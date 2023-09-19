ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

16/09/2023 tarihli ve 32311 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına Dair İdari Anlaşma'nın onaylanmasına, 244 Sayılı Kanun'un 5'inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Duyurunun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.