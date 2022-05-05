Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun ("Kanun") 1 Nisan 2022 tarihli ve 31796 Sayili Resmi Gazete'de yayimlandi.

Kanun ile Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun ("Tüketici Kanunu") kapsaminda taksitli satislarda temerrüt, tüketici kredileri, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözlesmeleri, yenilenmis ürünler, tüketici hakem heyetine basvuru sinirlari ve elektronik ticaret konularinda bir kisim degisiklikler gerçeklestirilmistir.

ÖNEMLI NOT: Bu yazimizda sadece Kanun ile Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun çerçevesinde elektronik ticarete etki edebilecegini degerlendirdigimiz degisikliklere yer verilmistir.

Kanun ile gelen düzenlemeleri asagidaki sekilde özetlemek mümkündür.

A. Kanun'un Elektronik Ticaret Perspektifinden Incelemesi

Tüketicilerin, pandemi süreciyle birlikte hayatlarinda online alisveris ve online alisverisin aktörü hizmet saglayici ve araci hizmet saglayicilarla olan iliskileri önem kazanmistir. Kanun'un gerekçesinde de tüketicilerin taraf oldugu mesafeli sözlesmelerin büyük bir kisminin araci hizmet saglayici olarak faaliyet gösteren e-ticaret platformlarinda gerçeklestigi tespitine yer verilmistir.

Internet üzerinden alisverise artan talep beraberinde tüketicilerin, özellikle elektronik ticaretin önemli aktörleri olarak kabul edilebilecek araci hizmet saglayicilari (pazaryerleri) üzerinden gerçeklestirdikleri satin alma süreçlerinde araci hizmet saglayicilarinin sagladigi elektronik ortamda ürün ve hizmet sunan firmalar ile uyusmazlik sorunlarinda da artisi getirmistir.

6563 sayili Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkinda Kanun'da ("E-ticaret Kanunu") araci hizmet saglayicilarinin sorumluluklari belirlenmis olsa da bu düzenlemelerin tüketici iliskilerinde yetersiz kalmasi sebebiyle Kanun ile birtakim ek düzenlemeler getirilmis, bu düzenlemelere paralel olarak ikincil düzenlemelerde de degisiklik yapilmasinin zemini hazirlanmistir.

Araci hizmet saglayicilarin (pazaryeri e-ticaret platformlari) bedelini tahsil edecegi ürün ve hizmetlere iliskin sorumlulugu

Araci hizmet saglayicilarinin büyük bir kismi, satisina aracilik ettigi ürün ve hizmetlere iliskin tüketiciler tarafindan gerçeklestirilen ödemeleri ürün ve/veya hizmetin saglayicisi adina kabul etmektedir.

Bilindigi üzere E-ticaret Kanunu çerçevesinde araci hizmet saglayicilarinin hizmet sunduklari elektronik ortamda ürün ve hizmet sunan gerçek ve tüzel kisilerin içeriklerini kontrol etmek, bu içerik ve içerige konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykiri bir faaliyete ya da duruma iliskin sorumluluklari olmadigi kabul edilmektedir.

Kanun ile bu hususta bir istisna getirilmis ve araci hizmet saglayicilarin saglayicisi ve saticisi adina bedel tahsilati gerçeklestirdigi ürün ve/veya hizmetlere iliskin, teslim veya ifa ile cayma hakkina iliskin yükümlülüklerden satici veya saglayici ile birlikte müteselsilen sorumlu olacagi düzenlenmistir. Kanun'da araci hizmet saglayicilarinin;

(i) Mal veya hizmetin tüketiciye teslimi veya ifasi sonrasi bedelin saticiya veya saglayiciya aktarildigi durumlar,

(ii) Tüketiciye ayipli mal ve hizmetlerle ilgili olarak taninan seçimlik haklarin kullanildigi haller

bakimindan yükümlülükleri bulunmadigina da ilgili hükümde açikça yer verilmistir. Bu baglamda araci hizmet saglayicilarinin sorumlulugunun mal veya hizmetin tüketiciye teslimi veya ifasi sonrasi bedelin saticiya veya saglayiciya aktarilmasi sonrasinda anilan isleme iliskin ve tüketicinin mevzuatta kendisine taninan seçimlik haklara iliskin sorumlu tutulamayacagini belirtmek isteriz.

Araci hizmet saglayicinin, Satici veya Saglayici onayi olmadan gerçeklestirecegi kampanyali, promosyonlu, indirimli satislardan sorumlulugu

Son yillarda özellikle yilin belirli tarihlerinde araci hizmet saglayici indirim, promosyon ve kampanya reklamlarina siklikla rastlamaktayiz. Araci hizmet saglayicilar, anilan indirim, promosyon ve kampanyalarin bir bölümünde satici veya saglayici onayi olmaksizin kendi inisiyatifi ile gerçeklestirmektedir.

Tüketicilerin, bu indirim, promosyon ve kampanyalara talep göstermesi beraberinde saglayici ve saticilar ile tüketiciler arasinda uyusmazliklari da arttirmistir.

Artan uyusmazliklara iliskin çözüm amaciyla Kanun ile sorumluluklarin düzenlenmesine gidilmis, araci hizmet saglayicilarinin hizmet sunduklari elektronik ortamda sunulan mal veya hizmete iliskin sorumlu olmayacaklarina iliskin bir istisna da satici veya saglayici onayi olmaksizin gerçeklestirecekleri kampanyali, promosyonlu veya indirimli satislar bakimindan getirilmistir.

Kanun ile satici veya saglayici onayi olmaksizin araci hizmet saglayicilar tarafindan yapilacak kampanyali, promosyonlu veya indirimli satislarda sözlesmenin hiç ya da geregi gibi ifa edilmemesinden araci hizmet saglayicinin sorumlu olacagi düzenlenmistir. Tüketicilerin bu kapsamda özellikle siparis verdikleri ürün ve hizmetlerin tedarik edilememesi ve stok yetersizligi sorunlarina çözüm saglayacagi kanaatindeyiz.

Tüketicilerin mesafeli satis sözlesmesinden dogan hak ve yükümlülüklerini kullanabilecekleri bir sistem kurulmasi

Uygulamada birçok araci hizmet saglayicinin sundugu, tüketicilerin mesafeli satis sözlesmelerden dogan hak ve yükümlülüklerini talep ve bildirimlerini iletebilecekler ve takip edebilecekleri sistem, Kanun ile kurulmasi zorunlu hale getirilmistir.

Kanun ile satici veya saglayici adina mesafeli sözlesme kurulmasina aracilik eden hizmet saglayicilarin, sagladiklari elektronik platform üzerinden tüketicilerin kuracaklari mesafeli satis sözlesmelerinden dogan hak ve yükümlülüklerini kullanim süresi boyunca Mesafeli Satis Yönetmeligi uyarinca yöneltebilecekleri, talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverisli bir sistemi kurma ve kesintisiz olarak açik tutma yükümlülügü getirilmistir.

Ön bilgilendirmeye iliskin sorumluluklar

Araci hizmet saglayicilarinin, E-ticaret Kanunu çerçevesinde hizmet sunduklari elektronik ortamda ürün ve hizmet siparislerine iliskin siparis özeti, alicinin ödeyecegi toplam bedeli ve sözlesmenin diger sartlarinin aliciya açikça gösterilmesi gibi birtakim yükümlülükleri bulunmaktadir.

Kanun ile getirilen araci hizmet saglayicinin satici ve saglayici tarafindan tüketiciye yapilan ön bilgilendirmeden müteselsil sorumlulugun, E-ticaret Kanun'daki ürün ve hizmet siparislerine iliskin bilgilendirme yükümlülügünün Mesafeli Sözlesmeler Yönetmeligi'nde düzenlenen satici ve saglayici yükümlülükleri ile iliskilendirilmesi olarak degerlendirilebilecegi kanaatindeyiz.

Kanun öncesinde satici ve/veya saglayicinin ön bilgilendirme yükümlülügü olmasina karsin araci hizmet saglayici üzerinden gerçeklestirecegi satislarda bu yükümlülügünü yerine getirebilmesi platformun yönetiminden sorumlu araci hizmet saglayicinin inisiyatifindeydi.

Kanun ile araci hizmet saglayicilar aracilik ettikleri mesafeli sözlesmelere iliskin,

i. satici ve saglayici tarafindan tüketiciye ön bilgilendirmenin yapilmasindan, teyidinden ve ispatindan,

ii. veri girisinin satici veya saglayici tarafindan yapildigi durumlar hariç olmak üzere, yönetmelikle belirlenen ön bilgilendirmede bulunmasi zorunlu hususlardaki eksikliklerden,

iii. ön bilgilendirmede yer alan hususlar ile reklamlarinda yer alan bilgilerin uyumlu olmasindan ve ispatindan

satici veya saglayici ile birlikte müteselsilen sorumlu hale gelecektir.

Mesafeli sözlesmeye iliskin sorumluluk

Mesafeli sözlesme, Tüketici Kanunu'nda "satici veya saglayici ile tüketicinin es zamanli fiziksel varligi olmaksizin, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasina yönelik olarak olusturulmus bir sistem çerçevesinde, taraflar arasinda sözlesmenin kuruldugu ana kadar ve kuruldugu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletisim araçlarinin kullanilmasi suretiyle kurulan sözlesme" olarak tanimlanmis, sözlesmenin taraflari satici veya saglayici ile tüketici olarak belirtilmistir. Bu baglamda Türk Hukukundaki sözlesmenin nispiligi ilkesi geregi araci hizmet saglayicilarin mesafeli sözlesmelere iliskin yükümlülügü bulunmadigi söylenebilecektir.

Kanun ile bu hususun istisnasi getirilmis, satici ve/veya saglayicinin mesafeli sözlesmeye aykiri eylemlerine araci hizmet saglayicinin sebebiyet verdigi hallerde her bir islemden dolayi sorumlu olacaklari düzenlenmistir.

Kanun öncesi uygulamada satici ve/veya saglayicinin mesafeli sözlesmeye aykiri eylemlerine araci hizmet saglayicinin sebebiyet verdigi hallerde satici ve/veya saglayici tüketici talepleri bakimindan rücu mekanizmasini kullanabilmekte ise de tüketicilerin dogrudan araci hizmet saglayicinin sorumluluguna gitme hakki bulunmamaktaydi. 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle tüketiciler de bu hallerde araci hizmet saglayicinin sorumluluguna gidebilecektir.

Islem kayitlarinin saklanmasi ve gerekmesi halinde ilgililere sunulmasi düzenlenmistir.

Uygulamada, araci hizmet saglayicilarinin, Elektronik Ticarette Araci Hizmet Saglayicilari Hakkinda Yönetmelik'te ("Yönetmelik") yer alan sikayet hükümleri kapsaminda alici tarafindan yapilan sikayetler kapsaminda talep edilen bilgi ve belgeleri Ticaret Il Müdürlügü'ne sunma yükümlülügü bulunmaktadir.

Kanun ile araci hizmet saglayicilarinin paylasmakla yükümlü olduklari kayitlarin sunulacagi yetkili mercilerin kapsami genisletilmis, araci hizmet saglayicilarina tüketicilerin satici veya saglayicilar ile yaptiklari islemlere iliskin kayitlarin istenmesi halinde tüketiciler ve/veya yetkili kamu kurum ve kuruluslarina sunulmasi yükümlülügü getirilmistir.

Tüketicinin istegi veya kisisel ihtiyaçlari dogrultusunda hazirlanan mallara iliskin süre istisnasi

Bilindigi üzere satici veya saglayici, tüketicinin siparisinin kendisine ulastigi andan itibaren taahhüt edilen süre içinde mal satisina iliskin edimini 30 gün içerisinde yerine getirme yükümlülügü bulunmaktadir.

Kanun ile tüketicinin istegi veya kisisel ihtiyaçlari dogrultusunda hazirlanan mallara iliskin 30 gün içerisinde yerine getirilme yükümlülügü bakimindan bir istisna taninmis, bu ürünlerin satisina iliskin edimin yerine getirilmesi için azami süre siniri kaldirilmistir.

B. Tüketici Hakem Heyeti Parasal Sinirlari

Kanun ile tüketici hakem heyetlerine basvuru zorunlulugunu Tüketici Kanunun'da yer alan ilçe ve il tüketici hakem heyetlerine iliskin parasal sinira iliskin ayrimin kaldirilmis oldugu görülmektedir.

Tüketici hakem heyeti bulunmayan illerde ise basvurularin Ilçe Kaymakamligi'na yapilmasi düzenlenmistir.

Bunun yani sira 2022 yili için tüketici hakem heyetlerine zorunlu basvuru üst siniri, 15.430 TL'den 30.000 TL'ye yükseltilmistir.

C. Idari Yaptirimlar

Kanun gerekçesinde, Tüketici Kanunu'na aykirilik halleri için öngörülmüs idari para cezalari, fiilin agirligi, failin kusuru ve ekonomik durumu dikkate alinarak ve orantililik, ölçülülük ve caydiricilik ilkeleri gözetilerek yeniden düzenlendigine yer verilmistir.

Kanun ile Tüketici Kanun'da yer alan idari para cezalarinin tutarlari yeniden düzenlenmis olup Kanun ile düzenlenen yeni hükümlere aykirilik halinde uygulanacak idari para cezalari da eklenmistir.

D. Idari Para Cezalari

E. Degerlendirme

Tüm dünyayi etkileyen pandemi süreciyle beraber e-ticaret sektörünün basta olmak üzere ticari hayatta pek çok degisim ve gelisim yasanmaktadir. Ticari hayatta yasanan bu gelismelerle beraber internet üzerinden yapilan satislarda tüketicinin haklarinin korunmasi ve hizmet saglayicilari tarafindan yürütülen faaliyetlerdeki sorumluluklarinin belirlenmesi önem tasimaktadir.

Kanun koyucu tarafindan mesafeli sözlesmelerin büyük bir kisminin e-ticaret platformu olarak faaliyet gösteren araci hizmet saglayicilar üzerinden gerçeklestirilmekte oldugu hususu da dikkate alinarak, bunlarin aracilik ettikleri mesafeli sözlesmelerden dolayi tüketicilere karsi sorumluluklarinin temas ettikleri oranda düzenlenmesinin tüketicilerin ve bir oranda satici ve saglayicilarin uygulamada yasadiklari birçok soruna çözüm olusturacagi kanaatindeyiz.

Araci hizmet saglayicilar, satici ve saglayicilar tarafindan gerekli uyum çalismalarinin 1 Ekim 2022 tarihine kadar yerine getirilmesi gerektigini de paylasmak isteriz.

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