23 Şubat 2024 tarih ve 8191 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile:



Fuar desteklerinin kapsamı genişletilmiş olup, sezonluk fuar tanımı oluşturulmuştur. Sezonluk fuar, aynı takvim yılı içerisinde aynı ülkede ve aynı sektöre yönelik düzenlenen aynı isimli fuarların yalnızca iki versiyonunu ifade eder. Sezonluk fuar katılımlarının tek fuar olarak değerlendirilmesi seçeneği yıl bazında yalnızca 3 defa kullanılabilir.

Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alım desteğinin adı "Şirket ve marka alım desteği" şeklinde değiştirilmiştir.

Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği kaldırılıp, yerine Yeşil mutabakata uyum projesi desteği getirilmiştir. Bu destek kapsamında;



"Şirketler tarafından yeşil mutabakata uyum projesi kapsamında alman danışmanlık hizmeti giderleri, 5 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 10.000.000 TL'ye kadar desteklenebilecektir."



Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteğinden yararlanan şirketler; yurt dışı marka tescil, pazara giriş projesi hazırlama, yurt dışı fuar, birim kira, tanıtım, gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere tasarım desteği, TURQUALITY®/marka ve UR-GE projesi desteğinden yararlanamaz.

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