İlgili düzenlemede 20.000.000 TL ve 40.000.000 TL olarak belirtilen miktarlar, 2023 yılında 150.000.000 TL ve 250.000.000 TL olarak uygulanmakta olup 2024 yılı için uygulanan yeniden değerleme oranı ile birlikte rakamlar, 400.000.000 TL ve 800.000.000 TL olarak güncellenmiştir.

Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların, ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre 400 milyon liranın altında olması halinde satılamayan payların tamamı, 400 milyon lira ile 800 milyon lira arasında olması durumunda ise satılamayan payların 400 milyon liraya olan kısmının tamamı, bunu aşan kısmın ise yarısı için aracı kuruluşların halka arz fiyatı üzerinden bu payları satın alacağına ilişkin olarak şirkete karşı yüklenim zorunluluğu bulunacaktır.