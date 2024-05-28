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28 May 2024

21/05/2024 TARİHİNDE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KANUNİ FAİZ ORANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN DUYURUMUZ

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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21/05/2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 8485 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un 1.maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının...
Turkey Government, Public Sector
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21.05.2024

21/05/2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 8485 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un 1.maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının 01/06/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yıllık %24 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'na BURADAN adresinden ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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ARTICLE
28 May 2024

21/05/2024 TARİHİNDE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KANUNİ FAİZ ORANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN DUYURUMUZ

Turkey Government, Public Sector

Contributor

Nazali logo
“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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