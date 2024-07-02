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2 July 2024

Türkiye'de Karbon Piyasaları

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Gen Temizer

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Gen Temizer is a leading independent Turkish law firm located in Istanbul's financial centre. The Firm has an excellent track record of handling cross-border matters for clients and covers the full bandwidth of most complex transactions and litigation with its cross-departmental, multi-disciplinary and diverse team of over 30 lawyers. The Firm is deeply rooted in the local market with over 80 years of combined experience of the name partners while providing the highest global standards of legal services.
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Türkiye, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele etmeye ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya çalışmaktadır.
Turkey Environment
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Genel Bilgi (Tarihsel  Gelişim)

Türkiye, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle  mücadele etmeye ve sera gazı emisyonlarını  azaltmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda 2009  yılında Kyoto Portokolü'ne, 2021 tarihinde Paris  İklim Anlaşması'na taraf olmuş ve akabinde  2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini  açıklamıştır. 13 Mayıs 2023 tarihinde Çevre,  Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim  Değişikliği Başkanlığı ile Türk Standartları  Enstitüsü tarafından emisyon azaltımı, karbon  kredilendirme projelerinin tescili ve karbon  kredilerinin belgelendirilmesi için ulusal  standartlar ve metodolojiler oluşturmak  amacıyla Ulusal Karbon Kredilendirme Programı  Protokolü imzalanmıştır. Protokolün amacı, bir  emisyon ticareti sistemi kapsamında ilgili sanayi  sektörlerinin sera gazı emisyonlarını dengelemek  ve gönüllü emisyon azaltım hedeflerini  gerçekleştirmektir. 12. Kalkınma Planı'nda  (2024-2028) “Çevrenin Korunması” başlığı  altında Paris İklim Anlaşması ve Türkiye'nin  Ulusal Katkı Beyanı çerçevesinde sera gazı  emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine  uyum eylemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik  tedbirlere yer verilmiştir. Orta Vadeli Program'da  ise (2024-2026) “Yeşil Dönüşüm” başlığı altında  da sera gazı emisyon azaltımı hedefinin altı  çizilmiştir.

Türkiye'nin bu alanda önemli hedefleri vardır.  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, (“EPDK”)  niyetini ortaya koyan Karbon Piyasalarının  İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı'nı  (“Taslak Yönetmelik”) hazırlamıştır. Taslak  Yönetmelik, emisyon ticaret sistemi kapsamında  sera gazı emisyonlarının azaltılmasını  teşvik etmek amacıyla karbon piyasalarının  kurulması ve işletilmesine dair usul ve esasları  belirlemektedir ve 13 Kasım 2023 tarihinde  kamuoyunun görüşüne sunmuştur.

Taslak Yönetmelik

Taslak Yönetmelik, Emisyon Ticaret Sistemi'ni  (“ETS”) ve işleyişine ilişkin hükümleri  düzenlemektedir ve karbon piyasaları, birincil  ve ikincil karbon piyasaları, işletmeci ve tahsisat  gibi kavramları tanımlamaktadır. Buna göre ETS,  sera gazı emisyonlarına bir üst sınır belirlenmesi  ilkesine dayalı olarak işleyen ve tahsisatların  alınıp satılması suretiyle sera gazı emisyonunu  sınırlandıran veya sınırlandırmayı teşvik eden  ulusal ve/veya uluslararası piyasa temelli  mekanizmadır. Tahsisatlar ise belirli bir süre  boyunca bir ton karbondioksit eşdeğerine denk  gelen sera gazı emisyon hakkını temsil eden,  kaydi olarak ihraç edilebilen ve devredilebilen  bir izin anlamına gelir.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (“Piyasa  İşletmecisi”) karbon piyasalarının  işletilmesinden sorumludur. Birincil karbon  piyasaları, Piyasa İşletmecisi tarafından  organize edilip işletilen ve tahsisatların  katılımcılar arasında dağıtımını sağlamak için  ihale yöntemiyle işlemlerin gerçekleştirildiği  piyasayı ifade eder. İkincil karbon piyasaları ise  Piyasa İşletmecisi tarafından organize edilip  işletilen ve tahsisatların sürekli ticaret yöntemi  ile alış satışının gerçekleştirildiği, spot karbon  piyasasını ve fiziksel teslimatlı vadeli karbon  piyasasını ifade eder. Taslak Yönetmelik'in 5.  Maddesi, Piyasa İşletmecisi'nin sorumluluklarını  belirlemektedir. ETS kapsamındaki işletmeciler  piyasalarda faaliyet gösterebilmek için  İşlem Kayıt Sistemi'ne (“İKS”) kayıt olmak  zorundadırlar. İKS ise tahsisatların ihracı, elde  bulundurulması, başka bir hesaba transferi,  iptali ve itfası işlemlerinin yapıldığı ve bu  işlemlerin hak sahibi bazında hesaplarda  izlendiği elektronik veri sistemidir.

Birincil karbon piyasası Taslak Yönetmelik'in  11 ila 17. maddeleri arasında düzenlenmiştir.  Birincil karbon piyasasında tahsisat miktarı yıllık  olarak belirlenecek ve ihale yöntemiyle satışa  çıkarılacaktır. İhalelerde asgari teklif büyüklüğü  bir lot iken, bir lot değeri 500 tahsisata tekabül  etmektedir. Bir tahsisat da bir ton karbondioksit  ve eşdeğeri sera gazı emisyon değerine karşılık  gelmektedir. Bu ihalelerde Piyasa İşletmecisi tek  satıcı rolünü üstlenecek ve piyasa katılımcıları  sadece alış yönlü teklif sunabilecektir.

İkincil karbon piyasası ise Taslak Yönetmelik'in  18 ila 25. maddeleri arasında düzenlenmiştir.  Spot karbon piyasasında kontratlar Piyasa  İşletmecisi tarafından işleme açılır. Piyasa  katılımcıları alış ve/veya satış yönünde teklif  sunabilirler. Piyasa katılımcıları İKS'deki tahsisat  miktarı ve aynı seans içerisinde spot karbon  piyasasında aldıkları tahsisat miktarı toplamı  kadar satış teklifi sunabilir. Alış veya satış için  asgari teklif büyüklüğü bir lottur (Burada bir lot  1000 tahsisata eşittir).

Birincil ve ikincil karbon piyasalarında  gerçekleştirilen işlemler Emisyon Ticaret Piyasa  Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Taslak Yönetmelik karbon piyasasına ilişkin mali  hususları da düzenlemektedir. Bu kapsamda  piyasa katılımcıları Madde 29 uyarınca piyasaya  ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememeleri  veya faaliyetlerini gerçekleştirememeleri  durumunda, piyasa katılımcıları arasındaki  nakit akışının sürekliliğini; piyasa katılımcılarının  ödemelerini zamanında gerçekleştirememeleri  durumunda ise alacaklı durumunda olan diğer  piyasa katılımcılarının güvence altına alınmasını  sağlamak üzere teminat sağlayacaktır.

Karbon piyasası  geliştirme projesi açılışı

Dünya Bankası Uygulama Programı'nda yer alan  ve bu alanda ilk örnek teşkil eden Türkiye Karbon  Piyasası Geliştirme Projesi (“Karbon Piyasası  Projesi”) 30 Nisan 2024 tarihinde resmi olarak  başlatılmıştır. Projenin amacı, 2053 Net Sıfır  Emisyon Hedefi'ne ulaşılmasına ve karbon  piyasalarının iklim hedefleri doğrultusunda  kullanılmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca  ulusal bir ETS kurmayı ve böylece Taslak  Yönetmelik ile güçlü bir bağlantı oluşturmayı  amaçlamaktadır. Gönüllü karbon piyasaları  açısından Karbon Piyasası Projesi'nin ulusal  karbon kredilendirme ve ulusal denkleştirme  sistemlerinin kurularak karbon kredilerinin  elde edilmesine ve karbon piyasaları açısından  strateji belirlenmesine katkı sağlaması  hedeflenmektedir. Karbon Piyasası Projesi'nin  hayata geçirilmesi ile Taslak Yönetmelik'in  yürürlüğe girmesinin hızlanacağını öngörmek  mümkündür.

Sonuç

Taslak Yönetmeliğin tamamlanarak yürürlüğe  girmesi ve karbon piyasalarının aktif bir şekilde  işlemeye başlaması, Türkiye'nin iklim değişikliği  ile mücadelesinde ve sera gazı emisyonlarının  azaltılmasında önemli bir araç olacaktır.   

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Baran Gen
Baran Gen
Photo of Bulut Girgin
Bulut Girgin
Photo of Talha Sazak
Talha Sazak
Photo of Dilara Demir
Dilara Demir
Photo of S&#305;la Ustao&#287;lu
Sıla Ustaoğlu
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