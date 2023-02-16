01 Sermaye Piyasasi Kurulu'ndan Ilke Karar

Yayinlanan ilke karari ile halka açik olmayan ortakliklarin birincil halka arzlarina iliskin çesitli degisiklikler getirildi. Ilke karari kapsaminda (i) kurumsal yatirimcinin tespitinde dikkate alinan kosullara iliskin yeni belirlemeler ve (ii) borsada satis yönteminde esik degerin artirilmasi dikkat çekmekte. Söz konusu ilke kararina iliskin detayli bilgi için yazimiza buradan ulasabilirsiniz.

02 Halka Arzlar Için Uyulmasi Gereken Yeni Parasal Esikler 02 Yayinlandi

30 Aralik 2022 tarihli 2022/74 sayili bültende yayinlanan 77/1900 sayili karar ile sermaye piyasasi mevzuatinda düzenlenen tutarlar 2023 yili için yeniden degerlemeye tabi edilerek belirlendi. Uyulmasi gereken yeni esiklerden bazilari, paylarin halka arzlarinda tasinmasi gereken sartlari da kapsamakta. Söz konusu yeni esiklere iliskin detayli bilgi için yazimiza buradan ulasabilirsiniz.

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