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15/12/2022 tarihli ve 32044 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 19 Temmuz 2022 tarihinde Tahran'da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'nın onaylanmasına, 244 Sayılı Kanun'un 5'inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

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