SPK'nın 29.12.2023 tarihli 2023/82 sayılı Bülteni'nde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ yahut diğer alt düzenlemeler ile 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak çıkarılmış ve halen yürürlükte olan düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlar 2024 yılı için tespit edilmiştir:
- Değişikliğe Konu Olan Madde: VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 5. Maddesi
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Konusu
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İçeriği
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Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların, ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre yüklenim zorunluluğunun tespiti
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İlgili düzenlemede 20.000.000 TL ve 40.000.000 TL olarak belirtilen miktarlar, 2023 yılında 150.000.000 TL ve 250.000.000 TL olarak uygulanmakta olup 2024 yılı için uygulanan yeniden değerleme oranı ile birlikte rakamlar, 400.000.000 TL ve 800.000.000 TL olarak güncellenmiştir.
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Açıklama
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Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların, ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre 400 milyon liranın altında olması halinde satılamayan payların tamamı, 400 milyon lira ile 800 milyon lira arasında olması durumunda ise satılamayan payların 400 milyon liraya olan kısmının tamamı, bunu aşan kısmın ise yarısı için aracı kuruluşların halka arz fiyatı üzerinden bu payları satın alacağına ilişkin olarak şirkete karşı yüklenim zorunluluğu bulunacaktır.
- Değişikliğe Konu Olan Madde: VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 9. Maddesi
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İçeriği
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Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre satışa hazır hale getirilecek pay oluşturulup oluşturulmayacağı hususunun tespiti
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İlgili düzenlemede 40.000.000 TL olarak belirtilen miktar, 2023 yılında 231.903.989 TL olarak uygulanmakta olup 2024 yılı için uygulanan yeniden değerleme oranı ile birlikte söz konusu miktar 500.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.
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Açıklama
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Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satış hariç halka arz edilecek payların halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanan piyasa değerinin 500 milyon liranın altında olması durumunda halka arz edilecek payların yüzde 25'i ortakların yeni pay alma hakkı tamamen kısıtlanarak satışa hazır bekletilecektir.
- Değişikliğe Konu Olan Madde: II-16.1 Sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği'nin 8. Maddesi
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Konusu
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İçeriği
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Kanun kapsamından çıkarılma için gerekli finansal tablo büyüklüklerinin tespiti
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İlgili düzenlemede 5.000.000 TL ve 10.000.000 TL olarak belirtilen miktarlar, 2022 yılı için 270.000.000 TL ve 450.000.000 TL olarak uygulanmakta olup 2023 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı ile birlikte rakamlar, 750.000.000 TL ve 1.500.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
(Madde hükmünde başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar esas alındığından tarihler belirtildiği gibidir.)
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Açıklama
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VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği ("Tebliğ")'nin 5. Maddesi halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzı öncesi uyulacak ön şartları düzenlemektedir. Söz konusu maddenin 2. fıkrasında "30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1)'nin ("II-16.1 Sayılı Tebliğ") 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan Kanun kapsamından çıkma şartlarını taşımaması gerekmektedir." ifadesi bulunmaktadır.
Dolayısıyla payları ilk defa halka arz edilecek şirketlerin SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre;
olması gerekmektedir.
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