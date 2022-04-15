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Yeni Gelisme

Anayasa Mahkemesinin, basvurucunun ("Basvurucu") ifade özgürlügünün ihlal edildigi yönünde karar verdigi, 2019/21340 basvuru numarali 22 Subat 2022 tarihli karari ("Karar") 5 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayimlandi. Anayasa Mahkemesi, Karar'da baskalarinin seref ve itibarinin korunmasi ile ifade özgürlügüne iliskin degerlendirme yapmistir. Karar'a buradan ulasabilirsiniz.

Ihlal Konusu Basvuru

Basvurucu, bir siyasi partinin ilçe kongresinde parti il baskani ile milletvekili arasinda çikan tartismaya iliskin haberler yapmistir ve gazetede konuya iliskin köse yazilari yayimlanmistir. Söz konusu haberlerde milletvekilinin parti içindekileri baska uluslardan kisilere benzetmesi elestirilmis ve milletvekiline iliskin olarak parti içerisinde de imza kampanyasi baslatilmistir. Milletvekili ise iddialari reddederek haberleri yapan gazete aleyhine manevi tazminat davasi açmistir. Ilk derece mahkemesi bilirkisi incelemesi ile konusmanin kaydini dinlemis ve söz konusu benzetmeler konusmada geçmedigi için haberin gerçek olmadigindan hareketle manevi tazminata hükmetmistir. Basvurucunun istinaf basvurusu reddedilmistir ve Basvurucu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne tasimistir.

Karar Neyi Kapsiyor?

Anayasa Mahkemesi, Basvurucu'nun iddialarini ifade özgürlügü ve basin özgürlügü kapsaminda degerlendirmis, yapilan müdahalenin hukuka uygun olmasi için Anayasa'nin 13. maddesinde öngörülen (i) kanunlar tarafindan öngörülme, (ii) Anayasa'da öngörülen hakli sebeplere dayanma ve (iii) demokratik toplumun gereklerine uygun olma ve ölçülü olma kosullarini saglamasi gerektigini belirtmistir. Anayasa Mahkemesi bu Karar özelinde degerlendirmelerini demokratik toplumun gereklerine uygunluk üzerine yogunlastirmistir. Bu kapsamda Basvurucu aleyhine manevi tazminata hükmedilmesinin zorunlu bir ihtiyaca karsilik gelip gelmedigini, mesru amaçla orantili ve gerekçelerin ilgili ve yeterli olup olmadigini degerlendirmistir.

Anayasa Mahkemesi, siyasi partinin ilçe kongresindeki tartismanin il ve ilçe gündemini ilgilendiren bir konuya iliskin oldugu için güncel ve kamusal tartismaya katki sundugunu ifade etmistir. Ifade ve basin özgürlügü ile kisilerin seref ve itibarinin korunmasi arasinda denge kurarken gazetecilerin özellikle de bir kisiye yönelik isnatta bulunan haberler bakimindan dikkatli olmasi gerektigini ve haberlerin dogruluguna iliskin asgari bir arastirma yapmasi gerektigini vurgulamistir. Bu kapsamda gazetecilerden haberlerin dogrulugunu tam anlamiyla ispatlayamasa da içerikleri somut olgularla desteklemesi beklenmektedir. Anayasa Mahkemesi, haberlerin dogruluguna iliskin olarak gazetecilerin savci gibi hareket etmesinin beklenmedigini ancak habere konu iddialarin dogrulugunu arastirmalari ve bir kisiye yöneltilen isnatlarin dayanaklarini belirtmelerinin gerektigini ifade etmistir. Bu kapsamda iddialarin kaynaklarinin güvenilir olup olmadiginin makul olarak arastirilmasi gerekmektedir ve gazetecilerin dogru bilgileri sunmak için iyi niyet çerçevesinde hareket ettigi ortaya konabilmelidir.

Somut olaya iliskin degerlendirmelerinde Anayasa Mahkemesi, haberlere konu iddialarin parti il baskani tarafindan dogrulandigini ve parti içerisinde konuya iliskin olarak imza toplandigini göz önünde bulundurmustur. Ilaveten, milletvekilinin gazeteye gönderdigi açiklamalara da gazetede yer verilmistir ve tüm taraflarin iddialariyla birlikte okuyucuya sunulmustur. Anayasa Mahkemesi, sayilan nedenlerle gazetecinin üstüne düsen sorumlulugu yerine getirdigine karar vermistir. Nitekim Anayasa Mahkemesi, gazetecinin kaynagi belli olarak yaptigi haberler nedeni ile yaptirima tabi tutulmasinin kamuyu ilgilendiren konularda serbest ve açik tartismalari önleyecegi sonucuna varmistir. Bu degerlendirmeler isiginda Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin manevi tazminata hükmetmesinin ilgili ve yeterli gerekçelere dayanmadigindan hareketle ifade özgürlügünü ihlal ettigine karar vermistir.

Sonuç

Eldeki Karar'da Anayasa Mahkemesi, basinin ödev ve sorumluluklarini irdelemis ve gazetecilerin baskalarina iliskin isnat içeren haberler bakimindan dikkatli olmasi gerektiginin altini çizmistir. Mahkeme ayrica, bilhassa kamuyu ilgilendiren konularda basin mercilerine yönelik yaptirimlarin kamusal tartismalari önledigini ve ifade ve basin özgürlügünü ihlal ettigini degerlendirmistir.

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