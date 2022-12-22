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T.C. Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık") tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") 07.12.2022 tarihli ve 32036 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik'in amacı nedir?

Yönetmelik, perakende ticaret sektörünün daha şeffaf, sürdürülebilir ve etkin şartlarda yürütülmesinin sağlanması ve bu kapsamda kamunun aydınlatılması ve tüketicilerin fiyat kıyaslaması yapabilmesi amacıyla çıkarılmıştır. İlaveten getirilen düzenleme ile gıda perakende sektöründe rekabetin canlandırılması ve kamuoyunun bilinçli tüketim konusunda teşvik edilmesi de amaçlanmıştır.

Yönetmelik nasıl bir yükümlülük getiriyor?

Yönetmelik ile belirli zincir mağazalara, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlık tarafından belirlenen sisteme aktarma yükümlülüğü getirildi.

Yönetmelik kimi kapsıyor?

Yönetmelik, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazaları kapsamaktadır

Veri aktarma yükümlülüğü hangi verileri kapsıyor?

Henüz hangi verilerin aktarılacağına ilişkin detaylar açıklanmamış olmakla birlikte; tüketicilerin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması amacı çerçevesinde satışa sunulan ürünlerin fiyatları ile şubelere ilişkin olan verilerin aktarılacağı düzenlenmiştir.

Aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilecektir. Bu doğrultuda aktarılacak verilerin detaylarının da Bakanlıkça belirlenmesi öngörülmektedir.

Aktarılan söz konusu veriler nerelerde kullanılacak?

Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarılacak olan verilerin başta Bakanlığın denetim ve kontrollerinde kullanılacağı düşünülmektedir.

Yönetmelik uyarınca söz konusu veriler ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyuyla paylaşılabilecektir.

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