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18 June 2024

Yasal Faiz Oranının Artırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında Bülten

BO
Bener Law Office

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Bu karar uyarınca, adi alacaklar bakımından 01.06.2024 tarihinden itibaren yasal faiz %24 olarak uygulanacaktır.
Turkey Government, Public Sector
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21 Mayıs 2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 8485 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile; 3095 sayılı Kanunun 1. Maddesinde düzenlenen yasal faiz oranı %9'dan %24'e yükseltilmiştir.

Bu karar uyarınca, adi alacaklar bakımından 01.06.2024 tarihinden itibaren yasal faiz %24 olarak uygulanacaktır.

Konuya ilişkin olarak Resmi Gazete' ye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240521-23.pdf

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Authors
Photo of Serkan Kolay
Serkan Kolay
Photo of Emirhan Can
Emirhan Can
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