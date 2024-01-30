Bildiğiniz gibi, 2023 yılında, elektronik ticaretin yanı sıra perakende ticareti düzenleyen mevzuatta da önemli değişiklikler yapılmıştı.

Senenin ilk çeyreğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Torba Kanun") ile Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda ("Perakende Ticaret Kanunu") haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere önemli değişiklikler yapılmıştı.

Senenin sonunda ise 2024 yılı itibariyle yürürlüğe girmek üzere Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik ("Perakende Ticaret Yönetmeliği") bu düzenlemeler doğrultusunda değiştirilmiştir.

Bu değişikliklerden önemli bulduklarımızı Perakende Ticaret Kanunu'na da atıf yaparak aşağıda bilginize sunuyoruz:

Amaç ve Kapsam

Perakende Ticaret Kanunu'nda yer alan "...perakende işletmelerin faaliyetleri ile bunların birbirleri, üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin düzenlenmesi" ifadesine paralel olarak Yönetmeliğin amacı ve kapsamına üretici ve tedarikçiler de eklenmiştir.

Haksız Ticari Uygulamalar

Perakende Ticaret Kanununda yer alan haksız ticari uygulama örnekleri genişletilerek ek haksız ticari uygulama örnekleri tanımlanmıştır:

Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, idari ve cezai yaptırımlara veya müşteri şikayetlerine ilişkin maliyetleri yansıtmak;

Kararlaştırılan teslim tarihine uyulmaması, ürün niteliğinin ve saklama koşullarının sağlanmaması gibi nesnel ölçütlere dayanan aykırılık hallerinde uygulanacak hükümlere sözleşmede yer verilmediği hâlde ya da kamu kurumlarına veya adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle, ürünlerin listeden çıkarılması, sipariş edilen ürün miktarının azaltılması, bu ürünlere ilişkin pazarlama ya da kampanya benzeri hizmetlerin durdurulması veya mali yükümlülük getirilmesi gibi ticari misillemelerde bulunmak;

İşletme ölçeği ile ürün ve faaliyetlerine ilişkin esaslı hususlarda gerçek dışı veya yanıltıcı açıklama veya bildirimde bulunarak karşı tarafın zararına sebep olmak;

Perakende Ticaret Yönetmeliği çerçevesinde özel iade sürecine tabi tutulan hızlı tüketim malları hariç olmak üzere bozulabilen ürünleri tesliminden veya mülkiyetinin devrinden sonra satılamadığı gerekçesiyle iade etmek.

Bozulabilen Ürünler

Bozulabilen ürünlerin tanımı yapılmıştır. Bir ürünün bu kapsamda olup olmadığı konusunda şüphe olması halinde Bakanlığın Tarım ve Orman Bakanlığının görüşüne başvurarak kararını internet sitesinde ilan edeceği ve üst meslek kuruluşlarına göndereceği düzenlenmiştir.

Bozulabilen ürünlere ilişkin Perakende Ticaret Kanunu ile getirilen ödeme sürelerinde 30 günlük süreye tabi işletmelere Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği çerçevesinde "mikro" sınıfı da eklenmiştir. Ayrıca borçlunun alacaklıdan işletme sınıfını gösterir belgeyi talep etme yükümlülüğü, borçlunun da kendi için bu belgeyi verme yükümlülüğü getirilmiştir.

Bozulabilen ürünlere ilişkin ödeme sürelerinin belirlenmesi bakımından, ödemenin çek ile yapılması durumunda ibraz tarihinin; vadeli araçlarla yapılması halinde ise vade tarihinin yine düzenlenen ödeme süreleri içinde olması gerektiği düzenlemiştir ve sürelerin hesaplanmasında, Perakende Ticaret Kanunundaki düzenlemeye ek olarak kısmi teslim ve devir durumlarında her bir teslimatın ayrı ayrı değerlendirileceği belirtilmiştir.

Tıbbi Beslenme Tedavisi Gerektiren Hastalıklara Yönelik Gıdalar

Esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük mağaza ve zincir mağazalardan şube sayısı 200'den fazla olanların 250 metrekareden fazla satış alanı olan şubelerinde tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış yükümlülüğü getirilmiştir.

Perakende Ticaret Yönetmeliğindeki değişiklikleri daha detaylı incelemek ve Perakende Ticaret Kanununda yer alan değişiklikleri de görmek isterseniz buna yönelik hazırladığımız karşılaştırmalı tabloya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin güncel haline ise bu link aracılığıyla ulaşabilirsiniz: Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik (Güncellenmiş)

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