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Duyurumuz, 09/01/2024 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 21/09/2023 karar tarihli ve 2018/35591 başvuru numaralı bireysel başvuru kararına ilişkindir. Başvuru, işe iade talebiyle açılan davanın Yargıtay'ın içtihat değişikliğine gitmesinden dolayı reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

I. Uyuşmazlığın Bireysel Başvuru Öncesinde Geçtiği Aşamalar

Başvurucunun iş akdi aynı işi yapan çok sayıda kişi ile birlikte 6/5/2016 tarihinde feshedilmiştir. Fesih gerekçesinde; davalı şirketin ASKİ'nin güvenlik işlerini ihaleyle aldığı, üst işveren ASKİ tarafından ihale sözleşmesinin feshedildiği, başvurucunun davalı ASKİ'nin belirlediği işyerinde güvenlik personeli olarak çalıştığı, ASKİ'nin hizmet sözleşmesini sona erdirmesi nedeniyle başvurucunun iş akdinin feshedildiği belirtilmiştir. Aralarında başvurucunun da olduğu iş akdi feshedilen işçiler, feshin haksız ve geçersiz olduğunu belirterek Şirket ve ASKİ aleyhinde işe iade talebiyle dava açmıştır.

II. Başvurucunun Anayasa'ya Aykırılık İddiası

Başvurucu, aynı işyerinde benzer şartlarda çalışan ve aynı tarihte iş akdi feshedilen çok sayıda işçi tarafından işe iade talebiyle açılan davaların ilk derece mahkemelerince işçiler lehine karara bağlandığını ve davalıların temyizi sonucunda Yargıtay'ın yaklaşık 200-300 dosyada işçiler lehine verilen kararları onadıktan sonra aralarında başvurucunun da olduğu çok sayıda işçinin davasını farklı bir gerekçe ile bozduğunu belirtmiştir. Yargıtay'ın görüş değiştirmesi sebebiyle önceki kararlarla çelişen şekilde sonuçlanmasının eşitlik ilkesi ile adil yargılanma hakkını ihlal ettiği ileri sürülmüştür.

III. Anayasa Mahkemesi'nin Değerlendirmesi

Mahkeme yapmış olduğu incelemede;

Yargıtay'ın hukuk kurallarını yorumlama ve uygulama yetkisine sahip olduğunu ve gerekçesini de açıklayarak görüş değiştirdiğini,

Öte yandan Yargıtay'ın benimsediği yeni yaklaşımı istikrarlı olarak uyguladığı ve derinleşmiş, süreklilik kazanmış bir içtihat farkından söz etmenin mümkün olmadığı dikkate alındığında hakkaniyete uygun yargılanma hakkına yönelik bir ihlalin olmadığını,

Somut olayda derin ve süregelen içtihat farklılığı bulunmadığı gibi Yargıtay'ın gerekçesini ortaya koyarak görüş değiştirdiği ve istikrarlı olarak bu görüş doğrultusunda kararlar verdiğini,

Bu haliyle vardığı sonucun anayasal olarak yargılamanın hakkaniyetini zedelemediği kanaatine ulaşılmıştır. Açıklanan gerekçelerle başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Söz konusu Karar'a aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240109-13.pdf

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