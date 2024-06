ARTICLE Yasal Faiz Oranının Artırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında Bülten BO Bener Law Office More Contributor Bu karar uyarınca, adi alacaklar bakımından 01.06.2024 tarihinden itibaren yasal faiz %24 olarak uygulanacaktır.

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.