ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Sur le concept de corruption

L'Association de la langue turque définit le concept de corruption comme "l'abus d'un devoir ou d'une autorité, un comportement corrompu, un manque d'argent". Cependant, si l'on considère l'usage global, on constate que la corruption n'est pas un type de crime unique, mais une catégorie qui comprend de nombreux crimes différents, en particulier le crime de corruption.

Le Programme des Nations unies pour le développement établit un cadre plus large en définissant la corruption comme l'abus d'un pouvoir, d'une fonction ou d'une autorité publique pour obtenir des avantages privés par le pot-de-vin, l'extorsion, le népotisme, le favoritisme, la fraude et le détournement de fonds.

À la lumière de ces définitions, il est également important de déterminer si une action peut être considérée comme de la corruption ou non, étant donné que les actes de corruption peuvent se produire à n'importe quel stade des processus commerciaux et que diverses sanctions peuvent être imposées si aucune mesure n'est prise à leur encontre.

Evaluation de la corruption dans le monde

L'analyse des résultats 2021 de l'indice de perception de la corruption publié chaque année par Transparency International place la Turquie au 96e rang sur 180 pays/régions, avec un score de 38, soit une baisse de 10 places par rapport à sa position en 2020.

Selon le rapport annuel du Groupe d'États contre la corruption du Conseil de l'Europe ("GRECO"), en 2019, la Turquie n'a pas mis en Suvre 74,2 %, a partiellement mis en Suvre 19,4 % et a pleinement mis en Suvre 6,5 % des 31 recommandations formulées par le GRECO pour le quatrième cycle d'activités sur la prévention de la corruption en relation avec les députés, les juges et les procureurs.

Le Groupe d'action financière ("GAFI") est une organisation intergouvernementale indépendante des pays du G-7 pour la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, et la Turquie est l'un de ses 39 membres. Au cours des derniers mois de 2021, le GAFI a placé la Turquie sur la liste grise en raison de l'insuffisance de la Turquie dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et elle figure toujours sur la liste grise en 2022. L'ancien ministre de l'économie Ufuk Söylemez a déclaré que cette situation avait entraîné une perte de réputation pour la Turquie.

Selon les résultats d'une étude menée par le FMI, les pays figurant sur la liste grise du GAFI sont confrontés à une réduction des entrées de capitaux de 7,6 % du PIB. La même étude montre également que les investissements directs étrangers ont diminué de 3 %, les entrées de portefeuille de 2,9 % et les autres investissements de 3,6 %.

À la lumière des rapports susmentionnés, on peut dire que les résultats des indices mesurant la perception de la corruption revêtent une importance particulière pour les entreprises turques engagées dans des activités commerciales internationales.

Outre les résultats généraux tels que la détérioration de la stabilité économique, l'affaiblissement du marché libre, le déclin de la confiance dans la démocratie et un système judiciaire équitable, la corruption des valeurs sociales, ces indices révèlent des résultats tels que la diminution des investissements en raison de la détérioration de la perception des entreprises par les investisseurs et les pertes matérielles et morales dues à la longueur des enquêtes. Dans les pays où la corruption est répandue et où de tels actes ne sont pas sanctionnés efficacement, la transparence et la responsabilité sont perçues comme diminuées, ce qui réduit la crédibilité au sein de la communauté internationale.

Problèmes auxquels les entreprises peuvent être confrontées si les risques de corruption ne sont/peuvent pas évités

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, affirme qu'au moins 5 % du PIB mondial est perdu chaque année à cause de la corruption et que, selon les données de la Banque mondiale, plus de 1 000 milliards de dollars de pots-de-vin sont versés.

L'insuffisance perçue de la Turquie dans la lutte mondiale contre la corruption constitue un défi majeur pour les entreprises turques. La capacité des entreprises à être perçues comme des partenaires commerciaux fiables dépend de leur respect des règles juridiques locales, internationales et d'influence internationale, et le fait de s'engager à respecter ces règles dans les relations commerciales constitue la première étape dans la résolution des problèmes.

Des instruments juridiques efficaces ont été élaborés pour lutter contre la corruption à l'échelle mondiale, notamment la loi américaine FCPA, la loi britannique Bribery Act et les lois françaises Sapin II, et leur champ d'application a été élargi pour prévenir la corruption. La caractéristique la plus frappante de ces lois est que, même s'il s'agit de lois nationales, elles ont des effets transfrontaliers. Les violations de la loi FCPA, dont le champ d'application et les sanctions sont les plus étendus, ont donné lieu au versement de milliards de dollars et à des préjudices financiers pour de nombreuses entreprises. Le FCPA s'applique à toute entreprise qui exporte vers les États-Unis, possède des filiales aux États-Unis et/ou est affiliée à des entreprises américaines, ainsi qu'à toute entreprise, quelle que soit son affiliation aux États-Unis, lorsqu'un acte en faveur d'un paiement corrompu a lieu à l'intérieur des frontières américaines. La loi française Sapin II, qui s'inspire du FCPA, s'appliquera également aux sociétés opérant en France et faisant partie d'un groupe de sociétés dont le siège social se trouve en France. Sapin II exige de ces acteurs qu'ils mettent en place un programme de conformité, comprenant un code de conduite, des lignes directes de signalement, une cartographie des risques, des contrôles internes et une formation pour les employés dont le travail les expose au risque d'activités de corruption.

Le Bribery Act, quant à lui, énonce six principes clés pour lutter contre la corruption : procédures appropriées, engagement de haut niveau, analyse des risques, diligence raisonnable, communication et formation, et examen et évaluation. Si ces principes ne sont pas mis en Suvre, on peut dire que les entreprises deviennent vulnérables à la corruption et qu'en conséquence, elles peuvent être confrontées à des risques juridiques, opérationnels et de réputation, et peuvent donc être tenues pour responsables.

Le champ d'application de ces lois n'étant pas limité aux entreprises de ces pays, les entreprises turques sont également tenues de remplir les obligations stipulées dans ces lois et d'assumer la responsabilité en cas de non-respect. Par exemple, dans la loi FCPA, l'ignorance de la loi n'est pas considérée comme une excuse et les personnes physiques et morales peuvent être tenues pour responsables de toute violation. Dans le cadre du FCPA, l'implication des échelons supérieurs dans la corruption, la réalisation d'un gain important à la suite de l'infraction et la répétition de l'infraction sont des exemples de circonstances aggravantes, tandis que l'existence d'un programme de conformité efficace est considérée comme une circonstance atténuante. En vertu de Bribery Act, l'existence d'un programme de conformité est un argument que les institutions peuvent utiliser pour se défendre dans les cas où la corruption n'a pu être évitée.

En Turquie, même s'il n'existe pas de loi spécifique, nous constatons que les délits considérés comme relevant de la corruption sont régis par le code pénal turc et d'autres lois pertinentes. Les délits de détournement de fonds, d'extorsion, de corruption, d'abus de pouvoir, d'abus de confiance, de truquage des offres, de blanchiment des produits du crime (blanchiment d'argent), de fraude, de faillite frauduleuse et de falsification sont définis dans le code pénal turc et des peines différentes sont prévues pour chaque délit et ses formes qualifiées, le cas échéant. En outre, les infractions et délits régis par des lois spéciales telles que la loi bancaire, la loi sur les marchés des capitaux, la loi sur la procédure fiscale, la loi sur la prévention du blanchiment des produits du crime, la loi sur la lutte contre la contrebande, la loi sur la déclaration des marchandises, la loi sur la lutte contre la corruption, la loi sur les assurances, la loi sur les cartes bancaires et les cartes de crédit peuvent être considérées comme des réglementations relevant du champ d'application de la corruption.

Globalement, on peut dire que la perception de la corruption a non seulement des conséquences juridiques, mais aussi des conséquences en termes de réputation. orsque la réputation d'une entreprise, qui figure aujourd'hui en bonne place parmi les critères d'évaluation des risques avant investissement, est entachée par la corruption, il faudra beaucoup de temps pour que l'entreprise retrouve la même valeur. L'homme d'affaires américain Warren Buffett a lui aussi clairement souligné l'importance de la réputation en déclarant : "Il faut 20 ans pour construire une réputation, alors que 5 minutes suffisent pour la détruire". Outre les dommages moraux que les pertes de réputation peuvent causer aux entreprises, elles peuvent également entraîner des dommages matériels tels que l'incapacité à recevoir des investissements en raison du déclin de la position sectorielle, la diminution de la loyauté des clients et l'incapacité à trouver des employés qualifiés. Deux rapports publiés par Reputation Dividend en 2021 et portant sur des entreprises du FTSE 350 au Royaume-Uni et du S&P 500 aux États-Unis révèlent que la réputation peut être un atout financier majeur. Selon le rapport sur les Amériques, d'ici avril 2021, la réputation des entreprises inspirera suffisamment confiance à la communauté des investisseurs pour soutenir près de 30 % de la capitalisation boursière. Cela équivaut à une valeur actionnariale de 11,2 billions de dollars pour l'ensemble du S&P 500. Selon le rapport britannique, les actifs individuels de réputation des entreprises du FTSE 350, mesurés par les résultats de 2021, représentent 56,6 % de la capitalisation boursière des entreprises individuelles. Dans l'ensemble, les actifs liés à la réputation ont contribué en moyenne à plus d'un tiers (33,8 %) de la capitalisation boursière totale de l'indice FTSE. En conséquence, le statut de la réputation en tant qu'actif financier et d'entreprise important et son impact sur les indices boursiers sont clairement visibles.

Aujourd'hui, pour que les entreprises turques soient préférées par les investisseurs et les autres parties prenantes et pour qu'elles acquièrent une position avantageuse, en particulier dans les secteurs où la concurrence s'accroît, il est très important que les dirigeants d'entreprise déterminent les stratégies de l'entreprise en procédant à des évaluations précises des risques dans le cadre de la lutte contre la corruption. Par conséquent, outre les actions conformes à la loi, des efforts doivent être déployés pour prévenir la corruption au sein de l'entreprise et minimiser les risques.

Les programmes de conformité comme outil de lutte contre la corruption

L'une des premières mesures à prendre pour lutter contre la corruption est d'établir un programme de conformité conforme à la culture éthique de l'entreprise. L'existence d'un programme de conformité efficace et actualisé, facilement accessible aux employés à tous les niveaux, est l'outil le plus puissant pour protéger l'entreprise des risques de corruption. Les programmes de conformité servent de mécanisme pour soutenir les approches proactives et préventives au sein de l'entreprise. Ces approches minimisent le nombre d'actes de corruption auxquels les entreprises peuvent être confrontées et garantissent que tous les outils de protection de l'entreprise sont utilisés au bon moment.

La politique de lutte contre la corruption, qui doit être élaborée dans le cadre des programmes de conformité et des autres politiques et procédures liées à cette politique, servira de boussole aux employés. C'est pourquoi les textes à préparer ne doivent pas souffrir d'exceptions. Les informations contenues dans ces lignes directrices doivent être rendues accessibles par le biais des documents à préparer pour les employés et renforcées par les formations à dispenser dans le cadre du programme de conformité. Le soutien de la direction générale est important pour la mise en Suvre efficace des programmes de conformité. Les dirigeants qui déclarent qu'aucune faute ne sera compromise, prennent les mesures disciplinaires nécessaires et adoptent une attitude anti-représailles créeront la confiance au sein de l'entreprise et joueront en outre un rôle de premier plan dans le contrôle des risques.

Les risques de corruption auxquels une entreprise est confrontée ne se limitent pas aux actions internes, mais englobent également les activités des partenaires commerciaux ou d'autres parties prenantes. Par conséquent, les programmes de conformité doivent couvrir non seulement les employés, mais aussi toutes les parties prenantes avec lesquelles l'entreprise coopère.

Conclusion

Aujourd'hui, les entreprises, quels que soient leur taille et leur domaine d'activité, doivent mettre en place un programme de conformité efficace dans le cadre de la lutte contre la corruption afin d'éviter les risques juridiques, opérationnels et de réputation.

Ainsi, les entreprises réduiront le risque d'être confrontées à des sanctions pénales ayant un impact national et international et seront en mesure de protéger leur réputation, qui est un facteur important pour attirer l'attention des investisseurs, garantir la loyauté des clients et des employés, disposer d'une main-d'Suvre qualifiée et constituer une ligne de défense importante contre les événements et les pressions externes préjudiciables.

Nous tenons à remercier Özge Keskin et Hilal Esenbay pour leur contribution à cet article.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.