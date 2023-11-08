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Tam hali Notion üzerinde yayınlanan yazımız kapsamında detaylıca incelendiği üzere, işverenin, çalışanına sunduğu iletişim araçları ve zimmetlediği cihazlar (e-posta adresi, telefon, mobil uygulama vb.) üzerinden gerçekleşen iletişimi ancak belirli koşullar altında dinlenmesi mümkündür.

Bunlar:

İşverenin çalışanına sunduğu iletişim araçları ile gerçekleştirilen iletişim içeriklerini denetlerken, ifa edilen iş ve işyeri özellikleri kapsamında, meşru gerekçeleri var mı? İletişim akışı ile iletişim içeriği incelenmesi bakımından ayrım yapılıp, içerikler bakımından daha ciddi gerekçeler sunulmuş mu? İletişimin denetlenmesi ve veri işlemenin kapsamı/sınırları, verilerin saklanacağı süre, veri sahibinin hakları, denetlemenin ve işlemin sonuçları, verilerin muhtemelen yararlanıcıları nı kapsar şekilde işveren tarafından önceden bilgilendirme yapılmış mı? İşçinin kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkına ve haberleşme hürriyetine yapılan müdahale, ulaşılmak istenen amaçla ilgili, amacı gerçekleştirmeye elverişli mi ve elde edilen veriler amaç doğrultusunda kullanılmış mı? Aynı amaca daha hafif bir müdahale ile ulaşılması mümkün değildi, amaca ulaşmak için bu müdahale zorunluydu denebiliyor mu? Müdahale amaçla sınırlı şekilde orantılı mı? Tarafların çatışan menfaatleri ve hakları adil bir biçimde dengelenmiş mi?

Celal Oraj Altıngörü kararında AYM, tam ve açık bir bilgilendirme yapılmışsa, ilgili karardaki somut olaydaki gibi iş sözleşmesinde açıkça yer verilmişse ve çalışan bu sözleşmeyi imzalamışsa, çalışanın e-postalarının " denetleme usulüne ve yetkisine rıza gösterdiği kabul edilmelidir " sonucuna varmıştır.

Bu halde çalışanlara zimmetlenen eşyaların, iletişim araçlarının, önceden haber verilmeksizin denetlenebileceğine ilişkin hususlara çalışanla şirket arasında imzalanan iş akdinde açık hükümlerle yer verilmesi veya en azından bu ibarelerin açıkça belirtildiği taahhütlerin çalışana imzalatılması halinde, ilgili araçlar üzerinden gerçekleşen iletişimin denetlenmesi noktasında savunulabilir bir uygulamaya gidilmiş olacaktır.

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