Thomson Reuters'ın her yıl yayımladığı Cost of Compliance raporunun, ekibimiz tarafından hazırlanan Türkçe özet infogfrafiğini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Raporun temel bulguları şu şekilde:
- Mevzuat değişikliklerinin hacminin artması beklenmekte ve bu hem şirket yönetim kurulları hem de uyum görevlileri için bir uyum sorunu olarak görülmektedir.
- Zorluklar arasında maliyet baskılarını yönetmek ve rekabet ile uyum taleplerini dengelemek sıralanmıştır; ancak anket katılımcılarının %45'i kuruluşları genelinde düzenlemelere uyum maliyetini izlemediklerini belirtmiştir.
- Katılımcıların üçte biri uyum ekiplerinin büyümesini beklediklerini, çalışan değişim oranı ve bütçelerin 2022 seviyelerinde kalmasına rağmen uyum personelinin genel maliyetinin artmasının beklendiğini belirtmiştir. Katılımcılar ayrıca uyum işlevleri için dış kaynaklı sağlayıcıları kullanan firma sayısında da artış olduğunu bildirmiştir.
- Kalifiye kaynakların elde tutulması, uyumun dahil olduğu artan uygulama alanları yelpazesini karşılayabilmek için gerekli görülmüştür.
- Çalışanların moralinin düşük olması, birçok firma için bir davranış riski olarak ortaya çıkmıştır ve bunun da çalışan hatası veya manipülasyon nedeniyle daha yaygın uyumsuzluğa yol açabileceği öngörülmüştür.
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Katkılarından dolayı Berfu Almina Karagöl'e, Hilal Esenbay'a ve Ömer Emin Yılmaz'a teşekkür ederiz.
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