29 Nisan 2023 tarihli ve 32175 sayili Resmi Gazetede yayimlanan "Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Ihraci ile Ödeme Hizmeti Saglayicilari Hakkinda Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik" ("Yönetmelik") ve "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluslarinin Bilgi Sistemleri Ile Ödeme Hizmeti Saglayicilarinin Ödeme Hizmetleri Alanindaki Veri Paylasim Servislerine Iliskin Tebligde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig" ("Teblig") uyarinca, ödeme kuruluslarinin ve elektronik para kuruluslarinin mevzuat hükümlerinin bazilarina uyumu için son gün olarak belirlenen 30 Nisan 2023 tarihi, 30 Haziran 2023 olarak degistirilmistir.

Bu kapsamda, 1 Aralik 2021 tarihi itibariyle faaliyette bulunan ödeme kuruluslarinin ve elektronik para kuruluslarinin 30 Haziran 2023 tarihine kadar yerine getirmesi gereken yükümlülüklerin bazilari asagidaki sekildedir:

Elektronik para ihraç eden kuruluslarin en az 5 milyon Türk Lirasi tutarinda sermayesinin bulunmasi;

Fatura ödemelerine aracilik eden kuruluslarin en az 1 milyon Türk Lirasi tutarinda sermayesinin bulunmasi;

Para transferi, havale, ödeme hesabinin isletilmesi vb. islemleri gerçeklestiren kuruluslarin en az 2 milyon Türk Lirasi tutarinda ödenmis sermayesinin bulunmasi;

Faaliyet basvurusu yapan sirketin unvaninda "ödeme kurulusu" veya "elektronik para kurulusu" oldugunu gösterir ibarenin bulunmasi;

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasi (" TCMB ") nezdinde "istihbari inceleme asamasi" ile "nihai onay asamasi" olacak sekilde iki asamadan olusan faaliyet basvurusunun gerçeklestirilmesi;

") nezdinde "istihbari inceleme asamasi" ile "nihai onay asamasi" olacak sekilde iki asamadan olusan faaliyet basvurusunun gerçeklestirilmesi; Banka seklinde faaliyet gösterdigi veyahut banka adina islem yaptigi izlenimini uyandirmamasi;

Döviz alim-satim islemlerinin yalnizca taraflardan en az birinin yurt disinda konumlandigi takdirde yapilmasi; ve

Müsteri sayisi esas alinarak belirlenen ve TCMB nezdinde tutulmasi gereken teminat miktarinin saglanmasi.

Yönetmelik ve Teblig hükümleri 29 Nisan 2023 tarihinde yürürlüge girmistir.

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