve ticari isletmelerde devamlilik esas oldugundan sonraki sirketin öncekinin devami niteliginde oldugu, borçlu sirketin borçlarindan TTK 134, 135, 136, 180 ve 184. maddeleri uyarinca ve ayni zamanda TBK 202 ve devami maddelerde dikkate alinarak külli halefiyet kurallari geregi davali sirketinde sorumlu oldugu, davali sirket ile borçlu sirketin davacilarin alacaginin almasini engelleme amaciyla fikir ve is birligi içerisinde bulundugu gerekçesiyle davanin kabulüne,.. "2

SONUÇ

Ticari isletme devrinden sonra isletme borçlarini kimin ödeyecegi konusu devreden ve devralan ile alacakli taraflar arasinda meydana gelen uyusmazlik konularinin basinda gelir. Isletmenin devriyle birlikte isletme borçlarinin da kanun geregi devredilmis sayilacagi düzenlenmisse de durum göründügü kadar kolay olmamaktadir. Devrin alacaklilara bildirilmesi, ilan edilmesi gibi hususlar borçlardan kimin sorumlu olacagi konusunda önem arz eder. Ayrica devreden isletmeci de devralanla birlikte 2 yil süreyle borçlardan sorumlu tutulmustur. Bu sürenin baslangicinin tespiti de çogu zaman güçtür. Bu türden uyusmazliklarin önüne geçebilmek için ticari isletme devri sözlesmelerinin uzman hukukçular tarafindan hazirlanmasi, isletme borçlarindan sorumluluk ilkelerinin olabildigince açik ve tereddüde yer birakmayacak sekilde düzenlenmesi gerekir.

REFERANSLAR

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Bbeta Yayincilik, Ankara, 2011, s.1200-1205.

AYHAN/ÖZDAMAR/ÇAGLAR, a.g.e., s.139.10ERDEM, Ercüment, "Türk Ticaret Kanunu Uyarinca Ticari Isletmenin Devri", s.1001(Yazar Notu:Bu makale 9 Nisan 2012 tarihinde Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Association Henri Capitant tarafindan düzenlenen Fransiz-Türk Borçlar Hukuku Reformlari konulu Sempozyumda sunulan tebligden yola çikarak hazirlanmistir.),(erisim: https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/28-Erc%C3%BCment-ERDEM.pdf).

AYDIN, Sema/KAPLAN, Hasan Ali/SEN KALYON, Arzu, "Ticari Isletme Devri ve Devrin Hukuki Sonuçlari", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt:XVII, yil:2013, sayi:1-2.

Yargitay 11. HD., E.2020/1855, K.2020/4642, T.02.11.2020; ayrica bkz. Yargitay 11. HD., E.2019/2569, K.2020/1848, T.20.02.2020.

Türk Ticaret Kanunu Madde Gerekçeleri, Madde 11 gerekçesi.( erisim: http://www.ticaretkanunu.net/wp-content/uploads/2010/04/Turk-Ticaret-Kanunu-Madde-Gerekceleri.pdf, erisim tarihi:18.01.2021).

Footnotes

1.Türk Ticaret Kanunu Madde Gerekçeleri, Madde 11 gerekçesi.( erisim: http://www.ticaretkanunu.net/wp-content/uploads/2010/04/Turk-Ticaret-Kanunu-Madde-Gerekceleri.pdf, erisim tarihi:18.01.2021).

2. Yargitay 11. HD., E.2020/1855, K.2020/4642, T.02.11.2020; ayrica bkz. Yargitay 11. HD., E.2019/2569, K.2020/1848, T.20.02.2020.

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