Turkey:
Türkiye Cumhuriyeti İle İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasindaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma
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15/12/2022 tarihli ve 32044 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan 19 Temmuz 2022 tarihinde Tahran'da
imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti
Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının
Uygulanmasına İlişkin İdari
Anlaşma'nın onaylanmasına, 244
Sayılı Kanun'un 5'inci maddesi ile 9
sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri
gereğince karar verilmiştir.
Duyurunun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.
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