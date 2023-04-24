Duyurumuz, TBMM Genel Kurul'unda kabul edilen 7445 sayili Kanun'un 23. Maddesi ile 5275 sayili Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Infazi Hakkinda Kanunu'nda yapilan bazi degisiklikler hakkindadir. Isbu degisiklik 05.04.2023 tarihi itibariyle yürürlüge girmistir.

Çocugunun Hastaligi Nedeniyle Kadin Hükümlünün Cezasinin Infazinin Ertelenmesi (5275 Sayili Kanun, Madde 16/A)

7445 sayili Kanun'un 23. Maddesi ile 5275 Kanunu'nun 16. Maddesinden sonra gelmek üzere Kanun'a 16/A maddesi eklenmistir. Degisiklik uyarinca infazina baslanip baslanmamis olmasi fark etmeksizin toplamda 10 yil veya daha az süreli hapis cezasi mahkumiyeti bulunan veya adli para cezasi yaptirimlari hapis cezasina çevrilmis olan kadin hükümlülerin on sekiz yasinin altinda;

Engellilik sebebiyle bakima muhtaç veya

Agir bir hastaliga maruz kalan çocuklarinin bulunmasi halinde cezalarinin infazi Cumhuriyet Bassavciligi tarafindan bir yila kadar ertelenebilecektir. Isbu erteleme süresi ise her defasinda alti ayi geçmemek sarti ile dört defa uzatilabilecektir. Bu halde ise erteleme süresi uzatma süreleri dahil olmak üzere toplamda en fazla 3 yil olabilecektir.

Söz konusu erteleme süresince kadin hükümlü hakkinda Savcilik tarafindan asagidaki yükümlülüklerden en az birine karar verilerek kadin hükümlü ayrica yurt disinda çikamama yükümlülügüne de tabi tutulacaktir.

Belirli bir yerlesim bölgesini terk etmemek,

Belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak basvurmak,

Ekonomik durumu göz önünde bulundurularak belirlenen güvence miktarini yatirmak.

Ancak önemle belirtmek gerekir ki erteleme süresi içerisinde kadin hükümlünün ertelemenin amaci ve yükümlülüklerine aykiri davranislarda bulundugunun tespiti ile hükümlü hakkinda kasten islenen bir suçtan ötürü kamu davasi açilmasi ile çocugun iyilesmesi hallerinde erteleme karari kaldirilarak cezanin infazina derhal baslanacaktir.

Isbu düzenleme 05.04.2023 tarihi itibariyle yürürlüge girmistir.

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