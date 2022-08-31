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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK"), 23 Haziran 2022 tarihli ve 10248 sayılı kararıyla ("Karar") yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilerin, bu türev işlemleri 23 Haziran 2022 tarihinden sonra gerçekleştirmesi halinde, bu kişilere 23 Haziran 2022 tarihinden sonra kullandırılacak olan Türk Lirası ve yabancı para cinsinden ticari nitelikli nakdi krediler için %500 risk ağırlığı uygulanmasına karar vermişti.

BDDK, bankalarla paylaşmış olduğu 20 Temmuz 2022 tarihli bilgilendirme yazısı ile ("Yazı") Karar'ın uygulanmasının kolaylaştırılması ve uygulamada meydana gelebilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amaçlarıyla aşağıdaki düzenlemeleri getirmiştir.

Karar'ın Kapsamına Yönelik Düzenlemeler

Yazı'da Karar'ın kapsamına giren ve girmeyen işlemler ile kişiler aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: Bir ayağı Türk Lirası diğer ayağı altın dahil yabancı para olan para swap'ı ya da forward, opsiyon ve benzeri türev işlemler Karar kapsamına girmektedir.

Serbest bölgelerde yer alan şirketler Karar kapsamında yer almaktadır.

Sadece faiz ödemeleri yapılan, anapara değiş tokuşu yapılmayan türev işlemler ve valör tarihinde yalnızca spot alım satım işlemi gerçekleşen ve herhangi bir vade tarihi itibariyle takas yükümlülüğü bulunmayan T+1 ve T+2 valörlü işlemler Karar kapsamına girmemektedir.

Aşağıdaki işlemler herhangi bir istisnası bulunmaksızın her halükârda Karar kapsamında yer alan türev işlemlerdendir: Yabancı ortaklı şirketlerin yurt dışı ana ortaklarının grup hazinelerinin yurt içinde bulunan şirket adına yaptıkları türev işlemler, Yatırım kredileri kapsamında anapara taksitlerinin geri ödemeleri için yapılan türev işlemler, Hazine garantili krediler ile proje finansmanlarında finansör olan yabancı bankalarla yapılan türev işlemler, Eurobond ihraçları kapsamında yapılan türev işlemler ve Kredi kullanan kişilerin yurt dışından uzun vadeli sağladıkları yabancı para cinsinden krediler kapsamında yurt dışında yerleşikler ile ISDA (International Swaps and Derivatives Association) hükümleri doğrultusunda riskten korunma amaçlı olarak gerçekleştirdikleri türev işlemler.



Karar'ın Uygulanmasına Yönelik Düzenlemeler

Yazı'da Karar'ın uygulanmasına yönelik esaslar aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: Bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilerin 23 Haziran 2022 tarihinden sonra yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştirmeleri halinde, 23 Haziran 2022 tarihinden sonra kullandıkları Türk Lirası veya yabancı para cinsinden tüm ticari nitelikli nakdi kredilere Karar'da belirtilen %500 risk ağırlığı uygulanacaktır. Bu kişilerin aldıkları krediyi ilgili türev işlemden önce ya da sonra kullanmış olması risk ağırlığının uygulanması bakımından önem arz etmeyecektir.

Türev işlemin sona ermesi halinde de ilgili kredilere uygulanacak %500 risk ağırlığı değişmeyecektir.

23 Haziran 2022 tarihinden sonra gayri nakdi kredinin nakde dönüşmesi Karar kapsamında yeni bir kredi kullandırımı olarak kabul edilmeyecektir.

23 Haziran 2022 tarihinden önce gerçekleştirilen bir türev işlemin 23 Haziran 2022 tarihinden sonra tadil edilmesi Karar kapsamında yeni bir türev işlem olarak kabul edilecektir.

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