21.05.2024

21/05/2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 8485 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un 1.maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının 01/06/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yıllık %24 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'na BURADAN adresinden ulaşabilirsiniz.

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