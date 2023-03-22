Tarihli 32133sayili Resmî Gazete 'de Sosyal Sigorta Islemleri Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik yayimlanmistir.

MADDE 1 - 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Sosyal Sigorta Islemleri Yönetmeliginin 111 inci maddesinin altinci fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

"(6) Basladigi yil içinde bitirilmis olan insaat maliyetinin hesaplanmasinda insaatin bittigi tarihte yürürlükte olan; basladigi yildan sonraki yillarda bitirilmis insaat maliyetinin hesabinda ise insaatin bitirildigi yildan önceki yila ait yayimlanan son birim maliyet bedeli esas alinir."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik 2/6/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayimi tarihinde yürürlüge girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Baskani yürütür.

Yönetmeligin tamamina BURADAN ulasabilirsiniz.

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