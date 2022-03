ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

"..borçlu sirket ile davali sirketin kötü niyetli oldugunu, borçlu sirketin alacaklarindan mal kaçirmak amaci ile sadece unvan degistirdigini, yapilan devirlerin muvazali oldugunu, Ticaret Sicil Gazetesi'nden de anlasilacagi üzere davali sirketin 04.06.2014 tarihinde kuruldugunu ve o tarihte borçlu sirketin de ayni adreste olup 17.07.2014 tarihinde yaklasik 1,5 ay sonra adres degisikligi yaptigini, bu hali ile sirketler arasinda yapilan islemlerin tamami müvekkillerinin hak ve alacaklarini semeresiz birakmak amaciyla yapilan muvazali islemler oldugunu, sirket çalisanlarinin çogunlugunun ayni oldugunu ileri sürerek fazlaya iliskin haklari sakli kalmak kaydi ile 80.000.- TL'nin dava tarihinden itibaren isleyecek yasal faiziyle tahsilini talep ve dava etmistir...davali sirketin, S.Ö. Saglik Hiz. Ins. Gida San. Tic. Ltd. Sti.'nin isletmis oldugu Ö.S.Tip Merkezi adindaki isletmeyi ve bu isletmeye ait isletme hakkinin tamamini tüm demirbaslari ve isletmedeki bütün tibbi üniteleri 10.000.- TL bedel karsiliginda 27.06.2014 tarihli Suruç Noterliginin 4874 yevmiye nolu isletme hakki devir sözlesmesi ile devraldigi, bu kapsamda dosyadaki SGK kayitlari ve diger kayit ve belgeler incelenmesinde borçlu Suruç Özel Saglik Hiz. Ins. Gida San. Tic. Ltd. Sti.'nin birçok çalisanin da davali sirkete isletme devrinden sonra geçis yaptigi ve ayni zamanda Suruç Özel Tip Merkezinin de davali sirkete devrinin yapildigi, isletme devrinin yapildigi tarih itibariyle yürürlükte bulunan 6098 sayili TBK'nin 202. maddesi uyarinca taraflar arasindaki isletme devri protokolü kapsaminda Özel Suruç Tip Merkezine ait isletmeyi ve bu isletmeye ait hak ve demirbaslarin tamaminin devranildigi sabit oldugu, her iki sirketin faaliyet konularinin ayni olugu, davali sirketin hissedari olan S.A'nin ayni zamanda takip borçlusu sirketin çalisani oldugu, bu kapsamda her ne kadar kayden iki ayri tüzel kisilik devam ediyor gözüküyor ise de iki siketin de ayni hastanede ticari isletmelerini sürdürdükleri ve ticari isletmelerde devamlilik esas oldugundan sonraki sirketin öncekinin devami niteliginde oldugu, borçlu sirketin borçlarindan TTK 134, 135, 136, 180 ve 184. maddeleri uyarinca ve ayni zamanda TBK 202 ve devami maddelerde dikkate alinarak külli halefiyet kurallari geregi davali sirketinde sorumlu oldugu, davali sirket ile borçlu sirketin davacilarin alacaginin almasini engelleme amaciyla fikir ve is birligi içerisinde bulundugu gerekçesiyle davanin kabulüne,.. " 2

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Corporate/Commercial Law from Turkey

Limitation Of Liability Clauses: Printing Company's £29m Claim Up In Smoke Shepherd and Wedderburn LLP A recent case demonstrates the effectiveness of contractual liability clauses, as a paper printing company's £29.68 million claim has been limited to just £3,225.06.

Drafting Contracts – Key Lessons From 2021 Herbert Smith Freehills Our experts assess the big developments of the year, break down crucial tactical issues and offer practical steps to keep risk in check

Proposed Amendments To The Companies Act Bill 233 Of 2021 WH Partners Company Service Providers can be entities or individuals providing an array of corporate services, including directorship services.

Amendments To The Companies Act, Chapter 386 Of The Laws Of Malta WH Partners Pursuant to Act No. LX of 2021 – Companies (Amendment) Act, 2021, which was enacted on the 26th of October 2021, the Maltese Companies Act ("Act") was amended.

Act L Of 2020 – Reform Of The Company Service Providers Act CSB Group Following our previous article titled ‘A New Medium for Ensuring Fit and Proper Standards for Corporate Service Providers', it has been confirmed by the Malta Financial Services Authority...