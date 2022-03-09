Ticari isletme, 6102 sayili Türk Ticaret Kanunu(TTK)'da "merkez" alinan kavram olmasi sebebiyle pek çok unsurun tanimkanmasinda ve belirlenmesinde referans noktasi durumundadir.1 Ticari isletmeler önemli ekonomik unsurlar olarak pek çok hukuki isleme konu olmaktadirlar. Bunlardan en çok karsilasilanlardan biri de kuskusuz ticari isletmelerin devri konulu sözlesmelerdir.

Bu bültende, ticari isletmelerin unsurlari, devir sözlesmesine konu olmalari, sözlesmelerin geçerlilik sartlari, devriden önce ve sonra taraflara düsen yükümlülükler ve devrin Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Is Hukuku ve Icra Iflas Hukuku hükümleri bakimindan sonuçlarina deginilmistir.

Anahtar Kelimeler: Ticari Isletme, Isletmenin Devri, Devir Sözlesmesi, Malvarliginin Devri, Sözlesmelerin Devri, Müteselsil Sorumluluk, Ticaret Unvani, Marka, Kiracilik Hakki.

1.Ticari Isletmenin Tanimi ve Unsurlari

Ticari isletmelerin devri sözlesmesinin kapsamini ve uygulama sartlarini belirlemek öncelikle ticari isletme denince hangi isletmelerin anlasilmasi gerektigine göz atmak gerekir. Çünkü her isletme bir ticari isletme degildir. Bir ticari isletmeden bahsedilebilmesi için TTK madde 11/1'de verilen tanima bakilmalidir. Buna göre "Ticari isletme esnaf isletmesi için öngörülen siniri asan düzeyde gelir2 saglamayi hedef tutan faaliyetlerin devamli ve bagimsiz sekilde yürütüldügü isletmedir." Tanimdan yola çikarak esnaf isletmelerinin teknik anlamda birer ticari isletme olmadiklari anlasilmaktadir. Bundan baska, tanimdaki bagimsizlik unsurunu saglamamasi sebebiyle bir ticari isletmenin subelerinin devri de TTK anlaminda bir ticari isletme devrine konu olamayacaktir. Esnaf isletmesi ve isyeri sayilan diger yerlerin devri Türk Borçlar Kanunu(TBK) uyarinca yine mümkündür; ancak konumuz geregi sadece ticari isletmelerin devrine iliskin açiklamalar yapilacaktir.

Bir ticari isletmenin malvarliginda maddi ve gayrimaddi pek çok unsur yer almaktadir. Maddi unsurlar somut olarak elle tutulup gözle görülebilen malvarligi unsurlarini karsilar. Örnegin, isletmeye ait binalar, araç ve gereçler, makineler maddi malvarligidir. Isletmenin malvarligina dahil olup bazen maddi mallardan da kiymetli olabilen fikri mülkiyet haklari(marka, patent vs.), kiracilik hakki, internet alan adlari ise gayrimaddi malvarligi unsurlaridir.3 Ticari isletme devrinin konusunu da bu malvarliginin devredilmesi olusturmaktadir. Sorun, bir ticari isletme devredilirken devrin hangi unsurlari kapsadiginin belirlenmesinde ortaya çikmaktadir.

2.Ticari Isletme Devri Sözlesmesinin Kapsami

Ticari isletmenin devrinin hangi unsurlari kapsayacagini belirlerken hem TTK madde11/3 hükmü, hem de TBK madde 202 hükmü birlikte degerlendirilmelidir. TBK'nin 202. Maddesinde bir malvarliginin veya isletmenin aktif ve pasifleriyle birlikte devredilmesinden söz edilmektedir. Demek ki bir ticari isletmenin devrinde hem malvarligina dahil unsurlar hem de isletmenin borçlari ve alacaklari devrin kapsamina girecektir. Ancak bu hükümden, isletmenin mutlaka da bütün aktif ve pasiflerinin eksiksiz devredilmesinin zorunlu oldugu anlasilmamalidir. Taraflar devir sözlesmesinin içerigini kendileri belirleyebilirler. Bazi aktifleri ya da pasifleri devir sözlesmesinin disinda tutabilirler. Ancak bunun bir sinirlamasi vardir. Buradaki ölçü, isletmenin devredilen halinin "isletme yetenegine" sahip olmasi, yani faaliyetine devam edebilecek elverislilikte olmasidir. Ticari isletmenin etkinliklerinin devami, devralinan durumuyla mümkün olmalidir.

Taraflar, ticari isletme devir sözlesmesini yaparken açikça hangi unsurlarin devre dahil olup olmadigini belirleyebileceklerdir. Belirlememislerse, hangi unsurlarin ticari isletmeyle birlikte devredilmis sayilacagi TTK'da belirlenmistir. Buna göre, bir ticari isletmenin devrinin;

duran malvarligini,

isletme degerini,

kiracilik hakkini,

ticaret unvanini

fikri mülkiyet haklarini

sürekli olarak isletmeye özgülenen malvarligi unsurlarini

kapsadigi varsayilacaktir.

"6102 sayili Türk Ticaret Kanunu'nun 11. maddesinde düzenlenen bütünlük ilkesi geregi, aksi öngörülmemisse, devir sözlesmesinin duran malvarligini, isletme degerini, kiracilik hakkini, ticaret unvani ile diger fikrî mülkiyet haklarini ve sürekli olarak isletmeye özgülenen malvarligi unsurlarini içerdigi kabul olunur. Taraflar arasinda akdedilen sözlesmede aksi öngörülmedigi için, devir sözlesmesinin davali ile dava disi kiralayan arasindaki kira sözlesmesinden dogan kiracilik hakkinin davaciya devrini de kapsadiginin kabulü gerekir."4

Yapilan sözlesmede taraflar aksini kararlastirarak bazi isletme unsurlarinin devrin kapsami disinda kalmasini saglayabileceklerdir. Bu duruma getirilen tek istisna, ticaret unvaninin ticari isletmeden ayri olarak devredilemeyecegine dair hükümdür. Bununla yasaklanan, ticaret unvaninin mutlaka devredilmesi gerektigi degil, mutlaka ticari isletmeyle birlikte devredilmesi gerektigidir. Yoksa, ticaret unvani devirde kapsam disi tutulabilir ancak tek basina kalan kuru bir ticaret unvaninin bu haliyle devrinin mümkün olmayacagidir.

Ticari isletmenin kurulus asamasinda mevcut olan veya kurulduktan sonra ticari isletmenin faaliyetine özgülenmis olan aktif ve pasifler, ticari isletmenin devri kapsamindadir.ticari isletmenin faaliyetine özgülenen aktif ve pasifler tacirin iradesine göre belirlenir. Eger tacir, ticari kayitlarina örnegin ticari defterleri, bilançosu, envanter defteri gibi kayitlarinda gösterdigi takdirde o mal veya borcun ticari isletmeye özgü oldugu kabul edilir; fiilen isletmede kullaniliyor olup olmamasina bakilmaz.5

Özetlemek gerekirse, prensipte ticari isletmenin devri sözlesmesi bir bütün olarak isletmeyi kapsamaktadir. Ancak tüm unsurlarin devri zorunlu tutulmamistir. Taraflar isterlerse bazi unsurlari devrin kapsami disinda birakabilirler. Kapsam disi birakilabilecek unsurlarin neler oldugu her isletmenin konusu, türü, faaliyet alanina göre degiskenlik gösterecektir.6 Somut olayda isletmenin asli unsurlarinin hangileriyse onlarin devredilmesi gerekmektedir.7 Bazi unsurlar devre disi birakilarak devir yapilmissa, devredilen unsurlarin bir ticari isletmeye vücut vermesi gerekmektedir.8

3. Ticari Isletme Devir Sözlesmesinin Sekil Sarti ve Içerigi

Ticari isletmenin devri için yazili bir sözlesmenin yapilmasi sarttir. Adi yazili sekilde yapilmayan bir sözlesmeye dayanarak ticari isletme devredilemez. Ardindan bu sözlesmenin Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilmesi gerekmektedir.9 Sözlesmenin hüküm ifade etmesinde tescil edildigi ana itibar edilmelidir.10 Çünkü ileride deginilecek oldugu üzere isletmeye ait aktiflerin mülkiyeti bu sözlesmenin tesciliyle nakledilmektedir. Ilan ise üçüncü kisilerin iyiniyetini ortadan kaldirmak bakimindan gerekli görülen açiklayici bir prosedür seklinde anlasilmalidir.11

Devir sözlesmesine asagidaki unsurlar yazilir;

Taraflarin adi, soyadi ve unvani ile tebligat adresi,

Ticari isletmenin sözlesme disinda birakilan unsurlari

Ticari isletmenin bir bütün olarak ve devamliligini saglayacak sekilde devredildigine iliskin sartsiz beyan

Ticari isletmenin satis fiyati ve ödeme sartlari.12

Yukaridaki maddeler sözlesmede belirtildikten baska taraflarin sözlesmeyi detaylandirmasi ve açikliga kavusturmasi gerekir. Özellikle daha sonra çikabilecek uyusmazliklara engel olmak adina bir devir envanteri hazirlanmali, devredilen mal, hak, alacak ve borçlar açikça belirtilmeli ve en önemlisi devrin kapsami disinda birakilmasi istenen unsurlar varsa bunlar açikça sözlesmeye yazilmalidir.13

4. Rekabet Kurulu Izni

4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanunu geregi, "Hâkim durum yaratmaya veya mevcut bir hâkim durumu güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kisminda herhangi bir mal veya hizmet piyasasindaki rekabetin önemli ölçüde azaltilmasi sonucunu doguracak nitelikteki birlesme veya devralma islemleri yasaklanmakta ve hangi tür birlesme ve devralmalarin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kuruluna bildirilerek izin alinmasi gerekmektedir." Bu devralmalar sunlardir; bir birlesme veya devralma isleminde,

islem taraflarinin Türkiye cirolari toplaminin yüz milyon TL'yi ve islem taraflarindan en az ikisinin Türkiye cirolarinin ayri ayri otuz milyon TL'yi veya

devralma islemlerinde devre konu varlik ya da faaliyetin, birlesme islemlerinde ise islem taraflarindan en az birinin Türkiye cirosunun otuz milyon TL'yi ve diger islem taraflarindan en az birinin dünya cirosunun bes yüz milyon TL'yi asmasi hallerinde Rekabet Kurulu'ndan izin alinmasi gerekir.14 Aksi takdirde devir geçersiz olur.

Bir isletmenin döviz cinsinden hesaplanan yillik cirosu TL'ye dönüstürülürken, cironun gerçeklestigi mali yildaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi döviz alis kuru ortalamasi dikkate alinmaktadir.15

5. Ticari Isletme Devri Sözlesmesinden Dogan Haklar ve Borçlar

Bir ticari isletmenin devredilmesiyle, devreden tacir eger baska bir ticari isletmesi yoksa tacir sifatini kaybeder. Ticari isletmesini de aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak karsi tarafa nakletmis olur.16

5.1. Malvarligi ve Haklarin Devri Borcu

Ticari isletmenin devri sözlesmesinde aktiflerin karsi tarafa geçisi TTK'da düzenlenmistir. Bu düzenlemenin basligi "bütünlük ilkesi"dir.17 Maddeye göre, ticari isletme içerdigi malvarligi unsurlarinin devri için zorunlu tasarruf islemlerinin ayri ayri yapilmasina gerek olmaksizin bir bütün halinde devredilebilecektir. Bu su anlama gelmektedir; normalde hukuken kazanilmasi çesitli sicillere tescille saglanan haklar, bu tescil islemi yapilmadan, sadece ticari isletme devir sözlesmesinin ticaret siciline tescil edilmesiyle kazanilabilecektir. Örnegin devir sözlesmesinden sonra gayrimenkuller için tapu siciline tescile, marka veya patent gibi fikri mülkiyet haklarinin da kendi sicillerine tescile gerek yoktur. Düzenlemenin amaci isletme devirlerinin kolaylastirilmasi, usul ekonomisi gibi ilkelere dayanmaktadir.

Kisacasi, ticari isletme devriyle, tek tek ve ayri ayri tescile gerek kalmadan duran malvarliginin, isletme degerinin, kiracilik hakkinin, ticaret unvani ile diger fikrî mülkiyet haklarinin ve sürekli olarak isletmeye özgülenen malvarligi unsurlarinin devredildigi sonucu çikmaktadir.18 Asagida bunlardan bazilarina deginilecektir.

5.1.1. Duran Malvarliginin Devri

Bir ticari isletmeye ait makineler, araç gereçler, üretim binalari, depolar vb gayrimenkuller ile tasitlar, ticari isletmenin üretimde kullandigi hammadde, mamul ve yari mamul malzemeler o ticari isletmenin duran malvarligini olusturur.19

5.1.2. Isletme Degerinin Devri

Bu kavram "pestemaliye", "good-will" biçiminde de adlandirilmaktadir. En basit anlatimla ticari isletmenin o güne kadar elde etmis oldugu müsteri çevresiyle birlikte kazanmis oldugu degerdir.20

5.1.3. Kiracilik Hakkinin Devri

Ticari isletmenin faaliyetini sürdürmekte oldugu tasinmaz eger kira sözlesmesine dayanarak kullanilmaktaysa bundan dogan kiracilik hakki da devralana ait olacaktir. TBK madde 323 geregi isyeri kiralarinda kiraya verenin hakli bir sebebi olmadikça, kiracilik hakkina onay vermekten kaçinamayacagi hükmü de bunu destekler niteliktedir.21

5.1.4. Markanin Devri

Kanuna göre bir ticari isletmenin devri markanin da devri sonucunu dogurur. Ancak taraflar sözlesmeyle markanin devredilmeyecegini belirleyebilirler. Markalar marka siciline tescille kazanilmaktadir.22 Ancak ticari isletme devrinde marka siciline tescil yapilmadan sadece ticari isletme devrinin ticaret siciline tesciliyle devredilmis sayilmaktadir. Ayrica belirtmek gerekir ki, tescil edilmemis markalarin da ticari isletme devriyle devredilmesi mümkündür.23 Markalar ticari isletmeyle birlikte devredilebilecegi gibi ticari isletmeden bagimsiz olarak tek basina da devredilebilirler.24

5.2. Borçlarin Devri ve Borçlardan Sorumluluk

Ticari isletmenin devri sözlesmesiyle borçlarin geçisi konusu TBK'da düzenlenmistir. TBK madde 202'ye göre, "Bir malvarligini veya bir isletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte devralan, bunu alacaklilara bildirdigi veya ticari isletmeler için Ticaret Sicili Gazetesinde, digerleri için Türkiye genelinde dagitimi yapilan gazetelerden birinde yayimlanacak ilanla duyurdugu tarihten baslayarak, onlara karsi malvarligindaki veya isletmedeki borçlardan sorumlu olur."

Kanun maddesinin hemen devaminda ise devredenin de devralanla birlikte bu borçlardan iki yil süreyle müteselsilen sorumlu olarak kalmaya devam edecegi düzenlenmistir. Bahsedilen süre bir hak düsürücü süredir. Sürenin baslangici muaccel borçlar için bildirme veya duyuru tarihinden baslar. Muaccel olmayan borçlar içinse bu süre borcun muacceliyet tarihinden itibaren baslayacaktir. Son fikrada, devralanin bildirim veya duyuruyu yapmamasi halinde bu sürenin islemeyecegi belirtilmistir.

Iki yillik birlikte sorumluluk ilkesi, ticari isletmenin alacaklilarini korumaya yönelik bir hükümdür. Çünkü devir sirasinda alacaklilarin devre izni veya onayi aranmamaktadir. Yepyeni bir borçluyla karsi karsiya kalacak olan alacaklilarin hem devredene hem de devralana basvurmasi saglanmak istenmistir. Konuyla ilgili daha ayrintili bilgi için; https://www.solmazlaw.com/ticari-isletme-devrinde-borclarin-devri-ve-borclardan-sorumluluk/

Muvazaali devirler yapilarak, yani aslinda bir ticari isletme devri söz konusu olmamasina ragmen sirf sirket borçlarindan kurtularak alacaklilarini zarara sokmak isteyen dvalilar hakkinda verilen asagidaki karari Yargitay hukuka uygun bularak onamistir:

"..borçlu sirket ile davali sirketin kötü niyetli oldugunu, borçlu sirketin alacaklarindan mal kaçirmak amaci ile sadece unvan degistirdigini, yapilan devirlerin muvazali oldugunu, Ticaret Sicil Gazetesi'nden de anlasilacagi üzere davali sirketin 04.06.2014 tarihinde kuruldugunu ve o tarihte borçlu sirketin de ayni adreste olup 17.07.2014 tarihinde yaklasik 1,5 ay sonra adres degisikligi yaptigini, bu hali ile sirketler arasinda yapilan islemlerin tamami müvekkillerinin hak ve alacaklarini semeresiz birakmak amaciyla yapilan muvazali islemler oldugunu, sirket çalisanlarinin çogunlugunun ayni oldugunu ileri sürerek fazlaya iliskin haklari sakli kalmak kaydi ile 80.000.- TL'nin dava tarihinden itibaren isleyecek yasal faiziyle tahsilini talep ve dava etmistir...davali sirketin, S.Ö. Saglik Hiz. Ins. Gida San. Tic. Ltd. Sti.'nin isletmis oldugu Ö.S.Tip Merkezi adindaki isletmeyi ve bu isletmeye ait isletme hakkinin tamamini tüm demirbaslari ve isletmedeki bütün tibbi üniteleri 10.000.- TL bedel karsiliginda 27.06.2014 tarihli Suruç Noterliginin 4874 yevmiye nolu isletme hakki devir sözlesmesi ile devraldigi, bu kapsamda dosyadaki SGK kayitlari ve diger kayit ve belgeler incelenmesinde borçlu Suruç Özel Saglik Hiz. Ins. Gida San. Tic. Ltd. Sti.'nin birçok çalisanin da davali sirkete isletme devrinden sonra geçis yaptigi ve ayni zamanda Suruç Özel Tip Merkezinin de davali sirkete devrinin yapildigi, isletme devrinin yapildigi tarih itibariyle yürürlükte bulunan 6098 sayili TBK'nin 202. maddesi uyarinca taraflar arasindaki isletme devri protokolü kapsaminda Özel Suruç Tip Merkezine ait isletmeyi ve bu isletmeye ait hak ve demirbaslarin tamaminin devranildigi sabit oldugu, her iki sirketin faaliyet konularinin ayni olugu, davali sirketin hissedari olan S.A'nin ayni zamanda takip borçlusu sirketin çalisani oldugu, bu kapsamda her ne kadar kayden iki ayri tüzel kisilik devam ediyor gözüküyor ise de iki siketin de ayni hastanede ticari isletmelerini sürdürdükleri ve ticari isletmelerde devamlilik esas oldugundan sonraki sirketin öncekinin devami niteliginde oldugu, borçlu sirketin borçlarindan TTK 134, 135, 136, 180 ve 184. maddeleri uyarinca ve ayni zamanda TBK 202 ve devami maddelerde dikkate alinarak külli halefiyet kurallari geregi davali sirketinde sorumlu oldugu, davali sirket ile borçlu sirketin davacilarin alacaginin almasini engelleme amaciyla fikir ve is birligi içerisinde bulundugu gerekçesiyle davanin kabulüne,.. "25

Yukarida da bahsedildigi gibi isletmeye dahil bazi unsurlarin devrin kapsami disinda birakilabilecektir. Bu baglamda, isletmeye ait bazi borçlarin devralana devredilmemesi kararlastirilabilir. Ancak doktrindeki hakim görüse göre, borçlardan bazilarinin devredilmemesi veya borç miktarindan hangi miktarla sorumlu olunacagina iliskin sözlesmeler, sadece devredenle devralan arasinda geçerli olacaktir. Alacaklilar bakimindan bu sinirlamalar geçerli kabul edilmez ve onlara karsi ileri sürülemez. Bir baska görüse göre ise bazi borçlardan sorumluluk sinirlandirilabilir ve bu sinirlandirmanin alacaklilara bildirilmesi ve duyurulmasiyla onlara karsi da ileri sürülebilir hale gelir.26

Bir diger sorun da devralanin devir sirasinda bilmedigi, beklenmeyen ve öngöremedigi borçlardan da sorumlu tutulup tutulmayacagi noktasinda çikmaktadir. Güven ilkesi geregi, devralanin bu tür borçlardan sorumlu tutulmamasi gerektigi düsünülmektedir.

5.3. Rekabet Etmeme Borcu

Taraflar devir sözlesmesi yaparken bu sözlesmeye rekabet yasagina dair bir madde ekleyebilecekleri gibi ayrica bir rekabet yasagi anlasmasi da yapabilirler.27 Fakat genel kabule göre, taraflar böyle bir anlasma yapmasalar dahi Türk Medeni Kanunu madde 2'de yer alan dürüstlük kurali geregi, devredenin ayni çevrede ve ayni sektörde faaliyette bulunarak devralanin müsteri çevresini çekmesi yasaktir. Bu durumda devralan kisi haksiz rekabet hükümlerine göre de korunabilecektir. Aksi görüse göre ise, sözlseme özgürlügü ve özel tesebbüs kurma özgürlügü geregi böyle bir yasagin sadece TMK madde 2'den çikarilamaz.28

5.4. Sözlesmelerin Devri

Bir ticari isletmenin faaliyetini devam ettirebilmesi için önem tasiyan is sözlesmeleri, lisans sözlesmeleri, sigorta sözlesmeleri, kira sözlesmelerinin durumu da imcelenmelidir. Ticari isletmelerle birlikte ayni zamanda isletmeye ait sözlesmelerin de devredilecegi açikça belirtilmedigi için sözlesmelerin devri genel kurallara tabi olacaktir. Borçlar Hukuku'nun genel esaslari geregi bir sözlesmenin devredilebilmesi iki sekilde mümkündür; ilki üç tarafli yeni bir sözlesme yapilmasi, ikincisi iki tarafin yaptigi sözlesmeye sözlesmede kalan tarafin onay vermesidir. Ticari isletme devrinde de sözlesmelerin devri bu yöntemlerden biriyle saglanmalidir.29

Bu duruma bir istisna Is Kanunu'da is sözlesmeleriyle ilgili getirilmistir. Is Kanunu madde 6/1 geregi, isyerinin veya isyerinin bir bölümünün devri halinde, devir tarihinde isyerinde veya isyerinin bir bölümünde mevcut olan is sözlesmeleri bütün hak ve borçlariyla devralana geçer. Devir halinde devir öncesinde dogmus ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan isveren birlikte sorumludur. Ancak devredenin sorumlulugu devir tarihinden itibaren iki yilla sinirlidir.30 Ticari isletme devrinde is sözlesmelerinin devriyle ilgili daha detayli bilgi için; https://www.solmazlaw.com/ticari-isletmelerin-ve-isyerinin-devrinin-is-sozlesmelerine-etkisi/

Bir diger istisna sigorta sözlesmelerinde karsimiza çikar. TTK madde 1303/1 geregi, aksi kararlastirilmadikça, sigorta sözlesmesi süresi içindesigortali malin sahibi degismisse, sigortadan dogan hak ve borçlar da yeni mal sahibine geçer. Sigortaci, prim borçlarindan dolayi eski malike basvurabilecektir.

6. Özellestirme Yoluyla Ticari Isetme Hakkinin Devri Sözlesmesi Ticari Isletme Devri Sayilir Mi?

Ticari isletme devri konusuna son vermeden önce Yargitay kararlarina konu olan bir ihtilaftan da bahsetmek gerekir.

Özellestirmeler yoluyla kamuya ait bir ticari isletmenin isletme haklarinin devrini bir ticari isletme sayilip sayilamayacagi konusu son Yargitay kararlarinda ihtilafli durumdadir. Yargitay çogunluk görüsü olarak bu devrin bir ticari isletme devri olmadigini, dolayisiyla ticari isletmenin devrinin sonuçlarindan olan borçlardan müteselsil sorumluluk hükümlerinin uygulanamayacagini. Uyusmazligin taraflar arasinda Isletme Hakkinin Devri Sözlesmesi hükümlerine göre çözümlenmesi gerektigi yönündedir. Ancak kararlarda bu görüsten ayrilarak, bunlarin ticari isletme devri niteliginde oldugu ve TBK hükümlerinin uygulanmasi gerektigini belirten karsi oy yazilari bulunmaktadir.

"Davaci sirketin, sermayesinin tamami TEDAS'a ait olmak üzere 01.03.2005 tarihi itibariyle TEDAS'tan ayri tüzel kisilige sahip olarak faaliyete basladigi, daha sonra davaci sirket ile TEDAS arasinda 24.07.2006 tarihli Isletme Hakki Devir Sözlesmesi imzalandigi, 31.08.2010 tarihli Hisse Satis Sözlesmesi ile davaci sirketin TEDAS'a ait olan hisselerinin tamaminin Ulug Enerji Dagitim ve Perakende Satis A.S.'ye devredildigi, ancak Hisse Devir Sözlesmesinin 9.4. ve 22. maddelerinde 24.07.2006 tarihli IHDS'nin hükümlerinin sakli tutuldugu anlasilmaktadir.

Gerçekten, taraflar arasinda düzenlenen 24.07.2006 tarihli IHDS ile elektrik dagitim bölgesinde yer alan ve TEDAS uhdesinde bulunan dagitim sistemi, dagitim tesisleri ve dagitim tesislerinin isletilmesi için zorunlu tasinir ve tasinmazlarin, mülkiyet hakki sakli kalmak kosuluyla, isletme hakki davaci sirkete devredilmis, sözlesmenin 7. maddesi ile dagitim faaliyetinden kaynaklanan sorumlulugun dönemsel olarak paylastirilmasi yoluna gidilmistir.

"...rücu talebine konu Nisan 2003 ile Agustos 2006 arasi döneme iliskin tahakkuk ettirilen ve dava disi BIS Enerji Elektrik Üretim A.S tarafindan ödenen iletim sistem kullanim bedelinin 24.07.2006 tarihinden önceki dönemde tahakkuk ettirilen kisminin IHDS'nin imzalanmasindan önce yani dagitim faaliyetinin TEDAS tarafindan yürütüldügü dönemde meydana geldigi, bu nedenle üçüncü kisi tarafindan açilan davaya istinaden davacinin ödeme yaptigi, davalinin IHDS'nin 7.4 maddesi geregince 24.07.2006 tarihli IHDS öncesi döneme isabet eden kismindan sorumlu oldugu, ayrica davacinin 01.03.2005 tarihinden itibaren TEDAS'tan ayri bir tüzel kisilige sahip oldugu ve Hisse Devir Sözlesmesinde IHDS hükümlerinin sakli tutuldugu gözetilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazili sekilde davanin bu kisim yönünden reddine karar verilmesi dogru görülmemis, davaci vekilinin bu yöne iliskin temyiz itirazlarinin kabulü ile karari davaci yararina bozulmasi gerekmistir.

3-Davali vekilinin temyiz itirazlarinin incelenmesine gelince; davali tarafça, davacinin dayanak mahkeme kararinda hükmedilen alacak disinda da bedel talep ettigi, davacinin dava disi sirkete ödeme yaparken 4.026.285,19 TL mahsup ettigi ve bu tutarda davacinin sebepsiz zenginlestigi savunulmus olup bu husus karar yerinde tartisilip degerlendirilmeden karar verilmesi de dogru görülmeyip bozmayi gerektirmistir."[31]

Kararin karsi oy yazisinda ise devrin hisse devri yoluyla ticari isletme devri niteliginde oldugu savunulmustur;

"Özellestirme kapsamindaki devirlerde, idarenin bu tür tasarruflari özel hukuk hükümlerine tabi olup, ÖUHK'da BK'nun hükümlerinin uygulanmiyacagi belirtilmemistir. O halde özel hukuk hükümlerine tabi bu tasarruflara da mülga BK'nin m.179 uygulanabilir. Öte yandan ticari isletmenin devrinde olagan olan, isletmeye ait malvarliginin aktiflerinin yani sira, pasiflerinin de devrin kapsamina dahil edilmesi, böylece pasiflerin bir anlamda teminatini olusturan aktiflerle birlikte bir bütün olarak devredilmesidir.

Yukarida yapilan tespit ve açiklamalardan sonra, somut olaya gelindiginde; Isletme Hakki Devir Sözlesmesi bagitlandiginda, davaci sirketin %100 hissesi davali TEDAS'a ait olup, Özellestirme Idaresi'nin %100 davali hissesini ihaleye çikarmasi üzerine, dava disi sirketce hisselerin tümü satin alinarak, hisse satis sözlesmesi imzalanmistir. Bu baglamda uyusmazligin hisselerin %100 devrini saglayan ticari isletme devri niteliginde olan, hisse satis sözlesmesine göre uyusmazligin çözümlenmesi gerekecegi kuskusuzdur."

SONUÇ ve ÖNERILER

Ticari isletmeler ticari hayatin ve Ticaret Kanunumuzun referans kavramidir. Ticari isletmelerin mümkün oldugunca verimli isletilmesi ve devamlilgi ekonomi politikasinin da bir geregidir. Bu anlamda ticari faaliyetinde devam edemeyecek durumda olma nedeniyle veya büyüme, yenilenme, sektör degistirme gibi amaçlarla ticari isletmelerin devri sikça gerçeklestirilmektedir.

Yeni TTK'da 11. maddeyle ilk kez ticari isletmelerin devrine dair bu kadar açik düzenlemeler getirilmis olsa da halen devir sözlesmeleriyle ilgili pek çok uyusmazlik yasanmaktadir. Ticari isletmelerin devri konusu kanunda ayrintili bir sekilde düzenlenmedigi için yapilan devir sözlesmelerinin detaylandirilmasi ve islem güvenligi bir ölçüde taraflara birakilmis durumdadir. Bu türden sorunlarla karsilasmamak adina ticari isletme devirlerinde devredilen unsurlarla devir disi birakilan unsurlarin sözlesmeye ekleneccek bir envanterde açikça belirlenmesi gerektigini düsünüyoruz. Ve her ne kadar yazili sekil devir sözlesmesinin geçerliligi yeterli olarak görülse de, tipki ticari isletme rehinlerinde oldugu gibi devir sözlesmelerinin de resmi sekilde noter huzurunda yapilmasinin taraflarin lehine olacagi kanisindayiz. Her daim müvekillerinin menfaatlerini önceleyen yaklasimizla, ilerleyen asamalarda sorun yasamamak adina devir sözlesmesi yapilirken profesyonel hukuki destek almanin olumlu sonuçlar verecegini hatirlatmakta yarar görüyoruz.

Saygilarimizla.

KAYNAKÇA

1 Türk Ticaret Kanunu Madde Gerekçeleri, Madde 11 gerekçesi.( erisim: http://www.ticaretkanunu.net/wp-content/uploads/2010/04/Turk-Ticaret-Kanunu-Madde-Gerekceleri.pdf, erisim tarihi:18.01.2021).

2 Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrimina Iliskin Karar(21.07.2007 tarihli ve 26589 sayili Resmi Gazete).

3 ZEYTINCI, Merve, Ticari Isletmenin Devredilmesi ve Bundan Dogan Sorumluluk, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dali, Isparta, 2016, s.21(erisim: http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02215.pdf, erisim tarihi:18.01.2021).

4 Yargitay 11. HD., E.2019/1998, K.2020/5667, T.03.12.2020.

5 ARICI, Mehmet Fatih, Ticari Isletmenin Aktif ve Pasifi ile Devri, Doktora Tezi, Istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dali, Istanbul, 2007, s.43(erisim: http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43356.pdf, erisim tarihi:18.01.2021).

6 ZEYTINCI, a.g.e., s.22; ARICI, a.g.e., s.83-84.

7 AYHAN, Riza/ÖZDAMAR, Mehmet/ÇAGLAR, Hayrettin, Ticari Isletme Hukuku, 2014, Yetkin Yayincilik, Ankara, s.137.

8 AKAY, M. Hasanali, "Ticari Isletme Devrinde Güncel Sorunlar(6102 sayili TTK madde 11/3 kapsaminda)", Istanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(1), Bahar, 2014, s.167.

9 TTK madde 11/3; Ticaret Sicili Yönetmeligi madde 133/2.

10 AYHAN/ÖZDAMAR/ÇAGLAR, a.g.e., s.139.10ERDEM, Ercüment, "Türk Ticaret Kanunu Uyarinca Ticari Isletmenin Devri", s.1001(Yazar Notu:Bu makale 9 Nisan 2012 tarihinde Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Association Henri Capitant tarafindan düzenlenen Fransiz-Türk Borçlar Hukuku Reformlari konulu Sempozyumda sunulan tebligden yola çikarak hazirlanmistir.),(erisim: https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/28-Erc%C3%BCment-ERDEM.pdf).

11 ERDEM, Ercüment, "Türk Ticaret Kanunu Uyarinca Ticari Isletmenin Devri", s.1001(Yazar Notu:Bu makale 9 Nisan 2012 tarihinde Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Association Henri Capitant tarafindan düzenlenen Fransiz-Türk Borçlar Hukuku Reformlari konulu Sempozyumda sunulan tebligden yola çikarak hazirlanmistir.),(erisim: https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/28-Erc%C3%BCment-ERDEM.pdf).

12 Ticaret Sicili Yönetmeligi madde 133/2.

13 ERDEM, a.g.e., s.1013.

14 2010/4 sayili Rekabet Kurulu'ndan Iizin Alinmasi Gereken Birlesme ve Devralmalar Hakkinda Teblig madde 7.

15 Birlesme ve Devralmalarda Ilgili Tesebbüs, Ciro ve Yan Sinirlamalar Hakkinda Kilavuz, 8https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/kilavuzlar/birlesme-ve-devralmalarda-ilgili-tesebbus-ciro-ve-yan-sinirlamalar-hakkinda-kilavuz1-20180406165611040.pdf).

16 ARICI, a.g.e., s.76.

17 TTK madde 11/2.

18 AYDIN, Sema/KAPLAN, Hasan Ali/SEN KALYON, Arzu, "Ticari Isletme Devri ve Devrin Hukuki Sonuçlari", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt:XVII, yil:2013, sayi:1-2, s.239.

19 AYDIN/KAPLAN/SEN KALYON, a.g.e., s.239.

20 AYDIN/KAPLAN/SEN KALYON, a.g.e., s.240.

21 AYDIN/KAPLAN/SEN KALYON, a.g.e., s.240.

22 556 sayili Markalarin Korunmasi Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname madde 6.

23 ARICI, a.g.e., s.134.

24 556 sayili Markalarin Korunmasi Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname madde 15/1, 16/2

25 Yargitay 11. HD., E.2020/1855, K.2020/4642, T.02.11.2020; ayrica bkz. Yargitay 11. HD., E.2019/2569, K.2020/1848, T.20.02.2020.

27 ARICI, a.g.e., s.85.

28 ARICI, a.g.e., s.27-28.

29 AKAY, a.g.e.,s.174.

30 Is Kanunu madde 6/3.

31 Yargitay 11. HD., E.2019/4473, K.2020/1414, T.17.02.2020; ayrica bkz. Yargitay 11. HD., E.2018/4103, K.2020/1026, T.06.02.2020.

Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve ilgili mevzuat için, "KENDIGELEN, Abuzer, 2013, Notlu Türk Ticaret Kanunu, XII Levha Yayinlari, Istanbul" eserinden yararlanilmistir.

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