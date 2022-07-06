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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK"), 23 Haziran 2022 tarihli ve 10248 sayılı kararıyla ("Karar") yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilere yönelik düzenlemeler getirmiştir.

Karara göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilerin 23 Haziran 2022 tarihinden sonra, yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştirmesi halinde, bu kişilere işbu tarihten sonra kullandırılacak olan Türk Lirası ve yabancı para cinsinden ticari nitelikli nakdi krediler için yapılacak sermaye yeterliliği oranı hesaplamasında; kredi riskine esas tutar hesaplanırken kullanılan yaklaşımdan bağımsız olarak, kredi riski azaltım teknikleri, kredi derecelendirme notları ve gayrimenkul ipotekleri dikkate alınmadan %500 risk ağırlığı uygulanmasına karar verilmiştir.

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