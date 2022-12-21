Tüketici Mahkemelerine Basvuru için Öngörülen Parasal Sinirlar Artirildi

Yeni Gelismeler

Türkiye'de tüketicilerin saticilar ve üreticilere karsi tüketici taleplerini tüketici mahkemelerinde ileri

sürebilmeleri uyusmazlik degerinin belirli bir sinirin üzerinde olmasina baglidir. Bu sinirlar her takvim

yilinin basinda yeniden belirlenmektedir. Söz konusu sinirlarin altinda kalan tüketici sikâyetleri için

yalnizca tüketici hakem heyetlerine basvurulabilmektedir. "6502 Sayili Tüketicinin Korunmasi

Hakkinda Kanun'un 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeligi'nin 6. maddelerinde Yer Alan

Parasal Sinirlarin Artirilmasina Iliskin Teblig" uyarinca, söz konusu sinirlar 2023 yili için %122,93

oraninda artirilarak yeniden belirlenmistir.

Bu kapsamda, degeri 66.000 TL altinda olan uyusmazliklarda tüketici hakem heyetleri görevli olacak, bu degerin üzerindeki uyusmazliklar ise tüketici mahkemelerinde görülecektir.

Tüketici Hukuku Ihlalleri Için Öngörülen Para Cezasi Arttirildi

Yeni Gelisme

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6502 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda

Kanun'da ("Tüketici Kanunu") yer alan birtakim ihlaller için uygulanacak para cezalari miktarlari %122,93 oraninda arttirildi.

Bu kapsamda özellikle;

Tüketici sözlesmelerinde haksiz sart kullanan veya en az on iki punto büyüklügünde, anlasilabilir bir dil kullanmayan, garanti belgesi saglamayan, kisinin sagligi ile çevreye zararli veya tehlikeli olabilecek ürünler için okunakli güvenlik bilgisi saglamayan kisiler hakkinda ihlal basina 1.371 TL tutarinda idari para cezasi;

Tüketici kredileri veya konut finansmani sözlesmelerine iliskin ya da is yeri disinda kurulan sözlesmelere iliskin Tüketici Kanunu'nda yer alan yükümlülüklere uymayan kisiler hakkinda sözlesme ya da islem basina 6.928 TL tutarinda idari para cezasi;

Kitle iletisim araçlari araciligiyla yapilan reklamlarda aldatici veya yaniltici bilgi veren kisiler hakkinda ihlal basina 34.701 TL ile 1.388.526 TL arasi idari para cezasi uygulanacaktir.

Sonuç

Tüketicinin parasal sinirlara göre görevli olan tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesine basvurmamasi halinde, söz konusu basvuru reddedilebilecektir. Ilaveten, sirketler söz konusu idari para cezalarindaki degisiklikleri dikkatle incelemeli, Türkiye'deki faaliyetleri üzerindeki etkilerini degerlendirmeli ve Tüketici Kanunu hükümlerine uyumlulugun saglanmasi amaciyla gerekli adimlari atmalidir.

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