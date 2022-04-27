Kiyi Kanununun Uygulanmasina Dair Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") 16 Nisan 2022 tarihli ve 31811 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yürürlüge girdi. Yönetmelik, onayli kiyi kenar çizgilerinin degistirilmesine imkan taniyan bir düzenleme öngörmektedir.

Yönetmelik ne diyor?

Kiyi Kanunu'nun Uygulanmasina Dair Yönetmelik, çizgilerinin belirlenmesine dair usul ve esaslari düzenlemektedir. Yönetmelik uyarinca halihazirda onaylanmis kiyi çizgileri, sadece belli istisnai durumlarda degistirilebilmektedir.

Yönetmelik ile öngörülen degisiklikle birlikte halihazirda onayli kiyi kenar çizgilerinin kiyi özelligi tasiyip tasimadigina dair yeni bir valilik incelemesine imkan taniyan ek bir istisna getirilmistir. Bu istisnanin uygulanabilmesi için ilgili kiyi alaninin:

Üzerinde yerlesim bulunmayan ve tapu iptal davasi açilmamis devlet hazinesine ait bir tasinmaz veya;

2634 sayili Turizm Tesvik Kanunu kapsaminda kültür ve turizm koruma ve gelisim bölgesi ve/veya turizm merkezi ilan edilerek; kesin tahsis, kesin izin ve/veya üst hakki verilmis ve turizm isletmesi belgesi almis yapilarin bulundugu bir kiyi alani, olmasi gerekmektedir.

Sonuç:

Yeni düzenlemeyle bilimsel ve teknik gerekçelere dayanilmasi kosuluyla hazine arazilerinde ya da turizm tesislerinin bulundugu kiyi alanlarinda kiyi kenar çizgisinin yeniden tespiti imkani getirilmistir.

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