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Özenli inceleme regülasyonları, yerel ve küresel etkileri olan uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Başta çevre ve insan hakları konuları olmak üzere, geniş bir kapsamda hazırlanan bu regülasyonların sayısının günden güne artması beklenmektedir.

Bu bağlamda, başta Avrupalı şirketler olmak üzere buradaki ülkelerle faaliyet gösteren tüm şirketleri etkileyecek ve yakın zamanda yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Özenli İnceleme Direktifi ile Almanya Tedarik Zinciri Yasası'nın karşılaştırıldığı incelememize buradan ulaşabilirsiniz.

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