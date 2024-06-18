21 Mayıs 2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 8485 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile; 3095 sayılı Kanunun 1. Maddesinde düzenlenen yasal faiz oranı %9'dan %24'e yükseltilmiştir.
Bu karar uyarınca, adi alacaklar bakımından 01.06.2024 tarihinden itibaren yasal faiz %24 olarak uygulanacaktır.
Konuya ilişkin olarak Resmi Gazete' ye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240521-23.pdf
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