Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik'te ("Uyum Programı Yönetmeliği") 26 Şubat 2021'de yapılan değişiklikler 1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikler kapsamında; finansal grup tanımı eklenmiş, finansal kuruluşlara uyum görevlisi yardımcısı atama yükümlülüğü, finansal gruplara uyum programı oluşturma, uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısı atama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu değişikliklere ilişkin detaylı bilgileri daha önce yayımladığımız hukuk bültenimizden ulaşabilirsiniz. Uyum Programı Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere uyumun sağlanması için bir takım süreler öngörülmüştür. Yükümlü şirketlerin kendilerini ilgilendiren ek yükümlülükleri tespit ederek, bu yükümlülüklere ilişkin atmaları gereken adımları yönetmelikte belirtilen tarihlere kadar tamamlamaları gerekmektedir. Aşağıda atılması gereken adımlar ve bu adımlar için öngörülen bazı önemli süreleri bulabilirsiniz.
|
No.
|
Adımlar
|
İlgili Madd
|
Süreler
|
1
|
Faaliyet izni bulunan varlık yönetim şirketleri tarafından Uyum Programı Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen şartlara haiz uyum görevlisi atanması.
|
Geçici Madde 1/4
|
1 Haziran 2021
|
2
|
Aşağıda belirtilen finansal kuruluşlar tarafından Uyum Programı Yönetmeliği'nin 17. maddesinde yazılı şartlara haiz uyum görevlisi yardımcısı atanması.
Atanacak uyum görevlisi yardımcısı için Uyum Programı Yönetmeliği'nin 17. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartlar 1 Haziran 2023 tarihine kadar aranmayacaktır.
|
Geçici Madde 1/5
|
1 Haziran 2021
|
3
|
Uyum Programı Yönetmeliği'nin 16. maddesi
kapsamında uyum görevlisi atamış olan
yükümlüler tarafından uyum görevlisi
yardımcısı atanması.
|
Geçici Madde 1/6
|
1 Haziran 2021
|
4
|
Finansal gruplar için finansal grup seviyesinde uyum
görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısı
atanması.
|
Geçici Madde 1/6
|
1 Haziran 2021
|
5
|
Uyum Programı Yönetmeliği'nin 3/A maddesinin
üçüncü fıkrasında belirtilen
finansal grubun mahiyetine ilişkin bilgilerin Mali
Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığı ile
paylaşılması.
|
Geçici Madde 4/1
|
1 Haziran 2021
|
6
|
Aşağıda sayılan finansal kuruluşlar tarafından uyum programı oluşturulması.
|
Geçici Madde 1/5
|
1 Temmuz 2021
|
7
|
Aşağıda sayılan finansal kuruluşlar tarafından Uyum Programı Yönetmeliği'nin eklerinde (EK-1/A) yer alan kurum politikası taahhüt formunun doldurulup, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na gönderilmesi.
|
Geçici Madde 4/2
|
1 Temmuz 2021
|
8
|
Uyum Programı Yönetmeliği'nin
eklerinde (EK-1/B) yer alan finansal grup politika taahhüt
formunun doldurulup, Mali Suçları Araştırma
Kurulu Başkanlığı'na
gönderilmesi.
|
Madde 10/1
|
Finansal grup seviyesinde kurum politikasının onay tarihinden itibaren 30 gün içinde
|
9
|
Uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısına ilişkin Uyum Programı Yönetmeliği'nin eklerinde (EK-2) yer alan taahhüt formunun doldurulup, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na gönderilmesi.
|
Madde 16/4
|
Atama tarihinden itibaren 10 gün içinde
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