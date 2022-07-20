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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) 23.06.2022 tarihli ve 2022/32 sayılı bülteninde yayımlanan son düzenleme ile 2022 yılına ilişkin raporlamadan itibaren kullanılmak üzere, payları Borsa'nın Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazarı'nda işlem gören ortaklıklar tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında yapılması gereken açıklamalar için kullanılması gereken Sürdürülebilirlik Rapor şablonu yayımlanmıştır.

Sürdürülebilirlik Rapor şablonu kapsamında; şirketlerin, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim politikalarının ve bu politikalar kapsamında Kilit Performans Göstergelerinin belirlenmesi, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile olan ilişkileri, yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği projeleri, karbon fiyatlandırma ve karbon kredisi dahil olmak üzere muhtelif kriterlere uyumlarının değerlendirildiği görülmektedir.

Bu kapsamda, uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine uyum durumunun Sürdürülebilirlik Raporu şablonu kullanılarak, yıllık finansal raporların bildirim süresi içinde ve her halükârda genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce raporlanması gerekmektedir. Şirketlerin faaliyet raporunda şablona yer vermeleri SPK tarafından zorunlu kılınmamış, şirketlerin takdirine bırakılmıştır.

İlgili kurul kararına buradan ulaşabilirsiniz.

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