11 Subat 2022 tarihli Resmi Gazete'de, 2018/34548 basvuru numarali ve 28.12.2021 karar tarihli dosya hakkinda Anayasa Mahkemesi tarafindan verilen karar yayinlanmistir. Kararda, isveren tarafindan elde edilen Whatsapp yazismalari nedeniyle is sözlesmesi sona erdirilen bir çalisanin özel hayata saygi hakki ile haberlesme hürriyetinin ihlal edildigine karar verilmistir.

Uyusmazlikta özetle:

Çalisan, (i) WhatsApp programinin çok yaygin olarak kullanildigini, (ii) bu yazismalarin kisisel veri olarak korunmasi gerektigini, (iii) bu konusmalarin elde edilis seklinin muglak oldugunu ve (iv) konusmalarin hukuka aykiri delil niteliginde oldugunu belirtirken,

Isveren ise, (i) çalisanin yöneticisinin açik birakilan yazismalari gördügünü ve (ii) bu sebeple de isverenin çalisanin Whatsapp yazismalarina isyerindeki bilgisayardaki programin açik olmasi nedeniyle ulastigini savunmustur.

Anayasa Mahkemesi konu ile ilgili olarak yapmis oldugu incelemede:

Isyerinde kullanilan bilgisayarlar üzerinden gerçeklestirilen iletisimlerin denetlenebilecegine iliskin olarak çalisanin tam ve açik bir sekilde bilgilendirilmedigini (zira isveren tarafindan aksi ispat edilememistir),

Söz konusu verilerin hukuka uygun bir yöntemle elde edildiginin ve iletisimin içerigine erisilmesini zorunlu kilan bir durumun mevcut oldugunun da isveren tarafindan ispat edilemedigini belirterek;

Whatsapp yazismalarinin isverence elde edilis sekli, denetim yapilmasindaki mesru menfaat, iletisime erisilmesindeki zorunlu neden, çalisanin bilgilendirilmesi, yazismalarinin kisisel kullanima özgü oldugu hususlari üzerinde yapmis oldugu degerlendirme neticesinde

söz konusu olayda Anayasa'nin 20. maddesinde düzenlenen özel hayata saygi ve 22. maddesinde güvence altina alinan haberlesme hürriyeti haklarinin ihlal edildigine karar vermistir.

Kararin tam metnine asagidaki linkten ulasabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-8.pdf

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