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Görevi gereği şirket aracı kullanan çalışanın, şirket aracı ile bir yolculuk yaparken çalışanın ehliyetine el konulması sonucu, çalışanın iş sözleşmesinin feshi gibi konularda, durumun şartlarına göre farklı değerlendirmeler yapılması gerekmektedir.

İş Kanunu uyarınca, çalışanın işyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanması durumunda iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilecektir. Bu kapsamda, çalışanın işyerinde alkollü olması veya şirket aracını kullanırken alkollü olması (ve bu sebeple ehliyetine el konulması halinde), çalışanın iş sözleşmesi haklı nedenle feshedebilecektir Ancak, çalışanın ehliyetini mesai saatleri dışında ve kendi şahsi aracını kullanırken ehliyetini kaptırması halinde, yerleşik Yargıtay kararları uyarınca burada çalışanın iş sözleşmesinin feshedilmesinde haklı nedenle feshin şartlarının oluşmayacağı, bu davranışın ancak geçerli nedenle fesih teşkil edebileceğinin kabulü gerekmektedir.

Yerleşik Yargıtay kararlarında, görevi gereği araç kullanan çalışanın ehliyetini kaybetmesinin, yaptığı işin işleyişini bozucu nitelikte olduğuna ve işverenden iş ilişkisinin devamının beklenemeyeceğine kanaat getirilmektedir. Bu nedenle bu tarz bir olay yaşanması halinde çalışanın iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilebileceğine kanaat getirilmektedir.

Son olarak da, bahse konu kararlarda belirtildiği üzere, mesai saatleri dışında ya da yıllık ücretli iznini kullanmakta iken, çalışanın ehliyetine el konulması işyerinde bir olumsuzluğa yol açıyorsa, bu durum haklı nedenle fesih olarak değil geçerli nedenle fesih olarak değerlendirilmelidir.

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